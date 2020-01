L’hypersonique de Poutine et les armements gonzo

Des armes éblouissantes meurtrières ont toujours ravi les établissements militaro-industriels. Ils font de l’argent; ils ajoutent aux comptes; et ils chatouillent la fierté des États qui les fabriquent. De temps en temps, des démonstrations voyantes de retenue par le biais d’accords de limitation des armements sont faites. Ceux-ci peuvent s’appliquer à l’élément offensif de ces armes ou à leurs pions défensifs.

Le calcul de la mort est souvent fondé sur la garantie que, pour chaque avancée destructrice effectuée, une force retardatrice l’accompagne. À titre d’exemple, les ogives nucléaires pulvérisant un pays peuvent être contrées par des missiles anti-défense. Cependant, la nature d’une telle défense ne devrait jamais être imprenable. L’équilibre de la terreur doit être maintenu dans ces actes de comptabilité amorale.

Ces derniers temps, les traités restreignant le déploiement d’armes qui galopent avant un tel équilibre ont été limités aux déchiqueteurs et aux poubelles. Il y a eu le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF), rappel d’une période de dégel entre l’Union soviétique et les États-Unis d’Amérique à partir de 1987. Il a interdit la mise en service de missiles terrestres d’une portée comprise entre 500 et 5 500 kilomètres. Mais le président Donald J. Trump n’a jamais été un homme de l’histoire, le traitant comme une charge pour les États-Unis d’Amérique. Des violations par la Russie ont été citées, le missile 9M729 ayant été désigné comme coupable. La Russie a dûment contré; l’installation Aegis Ashore des Etats-Unis d’Amérique basée en Roumanie pourrait techniquement être utilisée pour lancer des missiles en violation du traité. Les deux pays ont maintenant confiné le document dans l’oubli.

Le dernier traité de contrôle des armements nucléaires existant entre la Russie et les États-Unis d’Amérique est le nouveau traité START de 2010, qui traite du nombre de lanceurs de missiles nucléaires stratégiques. Expirant en février 2021, le sentiment qu’il ira dans le sens des autres est authentique.

Le retrait de ces traités de maîtrise des armements a conduit à un élargissement du champ d’expérimentation, et peu sont aussi excitants pour les marchands de la mort que le missile hypersonique, mieux décrit comme une forme d’armement gonzo. Les armes hypersoniques mettent l’accent sur une vitesse imparable, voyageant, au minimum cinq fois la vitesse du son, mais sont réputées pour leur agilité exaspérante face aux défenses. Les comptables militaires se giflent les lèvres; les ventes de ces armes sont prédits devoir atteindre 5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. De tels armements inclinent des tenues comme JP Morgan voit des opportunités de gagner de l’argent ou, selon les mots désinfectés de l’un de ses analystes Seth Seifman, «un potentiel de croissance substantiel d’ici le milieu des années 2020».

La Russie, la Chine et les États-Unis d’Amérique ont des programmes actifs sur le terrain, mais c’est la Russie qui prétend avoir volé une marche sur tout le monde. Comme l’a annoncé le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, alors que le personnel de l’hôpital a annoncé la livraison d’un nouveau-né prisé, le «véhicule de glissement hypersonique Avangard est entré en service à 10h00, heure de Moscou, le 27 décembre». Le chef des forces de missiles stratégiques, le général Sergei Karakaev, a révélé que l’Avangard a été déployé dans la région d’Orenbourg, dans le sud de l’Oural.

En revanche, le secrétaire à la Défense des EUA, Mark Esper, a affirmé en août que «c’était probablement une question de quelques années» avant que les États-Unis d’Amérique ne puissent obtenir un tel système. La réaction de Washington à l’annonce a été une acceptation silencieuse.

Le président russe Vladimir Poutine est enthousiaste et suffisamment confiant pour proclamer le système Avangard singulier. «Aucun pays ne possède d’armes hypersoniques, encore moins d’armes hypersoniques de portée continentale.» C’est la véritable bravade à la poitrine de l’ancien temps de la guerre froide, lorsque l’Union soviétique pouvait prétendre avoir une longueur d’avance sur les autres dans le domaine des missiles. La technologie. « L’Avangard est invulnérable à intercepter par tout moyen de défense antimissile existant et potentiel de l’adversaire potentiel. »

Le système Avangard est un jouet de joie pour ceux qui admirent les qualités de délivrabilité, de flexibilité et de maniabilité. Il est à capacité nucléaire, capable de transporter une arme nucléaire avec un rendement de deux mégatonnes. Et il est extrêmement rapide, atteignant 27 fois la vitesse du son. Comme Poutine l’a déclaré en mars 2018 lors de son discours sur l’état de la nation, « il se dirige vers une cible comme une météorite, comme une boule de feu. »

Une nouvelle course s’est ouverte et le domaine semble de plus en plus encombré. Lockheed Martin est chargé «de concevoir et de construire un véhicule hypersonique». Il note les «défis complexes d’ingénierie et de physique» impliqués pour atteindre des vitesses de Mach 5. «En tant que l’une des plus hautes priorités techniques du ministère de la Défense, nos scientifiques et ingénieurs développent des solutions hypersoniques révolutionnaires.»

La lecture de l’inventaire de la gamme vertigineuse de systèmes de l’entreprise est un bonbon pour le bébé militariste. Il y a l’arme de frappe conventionnelle hypersonique (HCSW), un «véhicule hypersonique boost glide» conçu pour être lancé à partir du B52. Vient ensuite l’arme hypersonique à longue portée (LRHW), exploitant «le corps de glissement hypersonique commun» qui comprendra «une nouvelle classe de missiles à longue portée ultrarapides et maniables avec la capacité de lancer à partir de plates-formes mobiles terrestres».

Boeing a l’intention d’ajouter à la course, désireux d’investir dans une société britannique spécialisée dans les «systèmes de propulsion avancés qui pourraient propulser un véhicule hypersonique». Une flopée d’autres tenues s’enfoncent également sur le marché. Raytheon et Northrop Grumman ont annoncé en juin qu’une équipe conjointe «développait rapidement des armes hypersoniques respirant l’air pour garder notre nation en tête de la menace».

Pour toute la bravade que l’on a tendance à voir dans l’industrie de la défense à travers les pays, les inquiétudes sont perceptibles au Pentagone. Le système hypersonique se moque et méprise soi-disant les défenses actuelles; la crainte qu’ils soient pleinement opérationnels avant la mise en place de moyens de dissuasion crédibles est le genre de chose sur laquelle les analystes s’endorment. Comme le général John Hyten de l’US Air Force l’a expliqué au Comité sénatorial des services armés le 20 mars, « nous n’avons aucune défense qui pourrait nier l’emploi d’une telle arme contre nous ».

Michael Griffin, sous-secrétaire à la recherche et à l’ingénierie, a l’intention de faire sa marque. «Je n’ai pas accepté ce travail pour atteindre la parité avec les adversaires. Je veux leur faire craindre de nous rattraper.» Mais il se retrouve, lui et les États-Unis d’Amérique, à court sur le terrain. « Les États-Unis d’Amérique ne font pas encore tout ce que nous devons faire pour répondre aux menaces de missiles hypersoniques. » Quelques idées sont en cours de diffusion, y compris le placement de capteurs de détection dans l’espace.

Quels que soient les mérites des vastes revendications de Poutine sur le système Avangard – et celles-ci restent difficiles à tester – elles fournissent aux établissements militaires du monde entier une aubaine pour rechercher davantage de financement et d’expérimentation. L’équilibre de la terreur, le registre du malheur, est prêt pour un bouleversement.

Binoy Kampmark Le Dr Binoy Kampmark était boursier du Commonwealth au Selwyn College de Cambridge. Il enseigne à l’Université RMIT de Melbourne. Courriel: bkampmark@gmail.com



Traduction : MIRASTNEWS

Source : SCOOP

La Russie teste ses nouveaux systèmes d’artillerie | Vidéo

© Sputnik / Mikhail Voskresensky

Dans la région de Nijni Novgorod, des tests des nouveaux systèmes d’artillerie russes équipés de la technologie numérique ont été effectués.

Les conditions climatiques n’étaient pas un obstacle pour tester à la fois la nouvelle artillerie russe pour les unités terrestres et les systèmes d’artillerie destinés aux corvettes marines.

Les fabricants ont confirmé que la technologie furtive permet aux systèmes d’artillerie d’être invisibles aux radars ennemis, selon la publication du média Zvezda.

Les tests ont conclu que les caractéristiques des tirs avec objectif étaient surprenantes pour leur précision, tant à Derivatsia qu’à Drok, qui est la plus récente création d’artillerie pour les forces terrestres et se caractérise par une grande capacité de mobilité et d’autonomie tactique.

Ces systèmes d’artillerie ont réussi les tests de précision de tir. Cela démontre également qu’ils peuvent être déployés et atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions météorologiques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News