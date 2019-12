Pourquoi les banques réduisent-elles leur personnel à des niveaux record?

© AP Photo / Frank Augstein

Les grandes banques réduisent leur personnel à des niveaux sans précédent. Les baisses les plus importantes sont enregistrées en Europe, entraînées par une faible rentabilité et des taux d’intérêt négatifs.

En 2019, plus de 50 organisations de prêt ont annoncé leur intention de supprimer plus de 77000 emplois, rapporte Bloomberg. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis 2015, lorsque la réduction a affecté 91 448 emplois.

Compte tenu des chiffres de cette année, le nombre total de postes supprimés par les banques au cours des six dernières années dépasse 425 000. Le nombre réel est probablement encore plus élevé, préviennent les médias, car de nombreuses banques ne révèlent pas leur intention de réduire leurs effectifs.

Près de 82% des réductions proviennent des banques européennes qui, dans les années à venir, seront confrontées à une charge supplémentaire avec des taux d’intérêt négatifs. Parallèlement, il est peu probable que les taux reviennent à une marge positive en 2020, a averti le directeur de la Banque centrale européenne (BCE), Robert Holzmann.

Contrairement aux États-Unis d’Amérique, où les programmes gouvernementaux et la hausse des taux d’intérêt ont aidé les prêteurs à se remettre rapidement de la crise financière, les banques européennes tentent toujours de retrouver leurs positions antérieures. Beaucoup vont au licenciement des salariés pour maintenir leur rentabilité.

Cependant, bien que dans une moindre mesure, la tendance affecte également les banques américaines. Début décembre, le Financial Times a dévoilé les plans de Morgan Stanley de supprimer 2,5% de ses effectifs, ce qui représente quelque 1 500 de ses salariés dans le monde. Ensuite, la guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine a été mentionnée, ainsi que l’incertitude autour du Brexit comme principales causes du manque de clarté concernant 2020.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News