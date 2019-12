La Chine et la Russie prévoient de renforcer leur coopération scientifique en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle et d’autres domaines stratégiques

L’accent sur la collaboration technologique intervient alors que Moscou et Pékin se rapprochent face à la pression croissante de l’Occident

Vladimir Poutine a désigné 2020 comme l’année de la coopération scientifique russo-chinoise, l’accent étant mis sur les communications, l’IA et «l’internet des objets»

L’IA sera l’un des principaux domaines de collaboration entre les deux parties. Photo: Dreamstime

La Chine et la Russie tentent d’étendre leur collaboration scientifique après avoir promis de travailler sur le développement des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines stratégiques.

Alors que Moscou est toujours sous le coup des sanctions économiques des Etats-Unis d’Amérique et européennes imposées après son annexion de la Crimée en 2014, et que Pékin fait face à une inquiétude croissante de la part de l’Occident au sujet de son industrie technologique, les deux pays ont promis de faire de l’année prochaine une priorité pour la science et l’innovation.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret désignant 2020 comme l’année de la coopération scientifique, technique et d’innovation russo-chinoise.

Parallèlement, le ministère chinois des Affaires étrangères a identifié des domaines tels que la technologie des communications, l’intelligence artificielle et «l’internet des objets» comme des domaines de collaboration prometteurs.

Poutine et le président chinois Xi Jinping ont décidé de mettre l’accent sur la coopération technologique en juin, lorsqu’ils ont souligné que les relations sino-russes étaient entrées dans une « nouvelle ère de partenariat global et stratégique », une amélioration unique du lexique de politique étrangère de Pékin.

L’accent mis sur la science et la technologie fait suite à la coopération militaire de longue date des deux pays. La Russie a fourni à la Chine une gamme d’équipements – y compris le système avancé de défense aérienne S-400 – et l’aide également à développer un système d’alerte de défense antimissile.

Les analystes ont déclaré que Pékin ressentait la nécessité d’élargir ce partenariat en raison des efforts continus des États-Unis d’Amérique et de l’Europe pour bloquer les entreprises technologiques chinoises et la recherche – qu’il considère comme la clé de son développement économique – en raison de problèmes de sécurité.

Des équipements militaires russes, dont le système anti-missile S-400, ont été fournis à l’armée chinoise. Photo: huanqiu.com

Pendant ce temps, les sanctions de l’UE et des États-Unis d’Amérique contre la Russie continuent de peser sur l’économie, qui s’est contractée en 2014 – l’année où elles ont été imposées pour la première fois – et n’a augmenté que de 1,2% par an depuis lors.

« La pression simultanée de l’Occident sur la Russie et la Chine est sans aucun doute une raison majeure pour laquelle Moscou et Pékin sont désormais plus disposés à faire progresser leur coopération bilatérale dans la recherche et le développement », a déclaré Artyom Lukin, directeur adjoint de la recherche à l’École d’études régionales et internationales, à l’Université fédérale d’Extrême-Orient à Vladivostok.

La Russie n’est pas seulement une source de technologie, mais nous avons un véritable échange mutuel

Les observateurs estiment que les communications de prochaine génération seront l’un des axes de la collaboration scientifique.

Le géant chinois des télécommunications Huawei a déjà lancé un programme de recherche en Russie, en mai de cette année, et a signé des accords pour construire des réseaux 5G avec MTS, le plus grand opérateur de téléphonie mobile de Russie.

D’autres domaines pourraient inclure les robots, la reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle – y compris les technologies à double usage qui peuvent être appliquées à des fins militaires – tandis que des géants de la technologie tels qu’Alibaba, propriétaire du South China Morning Post, et Tencent ont travaillé avec des entreprises russes pour développer commerce électronique.

Environ 800 événements pour renforcer la coopération entre la Chine et la Russie auront lieu l’année prochaine, selon l’agence de presse russe TASS.

Le géant chinois des télécommunications Huawei a développé ses relations commerciales avec la Russie. Photo: Reuters

Li Lifan, professeur d’affaires internationales à l’Académie des sciences sociales de Shanghai, a déclaré que la pression croissante de l’Occident signifiait que les deux parties avaient un «intérêt commun» à développer la technologie de communication de prochaine génération.

Pan Dawei, un spécialiste des affaires russes de la même institution, a déclaré que la «nouvelle ère» de la coopération technologique faisait suite à des décennies de dépendance chinoise à l’égard des importations de technologies russes.

« Maintenant, la Russie n’est pas seulement une source de technologie, mais nous avons un véritable échange mutuel dans le développement scientifique », a déclaré Pan.

Pan a ajouté que la Chine avait également besoin d’une expertise russe en mathématiques et en science des matériaux et en capacités de production telles que les moteurs-fusées.

« En outre, une coopération technologique accrue renforcera inévitablement les relations économiques, » a déclaré Pan.

Vladimir Poutine Xi Jinping s’est engagé à accroître la coopération dans divers domaines. Photo: EPA

Cependant, certains responsables russes sont frustrés que la Chine rattrape sa technologie et aient accusé son voisin de violer sa propriété intellectuelle.

Yevgeny Livadny, chef des projets de propriété intellectuelle du conglomérat de défense russe, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il y avait un « énorme problème » avec la copie par la Chine de moteurs d’avion, des avions et d’autres systèmes de défense russes, qui est un « énorme problème ».

Mais les observateurs pensent que de telles frustrations n’entraveront pas la future coopération technologique entre la Chine et la Russie.

« Jusqu’à très récemment, la Russie et la Chine étaient habituées à une collaboration de pointe avec l’Occident plutôt qu’entre elles », a déclaré Lukin.

«Encore un autre facteur de complication est l’orgueil technologique naissant en Chine. Alors que la Chine était à la traîne de la Russie dans les domaines de la science et de la technologie, la Chine a maintenant dépassé la Russie dans un certain nombre de domaines.»

«Néanmoins, ces obstacles sont gérables et leurs effets négatifs peuvent être atténués, voire totalement neutralisés, compte tenu en particulier du renforcement en cours de l’entente stratégique russo-chinoise.»

« Je pense que la tendance à l’expansion et à l’approfondissement de la coopération scientifique et technologique entre la Russie et la Chine va se poursuivre et probablement s’accélérer ».

Tian Chunsheng, spécialiste des affaires sino-russes à l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que l’augmentation des relations économiques et commerciales, plutôt que la pression de l’Occident, était la principale raison de la collaboration technologique croissante.

Le commerce sino-russe dépassera 110 milliards de dollars cette année, selon les estimations du ministère chinois du commerce.

« La Chine a à la fois le besoin et le désir d’approfondir la coopération », a déclaré Tian, ajoutant que les Chinois étaient susceptibles de se concentrer sur les capacités aérospatiales et militaires avancées de la Russie.

« Ceux qui disent que la Russie a davantage besoin de la Chine dans cette coopération technologique sont un peu trop étroits dans leur réflexion », a-t-elle ajouté.

Cet article est paru dans l'édition imprimée du South China Morning Post sous le titre: La Chine et la Russie prévoient de renforcer la coopération dans les domaines de la science et de l'innovation

