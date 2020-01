Vidéo: Le pape François retire avec force la main d’une femme trop zélée – et il a raison!

L’incident qui a semblé tellement déranger le pape François a été capturé sur une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les médias sociaux, montrant le pontife marchant calmement le long d’une foule de pèlerins et saluant les gens sur la place Saint-Pierre après la prière du «Te Deum».

Ce soir, après avoir visité la crèche de la place Saint-Pierre, le pape François perd son sang-froid après avoir été attrapé par un pèlerin qui n’a pas lâché sa main. Le pape lui a giflé la main à plusieurs reprises et lui a dit de le lâcher. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

– Catholic Sat (@CatholicSat) 31 décembre 2019

La femme non identifiée a fait le signe de la croix alors que le pape s’approchait d’elle. La qualité de la vidéo ne vérifie pas ce qu’elle a dit lors de la rencontre. Le pape François s’est rapidement libéré de l’emprise trop agressive du paroissien.

Selon les médias, l’incident a brièvement bouleversé la foule, bien que la promenade du pape François ait ravi les touristes et les pèlerins.

On ne sait pas encore ce qui est arrivé à la femme trop zélée par la suite.

[Cette femme devrait être laissée tranquille et que rien ne lui arrive, elle n’a pas compris le sens de son geste et l’essence de ce qu’est réellement la mission d’un tel homme d’église et comment faut-il agir en ces moments précis d’évangélisation avec toutes les interprétations possibles. Il est for possible qu’il n’y avait aucune mauvaise intention en elle.. – MIRASTNEWS].