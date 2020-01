La prophétie de Fidel Castro sur le plan américain-états-unien pour la Bolivie

2008 a été l’une des années les plus difficiles pour Evo Morales. L’opposition bolivienne a décidé de renverser le premier président indigène d’Amérique et pour cela, elle avait le soutien des États-Unis d’Amérique.

Cela a été confirmé par Fidel Castro, alors retraité de La Havane, dans sa réflexion intitulée Un test décisif, dans laquelle il a mis en garde contre les événements qui ont finalement eu lieu en Bolivie en novembre 2019 avec le coup d’État, la persécution et la punition qui menacent aujourd’hui à Morales.

« Lorsque des nouvelles effrayantes sur les pénuries et les coûts alimentaires, les prix de l’énergie, les changements climatiques et l’inflation arrivent de partout dans le monde, des problèmes qui, pour la première fois, sont présentés à l’unisson comme des questions vitales, l’impérialisme s’efforce de désintégrer la Bolivie et la soumettre à un travail aliénant et à la faim », a écrit Castro en 2008.