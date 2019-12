Image d’archives

L’Iran a saisi plusieurs navires commerciaux tentant de s’engager dans des opérations de contrebande de pétrole ces derniers mois. Cet été, les forces de sécurité maritime du pays sont montées à bord et ont arrêté un pétrolier britannique qui, selon elles, avait enfreint de multiples règles de sécurité.

Des unités navales des Gardiens de la révolution iraniens ont saisi un navire près de l’île d’Abou Moussa, près de l’entrée du détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence de presse iranienne.

Selon l’agence de presse, le navire a été arrêté après avoir tenté de faire passer environ 1,3 million de litres de carburant; 16 membres d’équipage malaisiens étaient à bord.

On ne sait toujours pas sous quel pavillon le navire naviguait.

L’île d’Abu Musa est située à environ 150 km au sud-ouest du point le plus étroit du détroit d’Ormuz.

L’Iran est connu pour surveiller attentivement les eaux du golfe Persique pour d’éventuelles opérations de contrebande de pétrole et d’autres violations du droit maritime. En septembre, les garde-côtes ont arrêté un navire qui transporterait près de 284 000 litres de carburant diesel de contrebande vers les Émirats arabes unis. Le même mois, les Gardiens de la révolution ont saisi sept chalutiers engagés dans des opérations de pêche illégales.

En juillet, l’Iran a arrêté le Stena Impero, un pétrolier battant pavillon britannique, l’accusant d’avoir ignoré les règles de sécurité, éteint son équipement de communication et s’est enfoncé dans un bateau de pêche iranien. La détention de la Stena Impero faisait partie d’une longue dispute diplomatique d’un mois entre Téhéran et Londres, au milieu d’accusations de « piraterie » en haute mer par les deux pays en raison de la saisie antérieure par le Royaume-Uni d’un pétrolier iranien au large de Gibraltar. Les deux navires ont finalement été libérés.

L’impasse de l’été a conduit Washington à annoncer qu’il constituerait une «coalition pour la sécurité maritime», avec le Royaume-Uni, l’Albanie, l’Australie et plusieurs pays du Golfe. L’Iran a fustigé les efforts déployés par des «étrangers» pour effectuer des patrouilles de sécurité dans la région et a proposé la création de sa propre «coalition de sécurité» avec d’autres États de la région. Les alliés français et allemands des États-Unis d’Amérique ont refusé de participer à l’opération dirigée par les États-Unis d’Amérique, tandis que le Japon a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait sa propre petite force navale dans la région, après avoir reçu l’approbation de l’Iran.

