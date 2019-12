Le Tochka a tonné à Idlib, Ankara dit ne vouloir jamais quitter la Syrie!

Image d’archives

La Turquie et les Etats-Unis d’Amérique doivent sortir de la Syrie

Un missile sol-sol tactique russe Tochka-U. ©Sputnik

À Idlib, des armes tactiques entrent bien en scène: selon le journal en ligne Al-Masdar News, les missiles tactiques Tochka, version « édulcorée » d’Iskander OTRK visent désormais les positions des terroristes. Alors que des raids aériens syro-russes ont connu un certain répit en raison des conditions météorologiques, ce qui a poussé les miliciens à lancer une vaste offensive dans la nuit de samedi à dimanche contre l’armée syrienne avant de se heurter à la cinglante réponse de celle-ci, des missiles Tochka sont entré en action. Les terroristes de HTC ont lancé samedi une puissante contre-attaque dans la campagne sud-est du gouvernorat d’Idlib, alors que les forces syriennes continuent d’avancer à Jarjanaz, ville clé au sud de Ma’arat al-Nouman et ce, à l’appui des tirs de missiles Tochka OTRK qui permet une progression plus rapide dans la province d’Idlib.

Alors qu’un second post de contrôle turc risque d’être encerclé d’ici quelques jours par l’avancée des forces syriennes, le ministre turc de la Défense a annoncé samedi que la Turquie « ne quittera jamais les douze postes de contrôle qu’elle occupe à Idlib ». Hulusi Akar qui s’adressait aux commandants de l’armée turque positionnés sur les frontières avec la Syrie a rendu hommage à ces derniers, qui agissent « en garant de la trêve » et qui « accomplissent courageusement leur mission » pour dire que la Turquie « ne renoncera à aucun prix à sa présence en Syrie ». « Si nos positions sont prises pour cible, nous n’hésiterons pas à riposter », a dit le ministre turc de la Défense.

La Russie exige que la Turquie remette le contrôle de ce poste d’observation, devenu un point de ravitaillement pour les terroristes, à l’État syrien, tout comme l’Iran qui s’oppose à l’idée de toute zone tampon en Syrie.

« Nous sommes contre la création d’une zone tampon par les étrangers et l’ingérence étrangère en Syrie ou n’importe où dans la région parce que cela signifie le dépeçage et la colonisation des pays. Cela va sans aucun doute à l’encontre des intérêts de la Syrie. Les farouches groupes de l’opposition se trouvent dans la zone tampon et ils sont soutenus alors qu’ils ont commis de nombreux crimes. Comment nous pouvons assurer la sécurité de la Syrie dans ce cas-là ? », a affirmé samedi Ali-Akbar Velayati, conseiller du Leader de la Révolution pour les affaires internationales.

Alors que la Turquie tend à déclencher une nouvelle grande guerre en Libye où elle a commencé à envoyer les terroristes d’Idlib, certains observateurs n’écartent pas la possibilité d’un face-à-face armée syrienne/armée turque. Déjà au nord-est, les clashs USA/Syrie se multiplient. Al-Masdar News a rapporté un premier clash entre les forces armées américaines et russes dans la banlieue du gouvernorat de Hassaké le jour de Noël. Selon ce rapport, la première bagarre a éclaté dans la ville de Tall Tamr le 25 décembre après qu’un contingent militaire américain a tenté de collecter des informations auprès des habitants de la région, ce qui s’est heurté à la réaction des forces russes. Si cela est vrai, ce serait la première fois depuis le début du conflit syrien que les forces américaines et russes se livrent à des hostilités physiques les unes avec les autres.

La Turquie enverra huit mille combattants de l’opposition syrienne en Libye

La Turquie enverra huit mille soldats de l’opposition syrienne en Libye pour soutenir les forces du gouvernement libyen d’accord national. Le premier groupe de 120 personnes a déjà été déployé sur le territoire libyen, rapporte la chaîne de télévision Al-Hadath, citant ses sources.

Des centres de conscription ont été créés dans le nord de la Syrie, dans les villes d’Afrin, d’Al-Rai et d’Akhtarin, ainsi que dans les territoires syriens contrôlés par la Turquie. Il est à noter que la division Sultan Murad, composée de Turcs de souche vivant en Syrie, procède à la conscription des combattants.

L’agence de presse Anadolu a rapporté que le parti du président turc Recep Erdoğan prévoit de demander au Parlement turc l’autorisation d’envoyer des troupes en Libye. Le vote peut avoir lieu le 2 janvier.

Plus tôt, il a été signalé que la Libye avait demandé à la Turquie une aide militaire, et le président turc Erdoğan a promis d’envoyer des troupes le mois prochain.

Irak – L’EI est de retour et va empirer l’année prochaine, prévient le commandant Peshmerga

Un combattant kurde Peshmerga enlève un drapeau noir de l’État islamique et embrasse le drapeau du Kurdistan après avoir repris le barrage de Mossoul. (Photo: New York Times / Lynsey Addario)

ERBIL – Des responsables de la sécurité kurdes ont averti que le soi-disant État islamique intensifiait ses activités dans le nord de l’Irak, propageant des attaques insurrectionnelles sur un éventail plus large.

Selon un article du Sunday Times publié dimanche, des terroristes de l’État islamique ont tué 14 membres des Forces de sécurité irakiennes (ISF) et en ont blessé 20 autres lors d’une récente série d’attaques. Le rapport a souligné que les extrémistes de l’État islamique se cachent toujours à l’intérieur des grottes et des tunnels dans les zones situées entre les Peshmergas et les FSI, attaquant les bases de sécurité sous le couvert de la nuit.

Les responsables de la sécurité dans ces régions se sont dits préoccupés par le fait que l’État islamique pourrait se réorganiser et gagner suffisamment de force pour représenter une menace militaire dans ces régions si la situation n’était pas résolue.

Le général Sirwan Barzani, le commandant peshmerga en charge de l’unité Gwer-Makhmour, a déclaré au Sunday Times que «l’Etat islamique a la liberté de mouvement dans les territoires en forme de ceinture le long des bords de la région du Kurdistan entre les forces peshmergas et les FSI.»

Le général Barzani a également exprimé sa crainte que la récente attaque ne soit « qu’un début », avertissant qu’elle pourrait « empirer au cours de la nouvelle année si elles continuent à se déplacer librement et à reprendre des forces ».

« Le groupe terroriste a changé de stratégie car il n’a pas la capacité de s’engager dans un combat traditionnel, mais il utilise des tactiques de guérilla, car la plupart de ses militants se cachent dans les montagnes », a ajouté Barzani.

Les responsables du Kurdistan, ainsi que les civils des territoires contestés, réclament depuis longtemps un plan de sécurité conjoint entre les forces peshmergas et les FSI pour combler les lacunes de sécurité dans les zones contestées. Cependant, jusqu’à présent, Bagdad n’a pas tenté sérieusement de résoudre le problème.

Bien que l’Irak ait déclaré une «victoire finale» contre l’organisation terroriste en décembre 2017, le soi-disant État islamique continue de mener des attaques sporadiques.

Il s’agit notamment des attentats à la bombe, des assassinats et des enlèvements dans des zones précédemment libérées, en particulier dans des villages et régions reculés, où les forces de sécurité ont du mal à surveiller les mouvements de l’organisation terroriste.

Hiwa Shilani

