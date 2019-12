Le coup d’État en Bolivie: leçons pour notre mouvement

Les États-Unis d’Amérique ont organisé un autre coup d’État, cette fois en Bolivie, et encore une fois, notre mouvement n’a pas pu contrer efficacement la propagande pro-coup d’État que les États-Unis d’Amérique vendaient au public, sans parler de prendre des mesures pour l’arrêter.

Il existe un besoin impératif d’un travail de coopération à long terme beaucoup plus important pour combattre les interventions américaines-états-uniennes. Nous avons besoin d’un niveau d’unité d’action qualitativement plus élevé parmi nos réseaux pour combattre l’impérialisme. Lénine, l’un des leaders les plus efficaces des luttes contre les classes dirigeantes, a souligné que «le prolétariat n’a pas d’autre arme dans la lutte pour le pouvoir autre que l’organisation».

La division entre nous-mêmes et nos alliances est un problème secondaire. Nous poursuivons souvent le travail politique tout en étant peu formés aux leçons que nos prédécesseurs ont tirées de leurs expériences dans la lutte contre les actions répressives conjointes de l’élite au pays et à l’étranger. Le mouvement contre la brutalité de la classe dirigeante a accumulé au cours des siècles un héritage précieux de lutte et un ensemble inestimable d’expérience sur les stratégies et tactiques efficaces et inefficaces dans les conditions données. Aucune école ou centre d’échange ne recueille et n’enseigne ce patrimoine, nous devons donc réapprendre ces leçons presque à zéro à chaque génération. Nous devons aussi généralement recréer un réseau national pour mettre en œuvre notre lutte collective anti-impérialiste à chaque génération.

Ici, la classe dirigeante et son gouvernement ont des avantages importants sur nous. Ils ont leur propre héritage d’expérience dans le maintien de leur gouvernement, et ils maintiennent une série d’institutions consacrées à rassembler et à transmettre leurs méthodes de changement de régime (coups d’État, révolutions de couleur, guerres), les bouleversements politiques et les campagnes de désinformation des médias. Ces institutions de classe dirigeante comprennent des universités, des groupes de réflexion et des agences gouvernementales comme la CIA, la DIA et le FBI. La classe dirigeante a la capacité de fabriquer et de mettre en œuvre un coup d’État ou une vague nationale de répression politique presque standard. À ce titre, ils ont des années-lumière d’avance sur nous, alors que nous sommes souvent réduits à devoir apprendre à maîtriser et à utiliser le feu à chaque génération.

Une autre raison de notre manque d’organisation anti-impérialiste efficace est notre manque de confiance qu’un défi sérieux à la puissance impériale américaine-états-unienne est même possible, ce qui semble certainement compréhensible étant donné ce qui précède. Néanmoins, nous devons également reconnaître que leur système de domination impériale des entreprises n’est pas stable, comme nous le montreront les grandes crises économiques et la catastrophe climatique des prochaines années. La «solution» des dirigeants à ces problèmes ne fera que contrarier la majorité de l’humanité et les obligera à combattre la domination des entreprises sur la vie humaine.

Rôle de la perturbation du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

Une autre cause de notre faiblesse est la perturbation gouvernementale de nos mouvements, quelque chose que nous ignorons. Defending Rights and Dissent vient de rendre compte de l’espionnage du FBI au cours des dix dernières années dans> Toujours espionner la dissidence, montrant comment le FBI va bien au-delà de l’espionnage pour inclure les introductions par effraction, les perturbations, les cadres politiques, les piqûres, les meurtres, le chantage et trafic de drogue.

Ces opérations se sont intensifiées avec la signature par Obama de la NDAA 2017, qui a levé les restrictions imposées à la CIA et à d’autres organes de l’État de sécurité nationale, diffusant de fausses nouvelles à la population américaine-états-unienne. La NDAA «a mis en place «un comité interinstitutions du pouvoir exécutif pour contrer les mesures actives prises par la Fédération de Russie pour exercer une influence secrète sur les peuples et les gouvernements… par le biais de groupes de façade, de la radiodiffusion secrète, de la manipulation des médias, de la désinformation ou de la contrefaçon, de financement d’agents d’influence, d’incitation, de contre-espionnage offensif, assassinats ou actes terroristes.»

Le sénateur Portman, l’un des principaux auteurs de la loi, a déclaré que son intention était «d’améliorer la capacité des États-Unis d’Amérique à contrer la propagande étrangère et la désinformation de nos ennemis en créant un centre interinstitutions hébergé au Département d’État pour coordonner et synchroniser les efforts de propagande à travers le gouvernement américain-états-unien. Pour soutenir ces efforts, le projet de loi crée également un programme de subventions pour les ONG, les groupes de réflexion, la société civile et d’autres experts extérieurs au gouvernement.» Les ONG et la société civile peuvent recevoir des subventions pour peindre les voix du mouvement anti-guerre en répandant la «désinformation» russe. Cela pourrait éclairer l’origine de l’histoire selon laquelle les opposants à l’opération de changement de régime en Syrie sont des «poutinistes» et des «assadistes».

Manque de participation populaire aux mouvements sociaux

La faiblesse de notre mouvement doit être considérée comme le résultat de la participation insuffisante du peuple à la lutte contre les guerres des Etats-Unis d’Amérique et au budget militaire, même si les deux nous privent de la richesse dont nous avons besoin pour contrer notre détérioration de la qualité de vie. Ce manque de participation, ce manque de mobilisation soutenue, n’est guère propre à la lutte anti-guerre. À l’heure actuelle, cela caractérise l’éventail des mouvements sociaux: le mouvement des femmes, les droits des immigrées, Black Lives Matter, etc. Et même si le mouvement contre le changement climatique a récemment rallié quatre millions, dont 600 000 aux États-Unis d’Amérique, Greta Thornberg a reconnu que le mouvement n’avait pas empêché les émissions de carbone de continuer d’augmenter.

Presque tout le monde est conscient de la catastrophe climatique imminente qui approche, mais les gens s’attendent généralement à ce que quelqu’un d’autre fasse quelque chose. Ils ne comprennent pas que la classe dirigeante prévoit de ne rien faire, que rien ne sera accompli tant que nous ne nous mobiliserons pas par millions.

En partie en raison de l’apparence d’une alternative plus viable à la construction de mouvements et en partie du fait de la naïveté politique, les gens cherchent toujours des solutions en investissant leur temps et leur argent dans des campagnes démocratiques et républicaines. Pour l’instant, les mouvements qui font sortir un grand nombre dans les rues sont ceux contenus par ces deux partis. Cela sape nos forces de construction indépendantes de ces deux partis limités, qui servent à étouffer les mouvements qui représentent les intérêts des 99%.

La non-existence actuelle de manifestations anti-intervention massives est en partie une réponse à l’échec de nos principales mobilisations de centaines de milliers de personnes en 2002-2003, qui ont demandé l’arrêt de la guerre prévue en Irak. En 2011, le mouvement Occupy s’est propagé comme une traînée de poudre, seulement pour être étouffé par la répression gouvernementale, et encore une fois, très peu changé. Les gens ne luttent pas et ne se battent pas pour un objectif si nous pensons que notre temps et nos efforts ne seront pas payants et que cela en vaut la peine. Ceci combiné avec la désillusion des espoirs non réalisés de l’ère Obama a laissé beaucoup de gens aujourd’hui se sentant arnaqués, impuissants et démoralisés.

Lorsque les gens ressentent cela, ils réduisent leur vie dans une petite zone de sécurité et poursuivent leur vie privée dans une petite bulle où ils trouvent une certaine mesure de confort. La crise économique et la catastrophe climatique à venir feront éclater de nombreuses bulles et les gens seront poussés dans une opposition politique active au 1%. Une fois que d’importantes victoires auront été remportées pour nous, des milliers, puis des millions seront inspirés à se réveiller et à lutter pour nos demandes.

Erreurs de nos alliés boliviens et leçons pour nous

L’État comme corps d’hommes armés

Lénine a écrit dans State and Revolution que l’État se compose de corps spéciaux d’hommes armés et que ceux qui contrôlaient ces corps spéciaux contrôlaient l’État. Avec le coup d’État en Bolivie, nous avons reçu un rappel. Luis Alfonso Mena S. a écrit, à juste titre, «La leçon la plus importante de ce qui s’est passé le dimanche 10 novembre 2019 en Bolivie est qu’une révolution est vulnérable lorsqu’elle s’appuie sur les forces armées des institutions bourgeoises. C’est pourquoi Hugo Chavez a transformé les forces armées de son pays, leur a donné un caractère populaire et de classe, les a transformées en défenseurs de la révolution vénézuélienne et de son peuple, et elles constituent aujourd’hui l’un des soutiens fondamentaux du processus bolivarien, car elles n’ont jamais cédé aux offres, au chantage ou aux menaces de l’impérialisme américain et de ses laquais sur le continent.»

De plus, comme l’a souligné Nino Pagliccia, «le Venezuela a développé une solide union civique-militaire qui a soutenu des milliers de milices volontaires qui ont été le bastion contre lequel la guerre hybride a échoué malgré les nombreuses tentatives de briser cette union.»

Une milice populaire en Bolivie aurait pu maintenir l’ordre dans la majeure partie du pays après que les forces de police ont déclaré qu’elles n’interviendraient pas contre les violences anti-Evo et avant que les chefs militaires ne disent à Evo de démissionner. Fidel Castro a déclaré juste après le coup d’État contre Allende au Chili: «Si chaque ouvrier, si chaque travailleur, avait eu un fusil entre les mains, le coup d’État fasciste au Chili n’aurait pas eu lieu.» Cependant, le gouvernement du MAS n’a jamais construit de milice populaire et n’a pas rempli la structure de commandement militaire de fidèles défenseurs de la constitution.

Les marxistes déclarent souvent que tant qu’un gouvernement socialiste ne détruira pas l’ancien État capitaliste et ne créera pas un nouveau système de gouvernement, y compris une nouvelle force militaire et policière pour remplacer celle héritée des régimes précédents, le prix de cette erreur sera un contre- coup d’État révolutionnaire de l’ancienne hiérarchie militaire. C’est souvent vrai mais trop simplifié.

Le haut commandement militaire du Nicaragua n’est pas fidèle à la classe capitaliste car il a été reconstitué après la révolution sandiniste de 1979. Avec le retour au pouvoir de la classe capitaliste avec Violetta Chamarro en 1990, l’armée nicaraguayenne est restée sous le haut commandement sandiniste de Humberto Ortega. Le changement de la direction militaire est resté largement sous son contrôle: pour remplacer un chef militaire actuel, l’armée limite les options du président à trois noms qu’elle soumet au président parmi lesquels choisir. Aujourd’hui, l’armée est attachée à la constitution et à ne pas réprimer le peuple. Lors des manifestations et des violences au Nicaragua en 2018, les militaires sont restés dans leur caserne.

Le Venezuela est un autre cas de gouvernement pro-socialiste présidant à un système économique capitaliste, avec des militaires fidèles à la constitution bolivarienne de l’ère Chavez. L’armée vénézuélienne a été quelque peu restructurée par des officiers nationalistes au début des années 70 et a ensuite reçu une éducation beaucoup plus progressiste. Le Venezuela n’a pas de caste militaire comme en Argentine ou au Chili, avec de nombreux officiers supérieurs issus de familles pauvres urbaines et paysannes.

Une des premières décisions de Chavez après son accession à la présidence a été la création du Plan Bolivar, l’envoi des troupes dans les barrios pour aider à nettoyer, peindre les bâtiments, distribuer de la nourriture, fournir des soins médicaux et soigner les gens. Les tentatives de coup d’État ratées depuis 2002 ont permis au gouvernement de retirer les forces de droite de l’armée. Chavez a ouvert l’Académie militaire aux Vénézuéliens à faible revenu afin qu’ils puissent se lever dans le corps des officiers. Il a également créé un service de renseignement efficace, qui a permis au gouvernement de démasquer les comploteurs de coup d’État. Aujourd’hui, l’armée vénézuélienne défend le processus nationaliste révolutionnaire.

Importance de mobiliser et d’éduquer le peuple

Diosdado Cabello, président de l’Assemblée nationale constituante du Venezuela, a découvert une autre erreur d’Evo lorsqu’il a pris la parole juste après le coup d’État de droite en Bolivie. Le principal antidote contre le fascisme est la mobilisation populaire. Sous la longue présidence d’Evo Morales, cette leçon a été négligée. Le MAS n’a pas non plus mené d’effort national pour protester contre le coup d’État en cours, mais il a compromis et recherché la «paix». Cabello a ajouté: «Nous [au Venezuela] allons dans les rues pour rejeter la violence de l’impérialisme… Nous ne sommes pas surpris par les actions de la droite, ici au Venezuela, ils ont essayé la même chose, nous les connaissons déjà.» Le Venezuela est bien préparé et expérimenté dans la mobilisation du peuple pour lutter contre les tentatives de coups d’État.

Au fil des ans, le MAS est devenu un parti électoral, mal équipé pour répondre au passage brusque de la droite de la politique électorale à la violence de la rue. Evo et son entourage n’ont pas suffisamment mis l’accent sur l’éducation politique des masses, ni sur leur auto-organisation, ni sur la construction d’un réseau national de militants politiques engagés à mobiliser les gens pour défendre le processus de changement. En revanche, Cuba de Fidel a compris que ces mesures étaient nécessaires pour survivre sous la pression impériale implacable des Etats-Unis d’Amérique, et Cuba s’est rendue impénétrable au changement de régime.

Le coup d’État militaire bolivien contre un chef d’État progressiste élu fournit des leçons aux partisans de la campagne de Bernie Sanders. Aux États-Unis d’Amérique, le système bipartite a développé de nombreux outils pour s’assurer que des personnalités comme Bernie ne deviennent jamais candidates, comme truquer les primaires et participer à des campagnes de diffamation dans les médias. L’élection d’un leader progressiste aussi apparent, comme nous l’avons vu en 2008, n’est pas non plus proche de la fin de la bataille. Les initiatives du leader pourraient être bloquées par le Congrès, par les tribunaux, par la bureaucratie fédérale. Un président véritablement progressiste pourrait être démis de ses fonctions pour des charges injustifiées, comme avec Dilma et Lula au Brésil, ou ici, comme les démocrates cherchent à le faire avec l’isolationniste Donald Trump.

L’État de sécurité nationale dispose d’une vaste gamme d’outils développés à partir de sa vaste expérience des guerres, des coups d’État et des perturbations qu’il peut utiliser chez lui pour mettre fin au mandat d’un président progressiste ou neutraliser tout mouvement progressiste. Malheureusement, la plupart des gens souffrent encore de l’illusion naïve que nous vivons dans un pays uniquement libre et démocratique, que nous sommes exemptés de coups d’État et de méthodes similaires que les États-Unis d’Amérique utilisent régulièrement à l’étranger.

Evo Morales a commis d’autres erreurs au cours du processus de coup d’État, comme demander à l’OEA de vérifier les votes, même s’il a dénoncé à plusieurs reprises l’OEA comme un outil des États-Unis d’Amérique. Par exemple, en 2017, il a déclaré: «J’offre de libérer le frère [Secrétaire général de l’OEA] Luis Almagro de sa soumission à l’empire nord-américain. Tout pour la dignité et la souveraineté de nos peuples.» Pourtant, il a invité dans cet outil des Etats-Unis d’Amérique, qui a ensuite constaté que l’élection avait «des irrégularités».

Désinformation des médias d’entreprise et construction d’une alternative populaire

Un autre agent, les médias d’entreprise, comme l’a noté Alfredo Serrano Mancilla, «ne sont jamais absents à chaque coup d’État. Ils sont des clés pour construire le référentiel avant, pendant et après… Ce médium a toujours été l’exposant maximum du scénario de fraude, avant et après, défendant le manque de connaissance des résultats dès le début et émergeant rapidement pour endosser la transition antidémocratique.»

Le contrôle des médias d’entreprises complète le contrôle des forces armées en créant un changement de régime. Les médias peuvent monopoliser l’accès à l’information, sont capables de présenter efficacement la désinformation comme une nouvelle, si bien vue dans le coup d’État de 2002 contre Chavez, au Nicaragua en 2018, en Libye en 2011 et en Syrie pendant des années. La création d’un média de masse populaire, largement lu à la fois localement et internationalement, qui est un porte-parole pour les 99%, est une tâche nécessaire mais difficile, ce que même le Venezuela Chaviste n’a toujours pas accompli avec succès.

Notre responsabilité dans le noyau impérial

Une analyse sérieuse de ce qui se passe dans un pays du tiers monde, progressiste ou non, doit commencer par le rôle que l’impérialisme occidental a joué, y compris le rôle des ONG occidentales. Sinon, l’analyse ne met pas en perspective les problèmes auxquels le pays est confronté et couvre indirectement le rôle de l’impérialisme.

Alison Bodine et Ali Yerevani, écrivant sur la guerre américaine contre le Venezuela, résument bien nos responsabilités:

À l’origine de tous les conflits et batailles des pays impérialistes contre les pays indépendants, y compris les pays coloniaux et semi-coloniaux, se trouve la volonté de leur refuser leur souveraineté et leur autonomie. Tout le reste est secondaire…. La meilleure façon de contribuer à la lutte du peuple vénézuélien contre l’opposition réactionnaire pro-impérialiste de droite à l’intérieur du Venezuela et contre l’attaque, les sanctions et les interventions constantes de l’impérialisme, est de construire un fort mouvement anti-guerre et anti-impérialiste qui se concentre également sur la construction d’un mouvement de solidarité avec le Venezuela pour défendre l’autodétermination du peuple vénézuélien.

Cela doit inclure la lutte contre la désinformation en matière de changement de régime, qui vise à délégitimer les gouvernements qui ne se soumettent pas aux diktats impériaux, à justifier les coups d’État, les sanctions économiques meurtrières, les guerres par procuration et les invasions «humanitaires». Les médias d’entreprise peuvent être un outil de changement de régime plus sophistiqué que l’armée, permettant à Washington de tirer parti de l’histoire selon laquelle rien de moins qu’une invasion de troupes américaine-états-uniennes n’est une intervention ni un changement de régime.

De nombreux sites et groupes libéraux et faux «de gauche» sont devenus des courroies de transmission pour que ce régime transforme la propagande en mouvement progressiste, prenant même parfois des fonds NED. Cela a été contré par une position anti-impérialiste de nos «tribunes du peuple». Les exemples incluent Alan Macleod sur le Venezuela, AFGJ sur le Nicaragua, The Grayzone sur la Chine, Eva Bartlett et Vanessa Beeley sur la Syrie, Dissident Voice et Popular Resistance sur Hong Kong, Consortium News et Stephen Cohen sur Russiagate, 21stcenturywire.com sur la Libye, Dan Kovalik, Phil Wilayto sur l’Iran.

En plus de travailler à la construction d’un mouvement anti-impérialiste de masse plus uni, les tâches nécessaires pour nous aujourd’hui incluent la poursuite de l’éducation du public sur, une, la désinformation généralisée des médias d’entreprise, deux, la nécessité de respecter la souveraineté des autres nations, et trois, démasquer la fausse gauche qui se comporte comme des agents doux amateurs des services de renseignement états-uniens-américains.

Stansfield Smith Stansfield Smith, Chicago ALBA Solidarity, est un militant de la solidarité de longue date en Amérique latine et publie actuellement l’AFGJ Venezuela Weekly. Il est également chercheur principal au Council on Hemispheric Affairs. Lisez d’autres articles de Stansfield.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Dissident Voice