Les forces syriennes reprennent davantage de villes détenues par des terroristes dans la province d’Idlib

Une photo d’archive publiée par l’Agence officielle de presse arabe syrienne (SANA) montre des unités de l’armée syrienne et des forces alliées se déployant à un endroit non divulgué dans le village d’Atshan, dans la province de Hama, le 11 octobre 2015. (Photo de l’AFP)

Les troupes syriennes ont libéré plusieurs villages clés et fermes voisines lors d’une offensive antiterroriste à grande échelle dans la province nord-ouest d’Idlib.

L’agence de presse officielle SANA a déclaré que les troupes avaient poursuivi leurs avancées dans la campagne sud-est d’Idlib et libéré les villages stratégiques de Halban, Samaka, Tal Khatra et Khirbet Nawwaf des terroristes de Takfiri.

La capture est intervenue après des « batailles intenses » avec les extrémistes, a déclaré SANA, notant que les soldats de l’armée leur ont infligé de lourdes pertes et détruit leurs véhicules et leur matériel militaire.

Les troupes syriennes ont également réussi à déjouer une attaque contre des avant-postes militaires par un groupe de militants lourdement armés près du village d’Abu al-Dohour. L’armée a lancé une contre-offensive, infligeant de lourdes pertes à l’ennemi.

L’agence de presse russe Sputnik a déclaré que l’armée syrienne avait pris le contrôle des villages d’al-Samaka, Khwein Elshaer et al-Duliam, ainsi que des fermes de Nawaf et al-Mushamis « , tous dans la partie orientale de la province d’Idlib.

Plus tôt dans la semaine, les troupes syriennes sont entrées dans la ville de Jarjanaz, située à 10 kilomètres à l’est de Ma’arrat al-Nu’man, un important bastion de militants dans la partie sud d’Idlib.

Les forces syriennes ont gagné du terrain après une attaque d’une semaine contre la dernière enclave terroriste du nord-ouest de la Syrie, la plus grande poussée de ce type en plus de trois mois.

L’armée syrienne a récemment déclaré qu’elle avait repris le contrôle de plus de 20 villages et sommets et s’approchait de l’un des 12 postes d’observation turcs du nord-ouest.

Ces derniers jours, les forces gouvernementales syriennes ont réussi à prendre le contrôle total de plusieurs villages, à la suite de lourds échanges de coups de feu avec les terroristes de Jabhat Fateh al-Sham.

Les Takfiris utilisaient les villages comme rampe de lancement pour leurs attaques au mortier contre des zones du sud d’Idlib, qui sont redevenues sous contrôle gouvernemental.

Le 5 août, l’armée syrienne a déclaré le début d’une offensive contre des militants parrainés par des étrangers à Idlib. Cela est intervenu après que ceux qui se trouvaient dans la zone de désescalade n’ont pas respecté un cessez-le-feu négocié par la Russie et la Turquie et ont continué de viser les quartiers civils.

En vertu de l’accord de Sotchi, tous les militants de la zone démilitarisée qui entoure Idlib, ainsi que certaines parties des provinces d’Alep et de Hama, étaient censés retirer les armes lourdes au plus tard le 17 octobre de l’année dernière, les groupes Takfiri devant se retirer deux jours plus tôt.

Le Front national pour la libération de la Syrie est la principale alliance militante soutenue par la Turquie dans la région d’Idlib, mais le groupe terroriste Takfiri Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui est une coalition de différentes factions de tenues terroristes largement composées de Jabhat Fateh al-Sham, détient une grande partie de la province et de la zone.

Le HTS, qui contrôlerait une grande partie d’Idlib, n’a pas encore annoncé sa position sur l’accord sur la zone tampon.

Des terroristes soutenus par la Turquie volent des biens à des habitants syriens

Jeudi, dans un rapport séparé, SANA a déclaré que des groupes de militants soutenus par la Turquie avaient continué à piller les biens des résidents locaux à la périphérie de la ville kurde de Ra’s al-Ayn, dans la province syrienne de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie.

Cinq bus transportant des dizaines de combattants soutenus par la Turquie sont entrés dans la région en difficulté pour occuper des propriétés abandonnées par la population locale, a ajouté le rapport.

Les groupes affiliés à la Turquie ont été blâmés pour un registre croissant d’exactions contre la population locale, sapant l’objectif déclaré de la Turquie de créer une «zone de sécurité» pour les civils.

Des milliers de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays par l’offensive menée par la Turquie.

Les Syriens locaux disent que des combattants soutenus par la Turquie ont procédé à des exécutions sommaires et battu, enlevé ou détenu leurs proches et pillé leurs maisons, leurs commerces et leurs biens.

Le 9 octobre, les forces militaires turques et des militants soutenus par Ankara ont lancé une longue invasion transfrontalière du nord-est de la Syrie, dans une tentative déclarée de repousser les militants kurdes des YPG loin des zones frontalières.

Ankara considère le YPG soutenu par les États-Unis d’Amérique comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui cherche une région kurde autonome en Turquie depuis 1984.

Le 22 octobre, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont signé un protocole d’accord exigeant que les militants des YPG se retirent de la « zone de sécurité » contrôlée par les Turcs dans le nord-est de la Syrie dans les 150 heures, après quoi Ankara et Moscou exécuteraient des patrouilles conjointes autour de la zone.

L’administration dirigée par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie affirme que l’offensive turque a tué près de 220 civils, dont 18 enfants, depuis le début.

Ankara a menacé de lancer une autre opération militaire dans la bande de terres frontalières avec la Turquie à moins que le retrait des forces kurdes de la région ne soit achevé.

Ankara veut voir une «zone de sécurité» de 32 kilomètres établie dans le nord-est de la Syrie débarrassée des militants kurdes, où elle pourra reloger un grand pourcentage des plus de trois millions de réfugiés syriens vivant en Turquie.

Le conflit armé a commencé en Syrie en 2011. Mais l’armée syrienne, soutenue par ses alliés, a repris le contrôle de la plupart des zones qui étaient détenues par des groupes militants et terroristes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Les USA ne parviennent plus à ranimer Daech

Des soldats irakiens et des combattants Hachd. (Photo d’archives)

Les USA tirent sans doute un infini plaisir de voir la crise politique éclater entre le président Saleh et le Parlement, le premier ayant proposé sa démission pour protester contre le candidat proposé par le second. Mais là n’est pas le vrai enjeu.

Les provinces d’al-Anbar, Ninive, Salaheddine, Kirkouk et Diyala ont subi pendant ces trois derniers mois des attaques terroristes, ce qui a évidemment incité les forces armées à mener différentes opérations de sécurité dans ces zones.

Les unités des Hachd al-Chaabi avec l’appui de l’armée de l’air irakienne, ont mené la septième phase de l’opération anti-Daech.

Baptisée « Volonté de vaincre », la septième phase de l’opération anti-Daech a commencé le 7 décembre sous l’ordre du Premier ministre Adel Abdel Mahdi qui assume également le commandement en chef des forces armées du pays.

La première phase de l’opération a commencé mi-juillet dans les zones désertiques situées entre les trois provinces d’al-Anbar, Ninive et Salaheddine jusqu’aux frontières syriennes. Cette opération a été lancée en réaction à un regain d’activités de Daech dans la province d’al-Anbar. Elle a été décrite comme la plus grande opération anti-terroriste en Irak depuis la déclaration de la victoire sur Daech fin 2017.

Selon le commandement des Hachd al-Chaabi, les forces de sécurité ont nettoyé de nombreuses zones au cours des opérations de sécurité lancées dans la province de Diyala et repris le contrôle de plusieurs routes stratégiques.

Les combattants des Hachd al-Chaabi ont également lancé ce mardi une opération spéciale à Hatra, dans le sud de Ninive pour en reprendre le contrôle.

Actuellement, la région de Wadi Hauran, située dans la province d’al-Anbar, les zones désertiques au sud et à l’ouest de la province de Ninive ainsi que les montagnes de Hamrin, situées entre les trois provinces de Diyala, Salaheddine et Kirkouk, font partie des principaux sites où Daech est encore présent.

Les médias occidentaux en dénombrent des milliers. Vrai ou faux ?

Des experts en sécurité irakiens sont sceptiques quant aux récents rapports des médias occidentaux et des agences de sécurité du Kurdistan irakien selon lesquels 5 000 terroristes opéreraient dans les montagnes de Hamrin, l’un des objectifs étant de justifier la présence militaire américaine en Irak et de donner le prétexte nécessaire aux Peshmergas pour s’y déployer sous prétexte de combattre les terroristes.

Un autre constat : ce Daech que les USA donnent pour ressuscitant peine à se mettre sur les rails.

« Il ne reste que quelques cellules dormantes de Daech dans ces zones. Ces groupes terroristes mènent parfois des actions terroristes. Ils ne sont pas en mesure comme par le passé, de mener de vastes opérations ou de s’emparer de certaines zones », ont assuré les experts.

L’échec des États-Unis est total : l’Irak dispose désormais d’une armée après l’avoir perdue en 2003.

Les opérations anti-Daech ont jusqu’à présent débouché sur l’arrestation de chefs de guerre du groupe ainsi que qur des saisies d’armes, de munitions et d’équipements.

Les tentatives de Daech d’infiltrer le territoire irakien via la Syrie ont été déjouées par les forces armées, ce qui montre la puissance et la ferme volonté des forces irakiennes dans la lutte contre le terrorisme.

Source: Press TV

L’assistant supérieur d’Assad dit que la Syrie devrait être débarrassée de tous les «occupants, y compris les Turcs»

Bouthaina Shaaban, conseillère politique et médiatique de Bachar al-Assad, qui parle souvent en son nom, a déclaré que « nos terres devraient être totalement et complètement libérées des occupants étrangers, qu’ils soient terroristes, turcs ou américains ». des «opérations» contre les troupes états-uniennes gardant les gisements de pétrole syriens, affirmant que les États-Unis d’Amérique n’ont «absolument aucun droit» au pétrole syrien.

Bouthaina Shaaban, haut conseiller du président syrien Bachar al-Assad, a déclaré qu’al-Assad n’avait aucun doute dans son esprit que le pays devrait être complètement débarrassé de tous les «occupants étrangers, y compris les Turcs».

Shaaban, qui parle souvent au nom d’Assad, a déclaré que « nos terres devraient être totalement et complètement libérées des occupants étrangers, qu’ils soient terroristes, turcs ou américains ».

La meilleure assistante politique et médiatique d’Assad a fait les remaks dans son bureau du palais présidentiel syrien à Damas tout en donnant une interview à NBC News.

Ses paroles sont venues alors que les forces gouvernementales syriennes ont poursuivi une nouvelle opération dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, qu’Al-Assad a promis de reprendre.

La guerre en Syrie fait rage depuis plus de huit ans, impliquant des voisins et des superpuissances, dont la Turquie, l’Iran, les États-Unis d’Amérique et la Russie.

La récente escalade militaire du régime syrien à Idlib a fait des dizaines de victimes civiles et entraîné le déplacement d’au moins 80 000 civils, dont 30 000 au cours de la seule semaine dernière, selon un communiqué publié par les Nations Unies le 23 décembre.

Shaaban a déclaré dans l’interview que la guerre avait été «imposée» à la Syrie. « La guerre était contre la Syrie, elle n’était pas contre le président, elle était contre le pays et contre le peuple », a-t-elle déclaré.

Un haut responsable met en garde des «opérations» contre les troupes états-uniennes gardant les champs de pétrole

Shaaban a également mis en garde des «opérations» contre les troupes des Etats-Unis d’Amérique gardant les champs de pétrole syriens, affirmant que les États-Unis d’Amérique n’avaient «absolument aucun droit» au pétrole syrien.

Elle a déclaré lors de l’entretien que les États-Unis d’Amérique n’avaient «absolument aucun droit; c’est notre pétrole.»

« Il parle de le voler », a-t-elle déclaré, se référant à la déclaration du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump plus tôt cette année selon laquelle les États-Unis d’Amérique « garderaient » le pétrole syrien.

Trump a annoncé en octobre que les États-Unis d’Amérique retireraient leurs troupes du nord de la Syrie, mais il a ensuite approuvé une mission pour sécuriser les champs de pétrole dans le pays.

Shaaban a également abordé la question de ce qui arrivera aux membres présumés de l’Etat islamique qui sont actuellement emprisonnés dans des camps dans le nord de la Syrie sur lesquels les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes ont le contrôle. Elle a dit qu’il était « probable » que ces prisonniers de l’Etat islamique soient jugés en Syrie.

