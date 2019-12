Les dirigeants du MAS rencontrent Morales en Argentine pour planifier leur participation aux élections en Bolivie

Image d’archives

Pendant ce temps, les EUA (USA) ont protesté auprès du gouvernement argentin pour les activités politiques de l’ancien président dans ce pays.

Morales marche avec les Mères de la Plaza de Mayo à Buenos Aires, Argentine, le 26 décembre 2019.Agustin Marcarian / Reuters

Ce dimanche 29 décembre, les dirigeants du parti du Mouvement bolivien pour le socialisme (MAS) se sont réunis à Buenos Aires, en Argentine, avec le président déchu et président du groupe, Evo Morales, actuellement réfugié dans ce pays.

L’appel, organisé il y a quelques jours par Morales, « s’adresse aux dirigeants départementaux et nationaux du MAS », a indiqué le président congédié dans un message publié vendredi sur son compte Twitter.

Ce dimanche, Morales a confirmé la « réunion MAS-IPSP avec la participation des dirigeants des 9 départements ». « Également pendant deux jours, nous avons rencontré le Pacte d’unité et à leur demande, nous organiserons des réunions avec les chefs de département dans les prochaines semaines », a ajouté le président congédié sur son compte Twitter.

Morales a expliqué que la réunion était organisée « pour planifier et décider, où et quand la réunion sera d’élire les candidats à la présidence et à la vice-présidence », en direction des élections en Bolivie, que le gouvernement de facto, dirigé par l’auto-proclamée intérimaire mandataire Jeanine Anez , annoncé pour 2020.

En principe, il était stipulé que la réunion se tiendrait à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie; Cependant, Morales a réitéré que ce sera à Buenos Aires.

Les Etats-Unis d’Amérique ont déjà protesté auprès du gouvernement argentin pour les activités menées par Morales dans ce pays. Selon le journal La Nacion, le ministre des Affaires étrangères Felipe Sola a reçu une délégation des EUA à la Casa Rosada.

« Nous appelons l’Argentine à être un bon voisin pour soutenir la démocratie bolivienne et appelons l’administration (Alberto) Fernández à travailler pour garantir que Morales n’abuse pas de son statut en Argentine », des sources officielles de l’ambassade de EUA à ce milieu.

Pré-candidats MAS

A ce jour, le MAS n’a pas encore clairement défini qui seront les candidats qu’il présentera aux élections de l’année à venir.

Morales a publiquement donné les noms de cinq personnes:

Diego Pary: ancien chancelier de Bolivie de septembre 2018 au 12 novembre.

David Choquehuanca: ancien chancelier de Morales, entre 2006 et 2017, et actuellement secrétaire général de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA).

Luis Arce: ancien ministre de l’Économie et des Finances à deux reprises, de 2006 à 2017, et cette année, de janvier au 10 novembre dernier.

Adriana Salvatierra: politologue qui est actuellement sénatrice à l’Assemblée législative plurinationale de Bolivie, qu’elle a présidée de janvier dernier au 14 novembre.

Andronico Rodríguez: politologue et actuellement vice-président des Six Fédérations Coca du Tropique de Cochabamba, organisation présidée par Morales.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT