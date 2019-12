Evo Morales: le rôle des Etats-Unis d’Amérique est «si évident dans le coup d’État en Bolivie» que son ambassade en Argentine «parle pour le coup d’État»

Images d’archives

Les déclarations ont été faites sur Twitter, où il a déclaré que des responsables américains-états-uniens voulaient empêcher son refuge politique en Argentine.

L’ancien président de la Bolivie, Evo Morales.Natacha Pisarenko / AP

L’ancien président de la Bolivie, Evo Morales, a déclaré samedi que « la complicité des États-Unis d’Amérique est si évidente dans le coup d’État » du pays andin, que l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Argentine a demandé au gouvernement d’Alberto Fernandez de limiter son « refuge politique, comme au temps du plan Condor. »

Les déclarations ont été faites sur Twitter, où il a déclaré qu’avec ces actions les responsables américains-états-uniens « parlaient pour les comploteurs du coup d’Etat ».

La complicidad de Estados Unidos es tan evidente en el golpe de Estado en #Bolivia que la embajada norteamericana en #Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente @alferdez limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 декабря 2019 г.

Dans des déclarations à la presse, le siège diplomatique a récemment demandé à l’administration Fernández de soutenir la « démocratie en Bolivie » et a demandé à l’ancien président « de ne pas abuser de son statut de réfugié » dans le pays sud-américain.

El gobierno de facto de Áñez, Camacho y Mesa no tiene ninguna autoridad ni moral para hablar de soberanía, cuando en este momento, #Bolivia está gobernada por #EEUU. No respetan el derecho internacional que protege a todas las misiones diplomáticas acreditadas en el país. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 декабря 2019 г.

La demande a été faite dans le cadre d’une réunion entre le ministre des Affaires étrangères Felipe Sola, le secrétaire aux Affaires stratégiques, Gustavo Béliz et une délégation des Etats-Unis d’Amérique. dans la Casa Rosada. Cependant, des sources diplomatiques ont déclaré que la réunion faisait partie des réunions régulières qu’ils ont avec l’exécutif, rapporte Telam.

Réponse de l’Argentine

Selon l’agence de presse argentine, le gouvernement actuel ne répondra pas aux déclarations de responsables américains-états-uniens et a réitéré qu’Evo Morales poursuivra ses activités politiques dans le pays.

L’ex-président bolivien a convoqué la direction de son parti politique, Mouvement pour le socialisme (MAS), à une réunion à Buenos Aires, prévue le 29 décembre. Dans ce cas, il est prévu de fixer la date et le lieu d’une « grande réunion » pour choisir les candidats aux élections de 2020.

« S’ils mettent en place des élections libres et transparentes, que la persécution politique prend fin et qu’ils me permettent d’entrer en Bolivie. Je ne serai pas candidat à ces élections, mais j’ai le droit de faire de la politique », a déclaré Morales lors de l’annonce de l’événement.

Plan Condor

L’opération Condor était une coordination des actions et un soutien mutuel entre les États-Unis d’Amérique. et des dictatures militaires en Amérique du Sud au Chili, en Argentine, au Brésil, au Paraguay, en Uruguay et en Bolivie, dans les années 1970 et 1980.

Selon des organisations de défense des droits humains, le plan a fait 30 000 disparus, 50 000 tués et 400 000 personnes.

