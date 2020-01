Image d’archives

L’allocution du président russe est la retransmission télévisée la plus regardée du Nouvel An dans le pays.

Le président russe Vladimir Poutine prononce son discours de nouvel an traditionnel le 31 décembre, quelques minutes avant l’heure de minuit.

Dans son discours, le président résume brièvement les résultats de l’année sortante, fixe les priorités pour l’avenir et souhaite aux citoyens une bonne année.

Immédiatement après, la télévision diffuse l’horloge du Kremlin qui fait sonner un compte à rebours final avant minuit, puis diffuse l’hymne national.

« Chers citoyens russes, amis, 2020 approche à grands pas. Nous sommes à l’aube de la troisième décennie du XXIe siècle. Nous vivons à une époque turbulente, dynamique et contradictoire; mais nous pouvons et devons tout faire pour que la Russie se développe avec succès. Pour que tout dans notre vie ne change que pour le mieux. Nous attendons avec enthousiasme que l’horloge sonne à minuit; nous croyons et espérons que tous nos souhaits se réaliseront. Nos plans et rêves personnels sont inséparables de la Russie.

Le présent et l’avenir du pays; l’avenir de nos enfants dépend des efforts et de la contribution de chacun de nous. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons surmonter les défis auxquels la société et le pays sont confrontés aujourd’hui. Notre unité est la base pour atteindre l’un de ces objectifs les plus élevés. Ces valeurs nous ont été transmises par nos ancêtres – la génération héroïque et inflexible des vainqueurs. L’année qui vient marque le 75ème anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. De tout mon cœur, je vous félicite les soldats de première ligne et les travailleurs à domicile, les personnes de la génération plus âgée du Nouvel An.

Félicitations à tous ceux qui ont traversé les épreuves les plus difficiles pour nous et pour l’avenir de notre pays. Je m’incline devant toi. Chers amis, nous nous préparons toujours à l’avance pour la célébration du Nouvel An. Et bien que nous ayons beaucoup de choses à faire, nous considérons que la chaleur des relations humaines et une communication amicale sont les plus importantes. Nous nous efforçons de faire quelque chose d’important et d’utile pour les autres. Nous nous efforçons d’aider ceux qui ont besoin de notre soutien, de leur faire plaisir avec des cadeaux et de l’attention. C’est dans ces pulsions sincères, dans la pureté des pensées, dans la générosité désintéressée, que réside la véritable magie des vacances du Nouvel An. Il révèle les meilleures qualités chez l’homme; il transforme le monde, le remplit de joie et de sourires.

Des sentiments vifs pour le Nouvel An, de merveilleuses impressions vivent en nous depuis l’enfance; et ils reviennent chaque année lorsque nous embrassons nos proches, nos parents, lorsque nous faisons des surprises à nos enfants et petits-enfants. Ensemble, nous décorons un sapin de Noël; nous sortons nos figurines en carton, nos ornements et nos lampes en verre. Ces décorations parfois anciennes mais chères donnent leur chaleur aux jeunes générations. Bien sûr, chaque famille a ses propres traditions du Nouvel An, mais tout le monde est uni par une atmosphère de gentillesse et de soins. Que le bonheur de la compréhension mutuelle s’installe dans votre maison pour toujours; puisse-t-elle aider à surmonter tous les défis et unir les générations.

Que vos parents soient en bonne santé et ressentent toujours votre attention, et que chaque enfant sache qu’il est le plus aimé. Amis, le Nouvel An frappe déjà à la porte. Souhaitons-nous la paix et la prospérité à notre patrie. Joyeuses fêtes, bonne année! «

