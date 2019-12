Que fera Pékin maintenant que la Malaisie a découvert l’art de l’accord en mer de Chine méridionale?

Le Premier ministre Mahathir Mohamad pose un autre problème à la Chine avec une revendication de souveraineté qui plonge au cœur des eaux contestées

Alors que les nations se disputent sur leurs prétentions à de riches ressources, une menace pour l’écologie de la mer de Chine méridionale requiert leur attention collective – et rapidement

Le Premier ministre Mahathir Mohamad a soulevé les revendications du plateau continental de la Malaisie dans la mer de Chine méridionale auprès de l’ONU. Photo: Reuters

« Je bouge toujours. Je vais dans les deux sens », a déclaré le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, se vantant de sa stratégie d’imprévisibilité « l’art de l’accord ». Mais s’il y a un leader mondial qui incarne vraiment un dynamisme multidirectionnel, c’est bien le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad.

Ayant apparemment résolu les différends avec la Chine dans le cadre de son initiative Belt and Road, la Malaisie s’est immédiatement déplacée vers un nouveau front, contestant ouvertement les vastes revendications de Pékin en mer de Chine méridionale.

Dans un mouvement de fin d’année, qui a apparemment pris tout le monde au dépourvu, l’État d’Asie du Sud-Est a officiellement présenté ses revendications au plateau continental étendu dans les parties nord des eaux contestées aux Nations Unies.

Cette décision a, de façon prévisible, rencontré une réaction furieuse de la Chine, qui a dû faire face aux défis juridiques des Philippines et du Vietnam au cours de la dernière décennie. Mais juste au moment où les États demandeurs de la mer de Chine méridionale entrent dans une prochaine phase d’affrontement, une bombe à retardement environnementale se décompose en résultats apocalyptiques, soulignant l’urgence d’une coopération régionale.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères déclare que la mer de Chine méridionale reste un problème majeur non résolu

La communication de la Malaisie à la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental vise à repousser les limites de ses revendications de droits souverains vers le nord et au cœur de la mer de Chine méridionale.

Il s’appuie sur une soumission conjointe avec le Vietnam, il y a une dizaine d’années, qui visait à étendre les revendications de la Malaisie aux parties sud-ouest du bassin hautement stratégique et riche en ressources.

En fait, c’est cette soumission conjointe, en 2009, qui a incité la Chine à adopter une position plus ferme dans le domaine, y compris sa première réitération multilatérale formelle de ses allégations de la «ligne des neuf tirets» qui couvrent une grande partie de la mer de Chine méridionale.

Quatre ans plus tard, les Philippines ont fait monter les enchères en déposant un dossier d’arbitrage obligatoire contre la Chine devant un tribunal de La Haye. Enhardi par le succès juridique inattendu de Manille, le Vietnam a menacé de prendre une décision similaire avant son accession à la présidence de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) l’année prochaine.

L’Indonésie, premier pays à chercher à étendre ses revendications du plateau continental dès 2008, a fait pression sur Pékin pour clarifier la base juridique et l’étendue exacte de ses revendications, tout en renforçant ses propres revendications dans la mer de Natuna au milieu des inquiétudes des incursions chinoises.

Opposée à tout arbitrage par une tierce partie, la Chine a dénoncé la décision légale de la Malaisie, déclarant qu’elle « porte gravement atteinte à la souveraineté, aux droits souverains et à la juridiction de la Chine en mer de Chine méridionale », car « la Chine a des droits historiques dans la mer de Chine méridionale ».

Le ministre malaisien des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah a déclaré que son pays défendrait ses revendications en mer de Chine méridionale. Photo: EPA-EFE

Mais le ministre malaisien des Affaires étrangères Saifuddin Abdullah a maintenu sa position, critiquant les affirmations de la Chine comme étant « ridicules », affirmant que « nous défendrons notre revendication » en tant que « droit souverain ».

Plus inquiétant, Saifuddin a déclaré que « n’importe qui peut contester et contester [les revendications concurrentes], ce qui n’est pas quelque chose d’inhabituel ». La communication a de multiples implications pour la Chine et les différends en mer de Chine méridionale.

Premièrement, cela montre que les rivaux chinois durcissent leurs positions. En particulier, la Malaisie, par le biais de deux soumissions à l’ONU au cours de la dernière décennie, consolide ses prétentions légales sur les parties occidentales du bassin de la mer de Chine méridionale.

En outre, il présage des mouvements potentiellement similaires d’autres États demandeurs d’Asie du Sud-Est, car la communication reconnaît «qu’il existe des domaines où les droits peuvent se chevaucher» dans la région, en particulier avec les Philippines et le Vietnam.

Surtout, il s’agit également d’une approbation indirecte de la procédure d’arbitrage des Philippines contre la Chine, qui a réaffirmé les droits souverains étendus des petits États demandeurs et a rejeté la revendication globale de Pékin sur les ressources et les îles du bassin de la mer de Chine méridionale.

Il y a également des implications pour les négociations sur le code de conduite entre la Chine et l’Asean, où la Malaisie est susceptible de bloquer toute disposition qui limite ses vastes revendications de droits souverains.

Plus tôt cette année, la Malaisie a précisé la pertinence des négociations sur le code de conduite, lorsqu’elle a rejeté le fait de traiter avec la Chine «sur une base individuelle», car «la centralité de l’Asean est une prime [et] parce que nous sommes tous de petits pays.» Qui sera dépassé sur une base bilatérale.

Curieusement, la communication est datée de 2017 et aurait probablement été préparée peu de temps après la décision du tribunal philippin sur la mer de Chine méridionale. Moins redevable à Pékin que son prédécesseur disgracié Najib Razak, ancré dans la dette chinoise, Mahathir a donné son feu vert à la démarche légale dans les eaux contestées.

Le différend sur la mer de Chine méridionale expliqué

Après avoir critiqué ouvertement les investissements dans les infrastructures de la Chine pendant un an, il a obtenu avec succès d’importantes concessions. Maintenant, le leader malaisien a l’intention de sécuriser les revendications dans les eaux adjacentes, tout en parlant doucement de la Chine en tant qu’« ami ».

« Lorsque nous nous heurtons à une [force] très puissante, nous devons trouver d’autres moyens de résoudre le problème plutôt qu’une simple confrontation ouverte », a déclaré Mahathir plus tôt cette année, laissant présager une réponse dynamique et multidirectionnelle à l’influence et aux revendications croissantes de la Chine Mer de Chine méridionale. « Il est important que la Chine prenne note des autres opinions et perceptions. »

Certes, la Chine a maintenant pris note de la nouvelle affirmation de la politique étrangère de la Malaisie. Le plus grand défi, cependant, est une catastrophe environnementale imminente dans la mer de Chine méridionale.

Au milieu d’une grande dégradation des récifs coralliens en raison de la surpêche illégale, la vie marine serait entre 5 et 30% des niveaux de 1950, encourageant la Chine à envisager un plan d’urgence écologique de conservation sur 10 ans. Cependant, la solution devrait en fin de compte être multilatérale, impliquant tous les États demandeurs et les parties concernées.

Les négociations sur le code de conduite dans le cadre de l’Asean offrent une occasion idéale pour une telle coopération, en particulier si elles sont soutenues par des mesures de confiance qui atténuent les tensions territoriales. Sinon, la bombe à retardement dépassera le rythme dangereusement escargot des négociations sur les revendications contestées.

