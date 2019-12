Début de l’assemblage du bombardier russe du futur PAK DA

Image d’archives / B-21 des Etats-Unis d’Amérique

Le ministère russe de la Défense a informé que les travaux de construction du nouveau bombardier furtif, le PAK DA, progressent comme prévu et que la fabrication des pièces de la première unité a déjà commencé.

Ainsi, a déclaré le vice-ministre de la Défense Alexéi Krivoruchko, il est confirmé que le projet technique du futur avion a été approuvé et que les premières unités d’essai ont été assemblées. En août 2019, il a été révélé que des essais en vol du nouveau bombardier seraient effectués sur le site d’essai de Tupolev dans la ville de Joukovski, à l’extérieur de Moscou.

Le PAK DA sera le premier bombardier entièrement conçu et fabriqué en Russie, et selon les données préliminaires, il aura la configuration d’une aile volante similaire au B-2 des Etats-Unis d’Amérique. De même, il disposera de technologies furtives. Le nouveau bombardier devrait voler pour la première fois en 2025 et sa production de masse commencera en 2028 ou 2029.

Dans le même temps, le haut commandement militaire a indiqué que ce projet n’affecte pas le programme de l’autre bombardier stratégique russe, le Tu-160, dont la production va continuer et même s’intensifier à partir de 2021. En effet, fin novembre, le premier Une unité Tu-160 entièrement rénovée a été livrée à la Force aérospatiale russe pour des tests en vol.

Selon les informations disponibles, le ministère de la Défense du pays eurasien prévoit de renouveler l’ensemble de la flotte de ces bombardiers composée de 16 unités.

