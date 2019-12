Image d’archives

Les sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre le gazoduc «russe» Nord Stream 2 ont provoqué une colère généralisée en Allemagne, même les critiques du projet cherchent maintenant ironiquement à gifler les «molécules de la liberté» des Etats-Unis d’Amérique avec une éco-taxe en représailles.

La perspective de «sanctions écrasantes» incluses dans le financement de l’armée des Etats-Unis d’Amérique, signé par le président Donald Trump la semaine dernière, a déjà contraint la société helvético-hollandaise Allseas à arrêter la construction de la dernière portion restante du pipeline, qui passe sous la mer Baltique, de la Russie à l’Allemagne.

Un économiste du groupe de réflexion progressiste financé par le gouvernement a qualifié les sanctions de stratagème des États-Unis d’Amérique pour vendre son propre gaz naturel liquéfié (GNL) à l’Allemagne et à l’Europe au coût le plus élevé possible, accusant Washington et Moscou [pourquoi la Russie ? Il faut indexer les EUA sans faire d’amalgame, car le problème dans cette c’est eux ! – MIRASTNEWS] d’utiliser le gaz comme une arme politique.

Claudia Kemfert, économiste à l’Institut allemand de recherche économique (DIW), a fait valoir que Nord Stream 2 est «nocif pour l’environnement, économiquement inutile et financièrement non rentable» – mais a décrit les sanctions des Etats-Unis d’Amérique comme «inacceptables» et nécessitant une réponse de l’UE .

L’Europe devrait envisager d’imposer des tarifs climatiques aux États-Unis d’Amérique afin que le gaz de fracturation nocif pour l’environnement ne puisse pas être exporté des États-Unis d’Amérique vers l’Allemagne et l’Europe

Alors que le gouvernement de Berlin a exprimé son «regret» pour «l’ingérence des Etats-Unis d’Amérique dans nos affaires intérieures», il n’a précisément rien fait pour la contrer. L’initiative de Kemfert, mentionnée pour la première fois dans le quotidien Handelsblatt plus tôt cette semaine, semble être la seule proposition de représailles à ce jour.

C’est peut-être aussi la première fois que quelqu’un critique le GNL des Etats-Unis d’Amérique comme étant nocif pour l’environnement; la majeure partie est produite par la fracturation hydraulique, ou «fracturation», une pratique qui, selon les critiques, provoque des tremblements de terre et pollue l’eau avec des substances toxiques.

Ironiquement, l’Allemagne est l’un des plus grands émetteurs de carbone d’Europe, car près de la moitié de sa production d’énergie provient de la combustion de charbon. Berlin a consacré d’immenses subventions à l’énergie éolienne, solaire et aux biocarburants au cours de la dernière décennie, tout en cherchant à fermer ses centrales nucléaires – entraînant certains des prix de détail les plus élevés de l’électricité en Europe, et laissant l’Allemagne désespérée pour des sources d’énergie moins chères, telles que Gaz russe.

Pendant ce temps, l’envoyé des Etats-Unis d’Amérique en Allemagne, Richard Grenell, a qualifié les sanctions de « décision très pro-européenne » et a déclaré que des « diplomates européens » reconnaissants avaient continué à l’appeler à ce sujet. Bien qu’il n’ait pas précisé quels pays européens ils représentaient, la Pologne et les États baltes se sont montrés ouvertement opposés à Nord Stream 2. Il en va de même de l’Ukraine, qui est en Europe mais pas membre de l’UE.

Les objections au gazoduc provenant de Washington, Kiev et Varsovie ont été principalement de nature politique, traitant de la perte potentielle de levier plus que toute autre chose. Les États-Unis d’Amérique ont condamné la « dépendance croissante » de l’UE à l’égard du gaz russe, tout en proposant son propre GNL – officiellement décrit comme des « molécules de liberté » – comme alternative, bien qu’à un prix beaucoup plus élevé.

Varsovie et Kiev, en revanche, ont déploré que Nord Stream 2 leur prive de milliards de dollars de frais de transit qu’ils ont perçus de la Russie au fil des ans. Le gazoduc Baltique a été conçu après un différend de 2009 entre l’Ukraine et la Russie, lorsque Kiev a effectivement bloqué le flux de gaz vers l’Europe lors d’une vague de froid vicieux afin d’obtenir un meilleur accord de Moscou.

