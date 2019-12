La Bolivie expulse l’ambassadrice du Mexique dans la rangée d’asile de Morales, tandis que le Mexique lui ordonne de rentrer chez elle pour sa propre sécurité

Maria Teresa Mercado Perez (R), ambassadrice du Mexique en Bolivie, vue à La Paz © Reuters / Manuel Claure

Le gouvernement intérimaire de la Bolivie a déclaré qu’il expulsait l’ambassadeur du Mexique et deux diplomates espagnols. Pendant ce temps, le gouvernement mexicain dit qu’il a rappelé son ambassadeur pour sa propre sécurité.

S’exprimant lundi lors d’une conférence de presse à La Paz, la présidente par intérim Jeanine Anez a annoncé que l’ambassadrice mexicaine Maria Teresa Mercado, ainsi que deux diplomates espagnols, avaient 72 heures pour quitter la Bolivie. Suite à la décision d’Anez, le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait ordonné à Mercado de retourner au Mexique pour assurer sa sécurité.

La Bolivie et le Mexique sont impliqués dans une querelle diplomatique depuis que le gouvernement mexicain a accordé l’asile au dirigeant bolivien évincé Evo Morales le mois dernier. Depuis lors, le Mexique a accusé les autorités boliviennes de « harceler » ses installations diplomatiques et d’avoir entouré son ambassade de policiers et d’agents du renseignement. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déclaré jeudi que son gouvernement amènerait la Bolivie devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour le « siège policier et militaire » de son ambassade.

L’Espagne a été impliquée dans le naissain vendredi, lorsque les autorités boliviennes ont empêché un certain nombre de diplomates espagnols d’entrer dans la résidence de Mercado à La Paz. Le gouvernement bolivien a affirmé que les éléments de sécurité des diplomates espagnols étaient armés et masqués, et tentait de libérer les associés de Morales qui avaient trouvé refuge à l’intérieur.

Ces neuf associés incluent Juan Ramon Quintana, un ancien assistant de Morales qui a été accusé par le gouvernement d’Anez de sédition, d’instigation criminelle et de financement du terrorisme. Le Mexique a accordé l’asile aux neuf, mais tous restent dans la résidence de l’ambassadeur.

Madrid a carrément nié que ses diplomates entraient dans la résidence pour libérer Quintana et ses associés. Au lieu de cela, le gouvernement espagnol a qualifié la visite de routine et a déclaré qu’il enquêterait davantage sur l’incident.

Alors que la querelle se poursuit entre le Mexique et la Bolivie, Morales a déménagé en Argentine, où il a obtenu l’asile politique du président nouvellement élu Alberto Fernandez. Fuyant initialement la Bolivie après avoir perdu le soutien de sa police et de ses généraux dans ce qu’il appelle un «coup d’État», Morales s’est engagé à conduire son parti socialiste vers le succès électoral de l’étranger et à rentrer en Bolivie dans un an.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT