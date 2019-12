Erdogan dans le but d’entraîner l’Algérie dans la guerre de Libye

Image d’archives

ANKARA – La marine turque devrait envoyer deux frégates en Algérie pour commencer des exercices maritimes conjoints.

Les tensions régionales mijotant dans l’est de la Méditerranée, les experts ont attiré l’attention sur le calendrier et les objectifs de cette décision du déplacement, compte tenu du voisin de l’Algérie, la Libye déchirée par la guerre depuis l’est.

Cet exercice coïncide non seulement avec le 500ème anniversaire de la commémoration d’Oruc Reis, gouverneur ottoman en Afrique du Nord qui a découvert l’île de Djerba en Tunisie, mais aussi avec l’introduction surprise par Ankara de voyages sans visa pour les Algériens.

Les deux frégates devraient être acheminées entre le 7 et le 10 janvier. Pendant l’envoi, les forces navales algériennes recevront également une formation de leurs homologues turcs.

La présidence tunisienne a récemment démenti les allégations selon lesquelles le pays rejoindrait une alliance avec la Turquie et l’Algérie pour résoudre la crise libyenne.

Le mois dernier, la Turquie et la Libye ont signé un accord de coopération militaire et un autre sur la délimitation des frontières maritimes, en vertu desquels la Turquie a obtenu le feu vert pour déployer ses propres troupes à la demande du gouvernement libyen.

Les combattants syriens ont également été dépêchés pour soutenir le gouvernement libyen d’accord national (GNA), basé à Tripoli, pour lutter contre les forces du général Khalifa Haftar, qui contrôlent l’est du pays.

Le président algérien nouvellement élu, Abdelmadjid Tebboune, a récemment présidé une réunion de haut niveau sur la sécurité pour discuter des plans d’urgence pour une éventuelle intervention militaire turque dans la Libye voisine.

Un vote parlementaire en Turquie est prévu pour début janvier sur le déploiement de troupes en Libye, y compris la formation d’une force libyenne d’élite pour répondre directement aux menaces, ainsi que l’attribution d’armes, la conduite d’exercices conjoints et l’échange de renseignements antiterroristes.

Yahia Zoubir, directeur de la recherche en géopolitique à la Kedge Business School de Marseille et chercheur invité au Brookings Doha Centre au Qatar, a déclaré que la situation en Libye est préoccupante pour l’Algérie.

«L’exercice naval devait avoir été planifié plus tôt. Alors que Oruc Reis fait partie de l’histoire et de la fierté de l’Algérie, la présence militaire turque en Libye n’est pas la bienvenue pour les Algériens parce qu’Ankara est membre de l’OTAN», a-t-il déclaré à Arab News.

Zoubir a déclaré que les Algériens soupçonnaient la présence étrangère dans la région et pensaient que cela faisait partie d’un plan visant à déstabiliser la région pour l’accès au pétrole et au gaz.

« Il ne fait aucun doute que l’armée algérienne va renforcer ses frontières avec la Libye et la Tunisie et continuera d’appeler à une solution politique et négociée entre les Libyens », a-t-il ajouté.

Des citoyens algériens âgés de moins de 18 ans et de plus de 65 ans ont récemment obtenu un permis d’entrée en Turquie par décret présidentiel.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite à Tunis le 25 décembre pour des entretiens avec son homologue le président Kais Saied.

Gallia Lindenstrauss, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale de Tel Aviv, a déclaré que l’accord de délimitation de la frontière maritime entre la Turquie et le GNA a rendu la survie du Premier ministre du GNA, Fayez Al-Sarraj, critique pour la Turquie, et Ankara espère une assistance tunisienne et algérienne pour le soutenir.

« De plus, il semble que la visite surprise d’Erdogan en Tunisie la semaine dernière n’ait pas entraîné le résultat souhaité pour Ankara dans le contexte de la Libye, ce qui rend potentiellement l’Algérie encore plus importante pour la Turquie », a-t-elle déclaré à Arab News.

