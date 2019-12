Les Etats-Unis d’Amérique envisagent de mener une cyberguerre contre la Russie en représailles à une ingérence électorale non prouvée

Image d’archives

Bien qu’il n’ait fourni aucune preuve d’ingérence russe lors des élections présidentielles des Etats-Unis d’Amérique de 2016 ou 2020, le Pentagone se prépare à lancer une cyberguerre contre la Russie en représailles. La vraie raison pourrait-elle être politique?

De mai 2017 à mars 2019, une équipe d’enquêteurs et d’avocats dirigée par l’avocat spécial Robert S. Mueller s’est lancée dans une recherche frénétique de preuves étayant des allégations selon lesquelles des personnes affiliées à la campagne du président Donald Trump – et même du président lui-même – se sont entendues et a comploté avec le gouvernement russe pour influencer le résultat de l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique de 2016 en faveur de Trump. De nombreux politiciens de haut niveau, fonctionnaires et personnalités des médias ont investi une énorme quantité de capital politique et personnel pour poursuivre diverses allégations.

Parmi les plus éminents d’entre eux, les pirates informatiques travaillant pour le compte des renseignements militaires russes (GRU) ont eu accès à des serveurs informatiques appartenant au Comité national démocratique (DNC) et au Comité de campagne du Congrès démocratique (DCCC), ont extrait des données sensibles et a ensuite conspiré pour que ces informations soient divulguées au public de manière à nuire à la campagne présidentielle d’Hillary Clinton.

Alors que les accusations contre Trump se sont avérées par la suite non fondées, le public américain-états-unien a été amené à croire que les faits sous-jacents de l’affaire – en particulier les allégations concernant le piratage du serveur DNC – étaient des faits incontestés. De plus, les mêmes personnes qui ont investi si lourdement dans l’enquête Mueller affirment maintenant que la Russie – avec ou sans la connaissance et le soutien du président Trump – se prépare activement à une intervention similaire lors des élections de 2020. Alimenté par ces préoccupations, l’US Cyber ​​Command, une organisation du ministère de la Défense responsable de la cyberguerre et de la sécurité informatique, aurait été chargée de développer une gamme d’opérations offensives pour dissuader et, si nécessaire, punir la Russie pour avoir participé à de telles activités malveillantes.

Bien que les préparatifs américains-états-uniens soient réels, les renseignements qui sous-tendent la justification de ces cyberattaques prévues sont hautement spéculatifs et, surtout, non prouvés, créant une situation similaire à celle qui s’est produite en Irak en 2003, lorsque les États-Unis d’Amérique sont entrés en guerre contre des renseignements imparfaits et largement fabriqués alléguant que l’Iraq conservait d’importants stocks d’armes de destruction massive, alors qu’en fait aucun n’existait. Comme pour l’Irak, l’affaire contre la Russie est principalement de nature spéculative, pleine d’allégations spécifiques qui ne sont étayées par aucun renseignement solide.

Le fondement des prétendues activités russes se présente sous la forme de deux documents. Le premier, un acte d’accusation de 12 officiers de renseignement russes nommés qui auraient été employés par le GRU, a été préparé par le ministère de la Justice (DOJ). Appelé acte d’accusation Netyksho, d’après l’un des officiers nommés du GRU, le document dresse une liste accablante d’activités malveillantes des personnes nommées et des unités du GRU auxquelles elles appartenaient. Cependant, aucun approvisionnement n’est fourni, ce qui signifie que les allégations doivent être prises à leur valeur nominale.

Les événements allégués dans l’acte d’accusation Netyksho sont également contenus dans le corps du rapport préparé par l’avocat spécial Robert Mueller sur la base de son enquête sur les allégations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique de 2016 (l’équipe de Mueller a également préparé l’acte d’accusation Netyksho). Le rapport Mueller fournit des sources, mais uniquement de manière superficielle, faisant référence à l’acte d’accusation Netyksho non sourcé, à des compilations cryptiques de rapports d’enquête ou à des passages fortement expurgés. Rien n’indique comment l’acte d’accusation ou le rapport Mueller sont parvenus à leurs conclusions.

Il existe cependant un document qui atténue les conclusions tirées à la fois de l’acte d’accusation Netyksho et du rapport Mueller. Intitulé «Spear-Phishing Campaign TTP’s [tactics, techniques and procedures] used against US and Foreign Government Entities», le document se compose d’un diagramme joint à un document classifié de la National Security Agency (NSA) divulgué à la presse américaine-états-unienne par un lanceur d’alerte Reality Winner. Ce document sert pour ainsi dire de pierre de Rosette au rapport Mueller et à l’acte d’accusation Netyksho. Le document est dérivé des divers rapports de renseignement rassemblés par la NSA concernant les allégations contre le GRU qui sous-tendent le rapport Mueller et l’acte d’accusation Netyksho.

Le diagramme du document contient trois types d’informations: confirmées, jugement d’analyste et contextuelles. Bien que la plupart des cyber-événements spécifiques soient signalés comme confirmés, le lien entre ces événements et l’unité 74455 (l’une des deux unités GRU nommées dans l’acte d’accusation Netyksho et le rapport Mueller) est enregistré comme étant basé sur le jugement des analystes, et non un fait confirmé. De même, le lien entre l’entité évaluée comme unité 74455 et le siège du GRU est répertorié comme contextuel, ce qui signifie qu’aucune donnée factuelle ne relie l’unité 74455 ou le siège du GRU aux événements en question.

Le document Winner indique clairement que l’implication de l’unité 74455 est une pure supposition analytique, c’est-à-dire la conjecture. L’attribution de blâme à l’unité et à son personnel nommé ne découle pas de la collecte et de l’analyse de renseignements, mais plutôt du cas présenté à un grand jury par l’équipe de poursuite Mueller.

Il y a un dicton aux États-Unis d’Amérique selon lequel un grand jury peut inculper un sandwich au jambon – en bref, parce que l’accusation contrôle le processus par lequel les preuves sont présentées, n’importe qui peut être inculpé pour n’importe quoi, indépendamment du manque de preuves réelles. Dans le cas présent, l’unité 74455 et son personnel désigné sont le sandwich au jambon proverbial.

Cela ne signifie pas que les Russes ont ou n’ont pas mené de cyberattaque sur les ordinateurs DNC et DCCC en 2016, ni conspiré pour diffuser les informations ainsi obtenues pour influencer l’élection présidentielle des Etats-Unis d’Amérique de 2016. Cela signifie cependant que l’affaire contre la Russie n’est pas aussi concluante que le rapport Mueller et les actes d’accusation Netyksho le laisseraient croire.

Mueller savait que les Russes ne permettraient pas au GRU ou à son personnel d’être soumis à un procès, indépendamment de leur innocence ou de leur culpabilité. En tant que tel, le MJ a pu – et a fait – faire preuve de créativité en insufflant la vie à des allégations qui, de leur propre gré, n’ont fourni aucune attribution russe. Il a suffi d’un analyste du MJ pour accéder à un organigramme du GRU et commencer à brancher des noms et des désignations d’unité où ils pourraient être utilisés pour fabriquer un récit qui serait présenté au Grand Jury.

Sans être contestées, les allégations formulées par l’acte d’accusation Netyksho et le rapport Mueller se sont transformées en faits incontestés qui ont ensuite été utilisés pour justifier les activités antirusses actuellement entreprises par le US Cyber ​​Command. La portée et l’ampleur des cyber-opérations qui sont censées être planifiées semblent être plus proches des représailles des mineurs que de la dissuasion punitive, dans le sens de «Je divulguerai vos informations privées si vous divulguez les miennes». Mais ce n’est qu’une question de quelques touches pour passer de fuites relativement inoffensives de données personnelles à des opérations offensives plus néfastes conçues pour avoir un impact sur des objectifs économiques et militaires.

Le simple fait que les États-Unis d’Amérique se préparent à entreprendre des opérations militaires de toute sorte dirigées contre la Russie devrait faire sonner l’alarme dans la tête de tous les Américains-états-uniens. Les activités prévues de l’US Cyber ​​Command découlent davantage de la frustration de ceux qui ont investi si lourdement dans les résultats de l’enquête Mueller, et qui cherchent maintenant désespérément à produire un récit qui donne une sorte de vie à l’histoire «La Russie l’a fait».

L’utilisation de renseignements faux et trompeurs pour justifier un conflit devrait être familière à quiconque a suivi les événements de 2003 et les arguments en faveur de la guerre en Irak. Les États-Unis d’Amérique et le monde continuent de payer un lourd tribut à cet échec du renseignement. Compte tenu de la détérioration des relations américano-états-uniennes-russes, la dernière chose dont les États-Unis d’Amérique, la Russie ou le monde ont besoin est un autre conflit évitable, cybernétique ou autre, basé sur des renseignements de nature similaire, sans autre raison que pour soutenir la réputation de ceux qui avaient tout miser sur le résultat du rapport Mueller, et a échoué.

Scott Ritter Scott Ritter est un ancien officier du renseignement du US Marine Corps. Il a servi en Union soviétique comme inspecteur de la mise en œuvre du traité INF, dans le personnel du général Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe et de 1991 à 1998 en tant qu’inspecteur des Nations Unies pour les armes.

