PHOTO DE FICHIER: Un homme quitte les bureaux de la banque allemande Deutsche Bank dans le centre de Londres © AFP / Tolga Akmen

Les banquiers du monde entier sont confrontés aux plus grandes suppressions d’emplois en quatre ans, et leurs problèmes pourraient se poursuivre en 2020 alors que les prêteurs tentent de faire face à une concurrence croissante dans un ralentissement économique.

Près de 78 000 personnes devraient perdre leur emploi, alors que plus de 50 banques ont révélé leur intention de réduire leurs effectifs cette année, selon Bloomberg, citant des dossiers déposés par les entreprises et les syndicats. C’est le nombre le plus élevé depuis 2015, lorsque 91 448 employés du secteur bancaire ont été licenciés.

Les banques européennes connaîtront les licenciements les plus importants, car elles prévoient de supprimer plus de 63 500 emplois, soit près de 82% du total. Les banques nord-américaines arrivent en deuxième position, car elles prévoient de licencier près de 7 700 personnes.

La plus grande banque d’investissement, Morgan Stanley, a récemment rejoint d’autres prêteurs dans le but de réduire les effectifs, car elle prévoit de supprimer 1 500 (environ 2%) de ses effectifs. Mais il est encore loin derrière la Deutsche Bank, qui arrive en tête de la liste des suppressions d’emplois prévues avec 18 000 employés qui devraient être licenciés d’ici 2022 dans le cadre d’une révision de 8,3 milliards de dollars.

Les réductions d’effectifs bancaires de cette année portent le total des six dernières années à plus de 425 000. Cependant, le chiffre pourrait être encore plus élevé car de nombreuses banques pourraient supprimer des emplois sans divulguer leurs plans.

« Bien que ce soit un marché haussier, il n’y a pas eu beaucoup d’activité principale et cela a rendu très difficile le paiement des factures », a déclaré à Yahoo Finance UK un directeur des investissements chez le courtier en bourse AJ Bell, Russ Mold.

Les coupes massives pourraient se poursuivre en 2020, car certains analystes estiment que les banques continuent de faire face à «un certain nombre d’incertitudes». Par exemple, la banque privée multinationale suisse Julius Baer ainsi que la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA espagnole chercheraient à réduire leurs effectifs.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT