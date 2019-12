La Russie dit qu’elle a une nouvelle arme pouvant voyager 27 fois la vitesse du son

Image d’archives

Le véhicule de glissement hypersonique Avangard, une arme intercontinentale qui peut voler 27 fois la vitesse du son, est devenu opérationnel vendredi, a déclaré le ministre russe de la Défense au président Vladimir Poutine.

Poutine s’est vanté de la capacité de l’Avangard à échapper aux défenses antimissiles, et les États-Unis d’Amérique et la Chine travaillent également sur leurs propres armes hypersoniques.

MOSCOU – Une nouvelle arme intercontinentale pouvant voler 27 fois la vitesse du son est devenue opérationnelle vendredi, a fait savoir le ministre russe de la Défense au président Vladimir Poutine, renforçant la capacité de frappe nucléaire du pays.

Poutine a décrit le véhicule de glissement hypersonique Avangard comme une percée technologique comparable au lancement soviétique de 1957 du premier satellite. La nouvelle arme russe et un système similaire mis au point par la Chine ont troublé les États-Unis d’Amérique, qui ont réfléchi aux stratégies de défense.

L’Avangard est lancé au sommet d’un missile balistique intercontinental, mais contrairement à une ogive de missile ordinaire qui suit un chemin prévisible après la séparation, il peut effectuer des manœuvres brusques dans l’atmosphère en route vers la cible, ce qui le rend beaucoup plus difficile à intercepter.

Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a informé Poutine que la première unité de missiles équipée du véhicule à glissement hypersonique Avangard est entrée en service.

« Je vous félicite pour cet événement historique pour les militaires et la nation tout entière », a déclaré Shoigu lors d’une conférence téléphonique avec les plus hauts dirigeants militaires.

Le chef des Forces de missiles stratégiques, le général Sergei Karakayev, a déclaré lors de l’appel que l’Avangard avait été mis en service avec une unité dans la région d’Orenbourg, dans le sud des montagnes de l’Oural.

Poutine a dévoilé l’Avangard parmi d’autres systèmes d’armes potentiels dans son discours sur l’état de la nation en mars 2018, notant que sa capacité à effectuer des manœuvres rapides sur son chemin vers une cible rendra la défense antimissile inutile.

« Il se dirige vers une cible comme une météorite, comme une boule de feu », avait-il déclaré à l’époque.

Le leader russe a noté qu’Avangard est conçu en utilisant de nouveaux matériaux composites pour résister à des températures allant jusqu’à 2000 degrés Celsius (3632 degrés Fahrenheit) résultant d’un vol dans l’atmosphère à des vitesses hypersoniques.

L’armée a déclaré que l’Avangard est capable de voler 27 fois plus vite que la vitesse du son. Il porte une arme nucléaire pouvant aller jusqu’à 2 mégatonnes.

Poutine a déclaré que la Russie devait développer l’Avangard et d’autres systèmes d’armes potentiels en raison des efforts américains-états-uniens pour développer un système de défense antimissile qui, selon lui, pourrait éroder la dissuasion nucléaire de la Russie. Moscou s’est moqué des affirmations des Etats-Unis d’Amérique selon lesquelles son bouclier antimissile n’est pas destiné à contrer les énormes arsenaux de missiles de la Russie.

Plus tôt cette semaine, Poutine a souligné que la Russie est le seul pays doté d’armes hypersoniques. Il a noté que, pour la première fois, la Russie est en tête du monde dans le développement d’une toute nouvelle classe d’armes, contrairement au passé où elle rattrapait les États-Unis d’Amérique.

En décembre 2018, l’Avangard a été lancé à partir de la base de missiles Dombarovskiy dans le sud de l’Oural et a atteint avec succès une cible d’entraînement sur le champ de tir de Kura au Kamchatka, à 6000 kilomètres (3700 miles).

Les médias russes ont indiqué que l’Avangard serait d’abord monté sur des missiles balistiques intercontinentaux RS-18B de construction soviétique, nommés SS-19 par l’OTAN. Il devrait être installé sur le futur missile balistique lourd Sarmat intercontinental après son entrée en service.

Le ministère de la Défense a déclaré le mois dernier qu’il avait présenté l’Avangard à une équipe d’inspecteurs états-uniens-américains dans le cadre des mesures de transparence prévues par le traité sur les armes nucléaires New Start avec les États-Unis d’Amérique.

L’armée russe avait précédemment commandé une autre arme hypersonique d’une portée plus petite.

Le Kinzhal (Dagger), qui est transporté par des avions de chasse MiG-31, est entré en service avec l’armée de l’air russe l’année dernière.

Poutine a déclaré que le missile vole 10 fois plus vite que la vitesse du son, a une portée de plus de 2000 kilomètres (1250 miles) et peut transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. L’armée a déclaré qu’il était capable de toucher à la fois des cibles terrestres et des navires de la marine.

La Chine a testé son propre véhicule à glissement hypersonique, censé être capable de voyager au moins cinq fois la vitesse du son. Il a montré l’arme appelée Dong Feng 17, ou DF-17, lors d’un défilé militaire marquant le 70ème anniversaire de la fondation de l’État chinois.

Les responsables états-uniens-américains ont parlé de mettre une couche de capteurs dans l’espace pour détecter plus rapidement les missiles ennemis, en particulier les armes hypersoniques. L’administration prévoit également d’étudier l’idée de baser les intercepteurs dans l’espace, afin que les États-Unis d’Amérique puissent frapper les missiles ennemis entrants pendant les premières minutes de vol lorsque les moteurs d’appoint sont toujours en marche.

Le Pentagone a également travaillé sur le développement d’armes hypersoniques ces dernières années, et le secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré en août qu’il pensait que « c’était probablement une question de quelques années » avant que les États-Unis d’Amérique n’en aient un. Il a qualifié cela de prioritaire alors que l’armée travaille à développer de nouvelles capacités de tir à longue portée.

Vladimir Isachenkov

Lisez l’article original sur Associated Press. Copyright 2019. Suivez Associated Press sur Twitter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Business Insider

Avangard change tout: ce que signifie le déploiement de têtes nucléaires hypersoniques pour la course mondiale aux armements

© Sputnik / Ministère russe de la défense

Le déploiement à Moscou d’ogives hypersoniques «Avangard» signifie que les installations états-uniennes-américaines de défense antimissile en Europe sont désormais obsolètes – et que Washington devrait dépenser beaucoup d’argent qu’il n’a pas décrété pour rattraper son retard.

Une vidéo publiée vendredi par le ministère russe de la Défense montre les ogives de planeurs hypersoniques chargées sur des missiles basés sur des silos. Pour l’instant, les Avangards seront montés sur des missiles balistiques UR-100N (ou SS-19 Stiletto, comme l’OTAN les appelle), jusqu’à ce que le RS-28 Sarmat soit prêt à entrer en service.

Les armes hypersoniques volent beaucoup plus vite que la vitesse du son. Avangard est capable d’atteindre Mach 27 sans perdre le contrôle ni se désintégrer sous la chaleur et la pression. Cela signifie que l’arme peut déjouer toutes les défenses lors de sa phase d’approche, la rendant «absolument invulnérable à tout système de défense aérienne ou antimissile», selon les mots du président russe Vladimir Poutine.

«Nous n’avons aucune défense qui pourrait nier l’emploi d’une telle arme contre nous», a ainsi déclaré le général John Hyten, alors chef du commandement stratégique américain-états-unien, au comité sénatorial des services armés en mars 2018, peu après que Poutine ait confirmé l’existence d’Avangard et de plusieurs autres armes.

LIRE PLUS: La Russie présente un planeur hypersonique Avangard de pointe aux inspecteurs américains

Dans un grand signe de confiance, Moscou a même dévoilé l’Avangard aux inspecteurs américains-états-uniens le mois dernier, dans le cadre d’un effort visant à améliorer la transparence dans l’observation du dernier traité limitant les armes nucléaires. La Russie a proposé de prolonger le traité New Start au-delà de février 2021, mais Washington n’a pas encore répondu, d’une manière ou d’une autre.

Un planeur Avangard est vu avant le chargement dans un silo. © Sputnik / Ministère russe de la Défense

La Russie est le seul pays qui utilise actuellement des missiles hypersoniques, à la fois l’Avangard et son cousin à courte portée, lancé par avion, le Kinzhal. Selon Poutine, les scientifiques militaires russes travaillent également à développer des défenses contre de telles armes – le cas échéant.

Plus tôt cette semaine, Poutine a tenu à dire que la Russie est désormais en avance sur les autres pays en ce qui concerne une technologie d’armes majeure, en la contrastant avec l’Union soviétique qui a toujours pris du retard pendant la guerre froide.

Au lieu de cela, ce sont maintenant les États-Unis d’Amérique qui se démènent pour rattraper leur retard. Un contrat pour développer un corps de glisse capable de Mach 5 – vient d’être attribué plus tôt cette année, avec la date de lancement prévue en 2023.

L’existence d’Avangard met également plus d’urgence à développer des intercepteurs spatiaux qui pourraient théoriquement cibler des missiles pendant la phase de boost, avant que les ogives hypersoniques ne puissent être déclenchées. Cela pourrait être la mission de la «Force spatiale» nouvellement créée.

EN SAVOIR PLUS: Planeur hypersonique: les services de renseignement américains en panique face à la Russie se procurant une arme invincible « d’ici 2020 »

C’était aussi l’étoffe des fantasmes du Pentagone dans les années 1980, lorsque le président Ronald Reagan a lancé l’initiative «Star Wars». Même si cela ne représentait pas grand-chose en réalité, il est communément admis aux États-Unis d’Amérique que cela a conduit l’Union soviétique à une course aux armements coûteuse qui a finalement conduit à la faillite et à l’effondrement du communisme.

Alors que les érudits russes le contestent, Moscou semble l’avoir mis à l’épreuve. Les armes hypersoniques peuvent maintenant obliger Washington à agir comme il l’a dit, ce que les Soviétiques ont fait, et à consacrer de vastes ressources aux forces armées qui sont nécessaires ailleurs, tandis que la dette nationale s’élève à 23 000 milliards de dollars et ce n’est pas fini. Une raison de plus de vouloir sérieusement faire la paix avec le monde, plutôt que de chercher à le dominer.

La Russie est plus consciente de ses dépenses militaires, qui sont bien inférieures à celles des Etats-Unis d’Amérique – en termes de parité absolue et de parité de pouvoir d’achat – mais une part encore plus importante de ces dépenses est consacrée à l’achat de nouveaux systèmes d’armes.

Moscou a maintenant au moins une fenêtre de 10 à 15 ans de dissuasion nucléaire garantie, ont récemment déclaré les politologues Sergey Karaganov et Dmitry Suslov dans la revue Russia in Global Affairs. En d’autres termes, la guerre thermonucléaire mondiale est devenue beaucoup moins probable, du moins pendant un certain temps. C’est une bonne nouvelle pour la saison, peu importe comment vous la slicez.

Nebojsa Malic

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT