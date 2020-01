Un rapport de 2004 montre comment le renseignement des EUA croyait que le monde serait en 2020 et ses prédictions sont prophétiquement inquiétantes

Les experts avaient raison sur les tensions actuelles entre Washington et Pékin, ainsi que la perte de l’influence mondiale des Etats-Unis d’Amérique. et les changements d’alliance.

Mike Segar / Reuters

Le US National Intelligence Council depuis plus de 15 ans a publié un rapport sur ce que serait le monde en 2020 et quelle serait la position du pays américain-états-unien. Le document de 119 pages intitulé «Cartographier l’avenir mondial», a été préparé par des analystes du renseignement en collaboration avec de nombreux experts et, lu aujourd’hui, contient des prédictions qui peuvent sembler prophétiques.

Il est vrai que toutes les prévisions n’étaient pas exactes, comme celle qui prédit la création d’un État palestinien ou un conflit entre la Chine et les États-Unis d’Amérique en raison de la situation politique sur l’île de Taiwan – à laquelle Pékin considère une partie intégrante d’une «Chine unique» – mais la précision avec laquelle il a prédit certains scénarios actuels est toujours inquiétante.

Tensions avec la Chine

Les auteurs du rapport ont correctement anticipé les possibles tensions entre la Chine et les États-Unis d’Amérique, bien qu’ils n’aient pas laissé entendre qu’il s’agirait d’une guerre commerciale. « Le nationalisme croissant en Chine et les craintes aux États-Unis d’Amérique d’une Chine devenue un concurrent stratégique émergent pourraient alimenter une relation de plus en plus antagoniste », indique le rapport.

Crise nord-coréenne

Concernant la Corée du Nord, les auteurs du document ont prédit une crise qui « atteindra probablement un point critique dans les 15 prochaines années ». Les experts ont également indiqué que Pyongyang et l’Iran développeraient des missiles balistiques intercontinentaux bien avant 2020 et ont prédit que ce scénario « augmenterait le coût potentiel de toute action militaire des Etats-Unis d’Amérique contre eux ou leurs alliés ».

Dans le même temps, ces prédictions ne semblent pas très surprenantes, puisque le président George W. Bush avait qualifié la Corée du Nord de l’Axe du Mal avec l’Irak et l’Iran dès 2002. La Chine, à son tour, en 2004 déjà c’était la deuxième économie mondiale, avec une croissance du PIB qui a doublé celle des États-Unis d’Amérique.

«Rendre les États-Unis d’Amérique encore plus grands»

Le rapport ne prévoyait pas l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais il anticipait certains phénomènes clés de son mandat, tels que l’idée de l’exceptionnalisme américain-états-unien, le mouvement «L’Amérique d’abord» et «Rendre l’Amérique à nouveau grande» et (Redonner de l’importance aux États-Unis d’Amérique) alors que l’influence mondiale de Washington diminuait avec le renforcement d’autres puissances.

Modifier les alliances

Les experts ont également envisagé «des alliances et des relations radicalement modifiées avec l’Europe et l’Asie», en particulier l’aggravation des relations des Etats-Unis d’Amérique avec l’Europe, une tendance qui a été observée ces dernières années. Selon le rapport, les États européens pourraient préférer l’UE à l’OTAN, en plus de renforcer la coopération avec l’Asie. « Par exemple, une alliance UE-Chine, bien que toujours improbable, n’est plus impensable », indique le mémo.

Création d’un califat

Le rapport ne fait pas de prédictions sur la montée de l’État islamique, mais il a anticipé les circonstances qui ont provoqué la montée du califat terroriste. Ils ont frappé l’endroit quand ils ont écrit sur la propagation de l’islam radical et un scénario fictif sur la création d’un califat.

« L’expansion de l’islam radical aura un impact mondial significatif d’ici 2020, rassemblant des groupes ethniques et nationaux disparates et peut-être même créant une autorité qui transcende les frontières nationales », indique le rapport.

Les analystes ont prédit qu’Al-Qaïda, le groupe jihadiste dominant en 2004, serait remplacé par des groupes plus décentralisés qui utiliseraient Internet pour capturer de jeunes musulmans aliénés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT