OVNI clignotant bizarre voyageant à ‘1600 km / h’ avec ‘aucun son’ capturé sur vidéo à Las Vegas

Cette année, l’US Navy a pour la première fois confirmé l’authenticité d’une vidéo OVNI publiée en 2017 qui a été enregistrée par un jet états-unien-américain lors d’exercices militaires. Les images montraient un objet volant en forme de « Tic Tac », que les autorités des Etats-Unis d’Amérique ont qualifié de « phénomène aérien non identifié ».

Un compte YouTube appelé UFOs Over Vegas a publié une vidéo bizarre montrant un objet clignotant non identifié se déplaçant rapidement dans le ciel au-dessus du désert de Mojave et se dirigeant vers la Nellis Air Force Base.

L’auteur de la vidéo affirme que l’OVNI a parcouru environ 50 miles en trois minutes, ce qui signifie qu’il se déplaçait à une vitesse de 1600 kilomètres par heure, ce qui n’est que légèrement plus lent que la vitesse de pointe du F-35 de 1930 km / h. Dans le même temps, l’auteur affirme qu’il n’a produit « aucun son », ajoutant qu’il aurait entendu n’importe quel autre avion d’où il filmait.

À la fin de la vidéo, l’auteur souligne que l’OVNI était également entouré de plusieurs petits objets qui clignotaient autour de lui alors que l’objet non identifié voyageait à travers le ciel au-dessus de Las Vegas.

L’US Navy confirme une vidéo d’OVNI

Plus tôt cette année, un porte-parole de l’US Navy a fait une annonce stupéfiante, disant que l’armée états-unienne-américaine pourrait confirmer l’authenticité des images d’OVNIS prises sur l’un de ses jets lors des exercices en 2004. Le porte-parole a confirmé que « des phénomènes aériens non identifiés », connus sur Internet comme l’OVNI « Tic Tac », était visible dans la vidéo, qui a été rendue publique en 2017.

Les images montrent un des pilotes attrapant un petit objet volant non identifié dans l’interface de ciblage de l’avion, l’OVNI commençant immédiatement à se déplacer rapidement juste après être resté immobile, défiant apparemment ses propriétés aérodynamiques apparentes. Alors que l’US Navy n’a fait aucune supposition publique sur la nature de l’objet, les théoriciens du complot sur Internet en discutent depuis la publication de la vidéo, avec un internaute affirmant qu’il aurait pu s’agir d’un projet gouvernemental secret, tandis que d’autres se sont tenus à l’OVNI être d’origine étrangère.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : Sputnik News