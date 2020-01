L’évasion de Carlos Ghosn du Japon est un cauchemar pour le système judiciaire du pays – et l’exécuté évincé de Nissan pourrait maintenant chercher à mettre ce système en justice

Opinion

L’ancien président de Renault-Nissan-Mitsubishi Carlos Ghosn a fui le Japon, où il attendait son procès après une arrestation en 2018 pour des allégations de malversation financière.

Dans un communiqué, Ghosn a confirmé qu’il se trouvait au Liban, où il est citoyen.

Le Liban n’autorise pas l’extradition de ses citoyens vers le Japon, le procès de Ghosn au Japon est donc probablement mort.

Ghosn est une célébrité de l’industrie automobile qui devrait maintenant avoir la possibilité de raconter son histoire en détail – et probablement de dénoncer le système judiciaire japonais qui l’a emprisonné et détenu pendant plus d’un an.

Lundi, l’ancien président de Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, s’est échappé du Japon, où il se trouvait dans un vide juridique, libéré de prison mais en attente de jugement pour des allégations de malversation financière et de ne pas pouvoir voyager.

Divers rapports suggéraient que Ghosn avait fui le Japon via la Turquie. Sa destination était le Liban, où il vivait enfant, a la citoyenneté et est une célébrité commerciale.

« Je suis maintenant au Liban et je ne serai plus pris en otage par un système judiciaire japonais truqué où la culpabilité est présumée, la discrimination est endémique et les droits humains fondamentaux sont déniés, au mépris flagrant des obligations juridiques du Japon en vertu du droit international et des traités auxquels il est lié et ténu à respecter », a déclaré Ghosn dans un communiqué.

« Je n’ai pas fui la justice – j’ai échappé à l’injustice et à la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias et j’ai hâte de commencer la semaine prochaine. »

Pris au piège au Japon alors que l’alliance s’effondre

Ghosn a été arrêté au Japon fin 2018 aux côtés de Greg Kelly, membre du conseil d’administration de Nissan. Emprisonné pendant des mois, Ghosn a finalement été relâché, puis réarrêté. (Il a été arrêté quatre fois au total.) Il avait promis de tenir une conférence de presse en avril, mais il a été arrêté avant que cela ne se produise. Les avocats de Ghosn ont ensuite publié une vidéo dans laquelle il a déclaré son innocence et qualifié son arrestation de « complot », affirmant que les dirigeants de Nissan étaient menacés par son évaluation de leurs performances comme médiocres et qu’ils avaient joué un « sale jeu ».

Il a ensuite déposé des millions de dollars sous caution et est resté au Japon depuis.

Pendant que tout cela se passait, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qu’il avait créée s’effondrait. Renault a flirté avec une fusion avec Fiat Chrysler Automobiles, et Nissan a remplacé son PDG, un acolyte de Ghosn qui a pris le contrôle après l’arrestation de Ghosn.

En décembre dernier, j’ai brisé les deux principales théories sur la raison pour laquelle Ghosn, une rock star de l’industrie automobile, avait été arrêtée en premier lieu. Ils sont toujours plus ou moins valables, mais l’évasion de Ghosn ajoute une nouvelle dimension.

La théorie n° 1 est que Ghosn a fait tout ce qui lui était reproché mais que pendant des années Nissan et Renault – un colosse multinational compliqué – ont détourné le regard. Ghosn a longtemps été un PDG célèbre dans l’industrie automobile, et bien que son étoile ait faibli au cours des dernières années alors qu’il se dirigeait vers la retraite, on pensait généralement qu’en rejoignant Renault et Nissan, puis en ajoutant la Mitsubishi en difficulté, il avait réussi l’impossible. .

La théorie du «coup d’État»

Le n° 2 est qu’un « coup d’État du palais » a été exécuté chez Nissan et que le constructeur automobile japonais veut soit briser l’alliance, soit réorganiser l’influence démesurée de Renault. Renault détient 43% de Nissan, mais Nissan contribue à la plupart des bénéfices de l’entité tripartite. Renault a récemment affirmé le rôle de Ghosn en tant que président-directeur général et a conclu qu’il n’avait rien fait de mal.

Des parties des deux théories ont probablement raison. Ghosn était impérieux et avait des ennemis. Il n’était pas un cadre automobile plus gentil et plus doux. Il a brandi ses réalisations et sa position.

Les enquêtes et les actes d’accusation qui ont suivi l’arrestation et la détention de Ghosn ont révélé un réseau de transactions financières inhabituelles, mais ils n’ont pas fait de Ghosn un cerveau criminel. Ils ont plutôt indiqué que Ghosn avait accumulé de nombreux avantages au cours de ses deux décennies au sein de l’alliance et avait fait les choses à sa manière. Mon impression était qu’une grande partie de cela était OK jusqu’à ce que ce ne soit soudainement pas.

« Après avoir vu Ghosn en action pendant plus d’une décennie, je pense qu’il est peu probable qu’il admette un acte répréhensible », écrivais-je l’année dernière. « Il est généralement plutôt brusque et direct, et il est suffisamment avancé dans sa carrière pour qu’il ne se soucie pas vraiment s’il se présente comme un ploutocrate machiavélique mondial, pliant chaque règle du livre tout en faisant valoir que ses fins justifient ses moyens. »

Ce qui est nouveau dans tout cela, c’est que Ghosn peut maintenant vraisemblablement porter sa défense devant des médias avides. Il n’ira pas doucement dans les bonnes nuits de Beyrouth.

Un bilan pour le système judiciaire japonais

Il ne devrait pas non plus. Bien que nous ayons certainement appris que sous son contrôle, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ressemblait moins à un colosse manufacturier à plusieurs têtes et plus à un empire byzantin à l’ère du mondialisme, avec des tribunaux sur plusieurs continents et une structure comptable qui aurait impressionné Machiavel, nous avons également appris que se faire arrêter au Japon, ce n’est pas comme se faire arrêter en Amérique ou en Europe.

Ma pensée initiale quand j’ai entendu que Ghosn s’était présenté au Liban était « bien sûr! » Avec sa première arrestation de plus d’un an et les rouages ​​de la justice japonaise qui tournaient lentement, voire pas du tout, il ne semblait pas scandaleux de conclure que les autorités japonaises auraient pu souhaiter son départ. Une fusion Renault-Nissan pour laquelle Ghosn aurait poussé est morte; un procès risque d’être désordonné pour les Japonais. Il pourrait rentrer au Liban, mais peu à peu, toute leur affaire Ghosn s’effacerait.

L’histoire complète n’apparaîtra pas avant que Ghosn ne la raconte lui-même, mais il semble maintenant qu’il a dû s’engager dans une lourde intrigue pour fuir le Japon et que tous les paris sont ouverts. Non seulement les Japonais ne seront pas jugés – le Liban n’autorise pas l’extradition de ses citoyens vers le Japon – mais Ghosn prévoit évidemment de juger le système judiciaire japonais lui-même.

Comme il se doit. Son emprisonnement long et, selon toute vraisemblance, pénible n’était nullement justifié par des allégations de crime en col blanc. Son évasion montre que les autorités japonaises s’inquiétaient avant tout de son départ du pays depuis le début. Compte tenu de tout ce qui a émergé de ses manœuvres financières, son innocence est discutable même si rien ne s’avère illégal.

Mais son incapacité à se défendre alors que la présomption de culpabilité était amplifiée rendait de plus en plus difficile de supposer que le procès qu’il recevrait serait équitable.

Ghosn doit s’expliquer, et cela devrait être intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais très bientôt, nous allons enfin entendre son côté de l’histoire, en détail.

Carlos Ghosn se serait caché dans une affaire de contrebasse pour s’échapper du Japon!

Bien que l’étendue de la vérité reste à confirmer, certaines sources affirment que Carlos Ghosn s’est échappé du Japon dans une affaire conçue pour un instrument de musique de contrebasse.

Image Source: Bloomberg

On dirait qu’un nouveau documentaire Netflix ou un biopic est en ordre. Une histoire très appropriée pour un long métrage est l’histoire de Carlos Ghosn sautant sous caution et s’échappant du Japon des mois avant son procès. Un journaliste du Financial Times a tweeté que ses sources affirmaient que Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan et de Renault, s’était échappé d’une assignation à résidence de surveillance de 24 heures en provenance du Japon dans une affaire conçue pour un instrument de musique.

L’année dernière, Carlos Ghosn a été arrêté au Japon après des allégations de détournement de fonds et aurait transféré plus de 16 millions de dollars de ses pertes personnelles à Nissan. Ghosn à l’époque était le président-directeur général de Renault Nissan Alliance a été évincé de l’entreprise à la suite des accusations. Ghosn a affirmé que les accusations étaient fausses.

Ghosn aurait suivi une procédure régulière au Japon et a été libéré sous caution plus tôt dans l’année et assigné à résidence au Japon avec surveillance 24h / 24 et avait entouré son passeport. Cependant, une récente série d’événements montre que Carlos Ghosn s’est échappé de la détention à domicile, apparemment dans une affaire conçue pour un instrument de musique contrebasse. La taille de Ghosn est relativement courte, mais en supposant que le boîtier avec Ghosn à l’intérieur pèse au moins 70 kg, l’exploit à lui seul de transporter quelque chose de si grande et lourde proportion est un exploit difficile.

Ghosn, qui détient la nationalité française, brésilienne et libanaise, aurait été retrouvé dimanche au Liban, à l’aéroport de Beyrouth, voyageant sous un autre nom. Cependant, l’immigration japonaise a nié que Ghosn ait quitté le pays.

À son arrivée au Liban, Ghosn a publié une déclaration affirmant qu’il avait fui le « système judiciaire truqué » au Japon. Il a déclaré: «Je suis maintenant au Liban et je ne serai plus pris en otage par un système judiciaire japonais truqué où la culpabilité est présumée, la discrimination est endémique et les droits humains fondamentaux sont déniés.»

« Je n’ai pas fui la justice – j’ai échappé à l’injustice et à la persécution politique. Je peux enfin communiquer librement avec les médias et j’ai hâte de commencer la semaine prochaine », a ajouté Ghosn.

Comment Carlos Ghosn s’est-il échappé? Des détectives sur Internet et les médias spéculent sur la façon dont l’ancien patron de Nissan a été libéré du Japon

Ghosn (ci-dessus) a publié un e-mail dénonçant «l’injustice et la persécution politique» du système judiciaire japonais.PHOTO: AFP

TOKYO – Comment Carlos Ghosn a-t-il procédé?

L’ancien chef de Nissan Motor et Renault, qui attendait le premier des deux procès à Tokyo, a en quelque sorte échappé à la surveillance permanente et vidéo et à de lourdes restrictions à sa liberté de mouvement pour fuir au Liban.

De là, Ghosn a publié un courriel mardi 31 décembre dénonçant « l’injustice et la persécution politique » du système judiciaire japonais.

L’homme de 65 ans a fait face à des accusations d’inconduite financière et de descente de ressources de l’entreprise à des fins personnelles, des allégations qu’il nie.

Peu de temps après avoir refait surface, Internet s’est illuminé de rapports et de théories non confirmés sur la façon dont Ghosn, maintenant un fugitif international, a réussi une évasion digne d’un thriller hollywoodien – qui sera très difficile à vivre pour les autorités japonaises.

Il y a encore plus de questions que de réponses.

Dans un récit spéculatif, qui n’a cité aucune source, la chaîne de télévision libanaise MTV a rapporté que Ghosn s’était introduit clandestinement dans une grande boîte à instruments de musique après qu’un groupe de Noël ait visité sa résidence à Tokyo.

Il a ensuite été expulsé du pays et est ensuite entré au Liban depuis la Turquie dans un avion privé.

Un rapport détaillé dans le quotidien français Le Monde, citant des sources non identifiées, a déclaré que l’épouse de Ghosn, Carole, avait organisé l’évasion avec l’aide de ses frères et de leurs contacts en Turquie.

Après avoir quitté Tokyo, Ghosn a pris un jet privé d’un petit aéroport du Japon vers la Turquie, et de là est entré au Liban avec une carte d’identité, atterrissant à Beyrouth avec Carole.

Il a peut-être décidé de fuir en raison de nouvelles informations que les autorités japonaises auraient pu obtenir d’une banque suisse et de centres offshore, dont Dubaï, a rapporté le journal.

Le journal libanais Annahar, en revanche, a rapporté que Ghosn est entré dans le pays avec un passeport français.

L’ancien poids lourd de l’industrie a la nationalité libanaise, française et brésilienne, bien que tous ses passeports lui aient été retirés.

Pendant ce temps, un rapport que Ghosn a rencontré avec le président libanais Michel Aoun a été démenti par un responsable de la présidence.

Le journal français Les Echos a déclaré que Ghosn avait peut-être quitté le Japon sous une fausse identité avec un faux passeport, après avoir embarqué dans un avion privé à partir d’un petit aéroport où il serait moins susceptible d’être reconnu.

Le Guardian britannique a déclaré que les responsables libanais avaient reçu l’ordre des dirigeants politiques d’ignorer les formalités d’arrivée pour Ghosn à l’aéroport de Beyrouth, citant un haut responsable de la classe dirigeante du pays que le journal n’avait pas identifié.

Le ministère français des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré ne pas savoir comment Ghosn s’était échappé.

Le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que Ghosn était entré légalement dans le pays et qu’il ignorait comment il avait fui le Japon et était arrivé à Beyrouth.

Sur les réseaux sociaux, les détectives potentiels ont publié des informations sur les vols en jet privé sur les avions qui ont quitté le Japon pour Istanbul le même jour que Ghosn aurait pu quitter le pays.

L’acte de disparition de Ghosn a tendance sur Twitter et a inspiré un bon nombre de jeux de mots, comme dans Ghosn with the Wind et Ghosn, Ghosn Gone.

Ghosn devrait donner une conférence de presse du Liban dans sa nouvelle maison après les vacances.

Dans l’intervalle, les responsables japonais de l’application des lois et des douanes au visage rouge ont des explications à faire.

Ghosn: un magnat plein de surprises

L’ancien magnat de l’automobile Carlos Ghosn, anciennement vénéré patron de trois énormes constructeurs automobiles, a conçu une sortie du Japon aussi étonnante que son arrestation qui a choqué le monde il y a plus d’un an.

Le voyage de 65 ans de l’un des PDG les plus connus au monde à une cellule de détention japonaise pour inconduite financière a été l’une des chutes les plus précipitées de l’histoire de l’entreprise.

Et l’homme qui, autrefois, a pris les médias au dépourvu en sortant de sa cellule de détention déguisé en ouvrier a de nouveau fait du tort à tout le monde en quittant le Japon pour le Liban, où il est arrivé en tant que tout-petit.

La vie de Ghosn a été bouleversée le 19 novembre 2018, lorsque les procureurs japonais ont pris d’assaut son avion brandissant de multiples accusations de crimes financiers et l’ont emmené au centre de détention de Tokyo.

Il y a langui pendant plus de 100 jours jusqu’à ce qu’il obtienne une caution d’un milliard de yens. A cette époque, il a perdu son empire commercial: limogé des géants japonais de l’automobile Nissan et Mitsubishi Motors, il a démissionné du constructeur français Renault.

Ghosn a toujours nié toutes les accusations portées contre lui, s’est plaint qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable et a été irrité des conditions de sa mise en liberté sous caution – en particulier l’interdiction de communiquer avec sa femme.

Totalement à l’aise parmi les réceptions au champagne de l’élite mondiale à Davos et sur le tapis rouge du festival de Cannes, Ghosn est venu incarner la mondialisation.

Polyglotte et détenteur de trois passeports, il a écrit dans une autobiographie que « tout comme la mondialisation et l’identité décrivent Nissan, elles expriment aussi parfaitement ma vie ».

Né Carlos Ghosn Bichara au Brésil le 9 mars 1954 de parents libanais, il est retourné très jeune au Liban où il a été formé dans une école jésuite multiculturelle par des professeurs de France, du Liban, de Syrie et d’Égypte. Il a terminé ses études en France, où il a obtenu la citoyenneté, et a vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis.

À l’âge de 24 ans, il est recruté par la firme de pneumatiques Michelin où il se lance dans une brillante carrière et obtient son surnom de «cost killer». Il a déménagé chez Renault en 1996, apportant une éthique de travail brutale et précoce à l’entreprise française et réduisant à nouveau les coûts dans la mesure du possible.

En 1999, il a pris un pari massif sur la Nissan en difficulté avec pour mandat de la renverser. Un patron « inflexible » avoué, il a ordonné une série de « sacrifices » – cinq usines fermées, 20 000 emplois supprimés.

Après une «période de lune de miel où il était admiré et considéré comme un héros», ses méthodes autoritaires ont commencé à grincer, selon les employés.

Ghosn lui-même a déclaré qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour se faire entendre avec Nissan. « Pour l’assemblée générale des actionnaires, je m’étais exercé à s’incliner à 30 et 60 degrés. Mais j’étais là pour une raison: réparer l’entreprise. »

Les tensions ont monté quand il est devenu directeur de Renault en 2005 et il a ajouté un troisième chapeau en devenant président de Mitsubishi Motors en 2017 – lui rapportant des millions d’euros par an.

Les somptueuses démonstrations de richesse ne l’ont pas attiré par les Japonais, dont les chefs d’entreprise ont tendance à être moins bien rémunérés que leurs homologues occidentaux.

En 2016, il a organisé une énorme fête de mariage au château de Versailles en dehors de Paris, avec des acteurs vêtus de costumes d’époque. Des vastes plateaux de fruits frais à cette réception au régime à base de riz de son centre de détention, c’était une chute de tête qui tournait la tête.

En janvier, il a accordé à l’AFP et à un journal français sa seule interview aux médias étrangers pendant sa détention, accusant que le refus de lui accorder une caution « ne serait pas normal dans aucune autre démocratie du monde ».

Ghosn est convaincu qu’il est victime d’un « complot » des cadres de Nissan pour le renverser et nie vigoureusement les accusations qu’il encourt pour sous-déclaration de son salaire et pour avoir tenté de transférer les pertes d’investissement personnelles dans les livres de la société.

« Est-ce un piège? Est-ce un complot? C’est évident: c’est une histoire de trahison », a déclaré Ghosn dans son interview à l’AFP.

Peint comme un père de famille dévoué, Ghosn a déclaré que le fait de ne pas pouvoir parler à sa famille et de manquer l’anniversaire de sa fille pour la première fois était la partie la plus difficile de sa détention.

Il a rêvé en 2017 qu’il prévoyait de passer plus de temps avec ses petites-filles et de transmettre sa sagesse aux chefs d’entreprise de l’avenir.

« Je ne m’installerai pas au même endroit. Je voyagerai partout dans le monde. Je ne peux pas concevoir de passer tout mon temps dans un seul pays », avait-il déclaré à l’époque.

Il a déjà fait face à l’adversité – à l’âge de deux ans, il a accidentellement bu de l’eau non bouillie et a failli mourir. Il a parlé de hauts et de bas en prison – et dans la vie.

« La vie a une façon de suivre son propre chemin imprévu », a-t-il écrit un jour.

Mais il aurait à peine pu imaginer la route qu’elle emprunterait au cours de la dernière année.

