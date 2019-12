Fusillade à l’église: deux morts, une victime dans un état critique à White Settlement, Texas

PHOTO DE FICHIER: L’église West Freeway du Christ à White Settlement, Texas © Google Maps

Deux personnes sont mortes et une autre victime est dans un état critique après qu’un homme ait ouvert le feu dans une église de White Settlement, au Texas.

Les services d’urgence ont été envoyés à l’église du Christ dimanche matin vers 10 heures après avoir reçu un appel concernant des blessures par balle et des coups de feu.

Les médias locaux disent que le tireur a ouvert le feu pendant la communion et qu’un autre membre de la congrégation a tiré sur le suspect. Le livestream du service, qui est actuellement indisponible, a montré des gens se cachant pour se protéger derrière des bancs.

Pour le moment, nous ne montrons pas la vidéo du tournage. Vous y voyez une personne près du front avec une arme à feu. Des coups de feu sont tirés. Quelques instants après que les dirigeants de l’église disent au micro « nous avons un monsieur qui est venu armé pour faire du mal et la police est en route ». @FOX4pic.twitter.com/7Xe6Le7rhe

– Steven Dial (@ StevenDialFox4) 29 décembre 2019

«C’était la chose la plus effrayante. Vous avez l’impression que votre vie clignote devant vous. J’étais tellement inquiète pour mon petit», a déclaré le témoin Isabel Arreola cité par CBS 11 News.

Vidéo en direct d’une prise de vue de l’église West Freeway Church of Christ – on peut voir un tireur portant une capuche noire quelconque et un fusil. pic.twitter.com/UKuYYT4GEJ

– Global Breaking News (@GBNReports) 29 décembre 2019

Une personne a été déclarée morte sur les lieux, tandis qu’une autre est décédée sur le chemin de l’hôpital. La troisième victime est dans un état critique, selon les services d’ambulance.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT