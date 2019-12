US Space Force est le catalyseur mondial de la transformation de l’espace en «arène de guerre»

© REUTERS / STEVE NESIUS

La mission inaugurale du Boeing CTS-100 Starliner a peut-être été un échec dans plusieurs domaines, mais cela n’a pas empêché la NASA de faire un tour de félicitations à cette entreprise coûteuse et, selon deux experts, n’atténuera pas l’enthousiasme de Washington à verser plus de deniers publics dans la militarisation de l’espace.

Le professeur Karl Grossman, professeur de journalisme à la State University of New York, College à Old Westbury; et Bruce Gagnon, coordinateur du Réseau mondial contre les armes et l’énergie nucléaire dans l’espace, se sont joints à Radio Sputnik’s Loud and Clear jeudi pour donner leur avis sur le voyage bâclé du Starliner et comment il est parallèle à l’objectif à long terme des États-Unis de militariser l’espace.

Gagnon a déclaré aux hôtes Brian Becker et John Kiriakou que le Starliner est présenté comme un succès et que les histoires ne notent pas le prix de 4,2 milliards de dollars du programme spatial pour les contribuables «parce qu’ils savent qu’ils ont gaspillé une énorme somme d’argent.»

«Starliner a frappé la cible. Il a atterri exactement là où il était censé « , a déclaré un commentateur de la NASA lors d’une émission après le retour complet de l’engin spatial sur Terre.

Malgré l’enthousiasme partagé de la NASA et de Boeing, en réalité, le vaisseau spatial a complètement échoué à sa mission principale: s’arrimer à la Station spatiale internationale.

Grossman a expliqué que, bien que des accidents se produisent effectivement, «en termes de lancement de fusées, un sur cent échoue de manière catastrophique», et le problème n’est pas toujours nécessairement mécanique.

Selon le professeur, un exemple clair de cela s’est produit en 1999 lorsque les ingénieurs de Mars Climate Orbiter de la NASA ont oublié de convertir leurs mesures de l’anglais en unités métriques et ont finalement fait chuter et brûler le vaisseau spatial dans l’atmosphère de Mars.

Même avec ce taux d’échec de 1 sur 100 et le potentiel d’un événement catastrophique, « il y a cette grande poussée pour construire des fusées à propulsion nucléaire pour des voyages plus rapides vers Mars », a déclaré Grossman.

Gagnon a fait valoir qu’entre l’échec de missions telles que le Starliner et la formation de la Space Force des États-Unis d’Amérique, la sixième branche militaire des États-Unis d’Amérique, grâce à la récente signature de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, «ils doivent prétendre que tout est OK avec ces opérations de technologie spatiale. »

Alors que l’argent pour financer l’US Space Force est maintenant officiellement approuvé, d’autres puissances mondiales ont critiqué la nouvelle entreprise militaire – qui, selon beaucoup, est une violation claire du Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967.

« Les actions pertinentes des Etats-Unis d’Amérique constituent une violation grave du consensus international sur l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, sapent l’équilibre et la stabilité stratégiques mondiaux et menacent directement la paix et la sécurité spatiales », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang. Lundi.

« La Russie a toujours été et restera opposée à l’utilisation militaire de l’espace », a déclaré le président russe Vladimir Poutine au début du mois. « Les principales nations du monde développent activement des systèmes spatiaux modernes à usage militaire … et les États-Unis d’Amérique, en particulier, considèrent ouvertement l’espace comme un théâtre de guerre. »

Néanmoins, Washington maintient qu’il doit continuer à « maintenir la domination des Etats-Unis d’Amérique » sur tous les fronts.

« Notre dépendance vis-à-vis des capacités spatiales a considérablement augmenté, et aujourd’hui l’espace extra-atmosphérique est devenu un domaine de guerre à part entière », a déclaré le secrétaire à la Défense Mark Esper le 20 décembre. « Maintenir la domination des Etats-Unis d’Amérique dans ce domaine est désormais la mission de la Force spatiale des Etats-Unis d’Amérique. »

« Les États-Unis d’Amérique poussent le monde, tête baissée, à faire de l’espace une arène de guerre, et d’autres pays ne le supporteront pas », a affirmé Grossman.

Source : Sputnik News