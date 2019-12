La Turquie se précipite pour envoyer des troupes en Libye au milieu des tensions à Idlib

Image d’archives

Selon les hauts responsables du parti au pouvoir Justice and Development Party (AKP), un projet de loi visant à obtenir le consentement du Parlement pour le déploiement de troupes en Libye sera soumis au Parlement cette semaine, bien avant le calendrier annoncé.

Le président Recep Tayyip Erdoğan avait déclaré que son gouvernement soumettrait le projet de loi au Parlement après sa réouverture le 7 janvier afin que le vote nécessaire puisse avoir lieu le 8 ou le 9 janvier.

Le plan d’aujourd’hui, cependant, suggère que la motion sera envoyée au Parlement le 30 décembre afin qu’elle puisse être votée le 2 janvier. Conformément à ce nouveau calendrier, le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu rendra visite aux chefs des partis d’opposition le décembre 30 pour les informer de la politique du gouvernement libyen et des raisons pour lesquelles le déploiement de troupes dans ce pays ravagé par la guerre est nécessaire.

Sa tournée comprendra Kemal Kılıçdaroğlu, président du principal parti d’opposition républicain du peuple (CHP), Meral Akşener, présidente du parti İYİ (Bon), ainsi que Devlet Bahçeli, chef du Parti du mouvement nationaliste (MHP), mais pas le Parti démocratique des peuples (HDP).

Kılıçdaroğlu a clairement indiqué que son parti ne voterait pas en faveur de l’envoi de troupes en Libye. Akşener a également souligné qu’elle ne soutenait pas l’idée mais devait consulter les responsables de son parti avant d’annoncer la position de son parti sur le vote. Le HDP s’opposera également à la motion tandis que le MHP sera probablement aux côtés de l’AKP sur l’envoi de troupes en Libye. Une majorité simple est requise pour la motion et les votes AKP-MHP suffiront pour obtenir le consentement parlementaire.

Bien que les détails d’un éventuel déploiement militaire turc en Libye ne soient pas encore divulgués, il est prévu de poursuivre une mission sans combat, bien qu’un accord bilatéral entre Ankara et Tripoli sur la coopération en matière de sécurité et de défense laisse la place à un engagement plus large. L’accord permet à la Turquie d’affecter des véhicules aériens, terrestres et navals à l’Accord de gouvernement national (NGA) soutenu par l’ONU en Libye et de créer une force de réaction rapide ainsi qu’un bureau conjoint de sécurité et de défense. La protection du gouvernement de Tripoli contre les forces du général Khalifa Haftar semble être la préoccupation immédiate de la mission turque.

Des sources de sécurité ont veillé à ce que l’armée ait la capacité de faire de son mieux en Libye une fois la décision politique prise bien qu’il n’y ait pas beaucoup de nouvelles sur le niveau de préparation des troupes et le transport de la logistique. À la différence du théâtre syrien, la distance géographique rendra le déploiement et les opérations turcs en Libye beaucoup plus difficiles et coûteux car ils nécessitent un mécanisme d’approvisionnement logistique permanent à travers la Méditerranée.

Après avoir tout dit sur l’imminente mission en Libye, il y a d’autres préoccupations pour l’armée turque provenant de la province d’Idlib en Syrie. Le 29 décembre, le ministre de la Défense Hulusi Akar et tous les hauts commandants de l’armée turque se sont rendus à Hatay, une ville frontalière à travers Idlib et ont inspecté les troupes.

Une longue déclaration d’Akar qui dénonçait les dernières attaques des forces du régime syrien contre les groupes djihadistes radicaux dans la province d’Idlib blâmait la Russie car ces actes violaient l’accord de Sotchi entre Ankara et Moscou. Le ministre a réitéré les appels de la Turquie à la Russie pour qu’elle use de son influence sur la Syrie pour mettre fin à ces attaques qui ont déjà créé un nouveau flux de réfugiés vers les frontières turques.

Malgré les pressions de la Syrie et de la Russie, Akar a confirmé une fois de plus que la Turquie n’abandonnera pas ses positions militaires à Idlib et respectera ses engagements soulignés par l’accord de Sotchi.

Tous ces développements interviennent avant une réunion prévue entre Erdoğan et le président russe Vladimir Poutine le 8 janvier à Istanbul pour l’inauguration du pipeline TurkStream. Pour beaucoup à Ankara, l’escalade à Idlib n’est pas totalement sans rapport avec les développements en Libye où la Turquie et la Russie soutiennent les camps opposés.

Au moment où les forces de Haftar se préparent à ce qu’elles appellent une attaque décisive pour capturer Tripoli et que le régime syrien a intensifié ses attaques à Idlib, il restera à voir dans quelle mesure l’offensive militaire et diplomatique de la Turquie protégerait le gouvernement de Tripoli et éviterait une nouvelle tragédie humanitaire juste de l’autre côté de ses frontières.

SERKAN DEMİRTAŞ

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Daily News