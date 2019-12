Oups pour Google Apps? Huawei cherche une alliance avec d’autres entreprises chinoises pour pousser le géant américain-états-unien hors d’Asie

PHOTO DE FICHIER. © Reuters / Michael Dalder

Les géants chinois Huawei et Oppo prévoient de créer une alternative aux services mobiles Google et de rechercher une coopération avec les développeurs indiens. Leur succès pourrait mettre un terme à la domination du marché d’Android en Asie, et peut-être au-delà.

Pour l’instant, la domination mondiale du système d’exploitation mobile Android (OS) appartenant à Google peut sembler sans défi. Il détient confortablement une part s’élevant à 76% du marché mondial des OS mobiles. Mais les nuages s’accumulent déjà au-dessus de la société américaine-états-unienne et, si elle est expulsée d’un segment massif du marché, elle n’aura qu’à se blâmer.

Les positions de Google sont sur le point d’être contestées par nul autre que Huawei, un géant des télécommunications et fabricant de smartphones qui est récemment devenu la cible de pressions constantes des Etats-Unis d’Amérique. La société, qui a déjà utilisé Android de Google lui-même sur ses smartphones, a été forcée de développer une alternative après que le titan technologique américain-états-unien s’est précipité pour se conformer aux sanctions de Washington en mai et est devenu l’une des premières entreprises des Etats-Unis d’Amérique à couper Huawei de ses services.

Épée à double tranchant

Être coupé du système d’exploitation mobile le plus populaire au monde et se retrouver avec sa version open source au mieux a été un coup dur pour Huawei – mais la séparation entre les deux géants de la technologie est une épée qui est capable de couper dans les deux sens.

Quelques mois seulement après la décision de Google, Huawei a dévoilé son propre système d’exploitation mobile Harmony et a déployé un nouveau smartphone phare sans applications Google propriétaires. Il s’est engagé à finaliser le développement des services mobiles Huawei (HMS) – un remplacement des applications Google populaires – d’ici la fin de l’année.

Le géant chinois ne s’est pas arrêté à cela et a entamé des négociations avec les 150 meilleurs développeurs d’applications en Inde pour les convaincre de publier leurs produits sur HMS, qui pourrait lui-même proposer jusqu’à 150 «propres applications» à des clients du monde entier.

Il convient également de rappeler que ce n’est pas seulement Huawei qui pourrait perdre des clients après avoir été privé de l’accès au système d’exploitation Android propriétaire. Google est également sur le point de perdre une part équitable du marché des smartphones simplement parce que Huawei le détient. La société chinoise est le deuxième producteur de smartphones le plus populaire; il contrôlait environ 19% du marché mondial au troisième trimestre 2019, contre environ 15% au cours de la même période l’année précédente.

Contester la domination de Google

Benjamin Chiao, co-auteur avec l’économiste français lauréat du prix Nobel Jean Tirole, estime que Huawei – avec d’autres entreprises chinoises – a toutes les chances de contester la domination de Google avec cette nouvelle stratégie.

« Google a un avantage de premier ordre avec beaucoup de clients fidèles, mais une alliance de sociétés chinoises va le changer », a déclaré Chiao, professeur au Shanghai International Banking and Finance Institute et au programme doyen académique pour l’Asie à la Paris School of Business, à RT.

En octobre, Forbes a rapporté que Huawei, ainsi que d’autres titans technologiques nationaux, avaient poussé Samsung – le fabricant de smartphones le plus populaire au monde – hors du marché chinois. Plus récemment, il a également été signalé que Huawei et une autre société chinoise – Oppo – avaient uni leurs forces pour discuter avec les développeurs d’applications indiennes.

«Google est déjà en train d’être remplacé en Chine mais pas encore en Asie, car il est toujours très compétitif. Pourtant, il ne dominera plus définitivement», a déclaré Chiao.

La Chine est actuellement le plus grand marché de smartphones au monde tandis que l’Inde est le deuxième et, d’ailleurs, la croissance la plus rapide. Si Huawei parvient à consolider ses positions sur ces deux marchés, cela pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Google.

Le génie est sorti de la bouteille



« Huawei Mobile Services, qui est en cours de développement, est sur le point d’avoir un ensemble de 150 applications, qui dépasse déjà de loin Google Apps », a déclaré à RT Shekhovtsev, un partenaire de la société de conseil russe leader Althaus Group. « Il y a de fortes chances que le constructeur chinois réussisse » à créer une alternative viable aux services Google, a-t-il ajouté.

Oleg Bogdanov, analyste principal au sein du groupe QBF – une société d’investissement russe opérant sur divers marchés à travers le monde, y compris la bourse américaine, a averti que les plans de Huawei « constituaient en fait une menace sérieuse pour Google ».

« À l’avenir, les entreprises chinoises pourraient repousser l’entreprise américaine-états-unienne de l’ensemble du marché asiatique », a-t-il déclaré à RT. «Les services développés localement par Huawei pourraient bientôt remplacer les services Google tels que Gmail, YouTube et Google Maps. Ensuite, la société américaine sera en difficulté.»

En fait, Google aurait pu se tirer une balle dans le pied dans sa précipitation pour se conformer aux exigences politiques de Washington. En privant Huawei de l’accès à ses services qu’il utilisait depuis des années, il a nui à ses propres positions de deux manières: le géant américain-états-unien a perdu son influence sur son ancien client et l’a forcé à contester les positions de Google sur le marché des logiciels mobiles.

Maintenant, le titan américain-états-unien de la technologie pourrait encore se rendre compte qu’il a laissé le génie sortir de la bouteille – en particulier parce que l’influence croissante de Huawei ne se limitera pas probablement qu’à l’Asie. Chiao pense qu’elle se propagerait aux quatre coins du monde, tandis que les entreprises occidentales ne pourraient pratiquement rien y faire.

«La Chine est imparable maintenant. L’énorme taille du marché chinois fournit le financement et toutes les opportunités dont les entreprises chinoises ont besoin pour se développer. Peut-être vont-ils battre les entreprises états-uniennes-américaines de manière très compétitive en très peu de temps.»

