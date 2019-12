Maduro: en Colombie se trouvent les ennemis des forces armées vénézuéliennes

« C’est de la Colombie d’où il a été préparé, financé et dirigé par le Palais Narino, que le traître appelé Iván Duque (…) est de là où toute la conspiration pour tenter de lier, d’affronter les Vénézuéliens contre les Vénézuéliens et de remplir au pays de la violence et d’imposer un gouvernement illégitime et un coup d’État (…), ce sont les ennemis des Forces armées nationales bolivariennes », a déclaré le chef de l’Etat.