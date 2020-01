Déclaration de guerre? – Le Pentagone a assassiné sur l’ordre du président des Etats-Unis d’Amérique le commandant en chef de la Force Qods

Plutôt dans la soirée, les sources irakiennes ont fait état d’une attaque au triple roquette des hélicoptères américains contre des objectifs non loin de l’aéroport de Bagdad. Les hélicoptères ont survolait toute la journée de jeudi le ciel de Bagdad y compris l’ambassade iranienne dans la zone verte. Une première information avait fait état de la mort en martyr au cours de cette attaque du porte-parole des Hach al-Chaabi, y compris du responsable de la relation publique du mouvement, Mohamad al Jaberi au cours de cette attaque.

Dans un communiqué émis ce vendredi matin, le Pentagone revendique l’assassinat du commandant en chef de la Force Qods affirmant que » l’ordre de l’assassinat est venu de la personne de président américain » : » Sur l’ordre du président, l’armée américaine a assassiné Soleimani dans un acte destiné à défendre le personnel américain en dehors des frontières américaines ». Le texte de contenu totalement diffamatoire accuse par la suite la Force Qods d’être à l’origine de l’assaut mardi des foules des irakiens en colère contre l’ambassade américaine à Bagdad.

Il y a quelques minutes le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a émis un communiqué où il annonce une réunion extraordinaire : » Après le lâche assassinat du haut commandant en chef de la Force Qods, le Conseil suprême de la sécurité se réunira en urgence. Il s’agit d’examiner l’acte criminel des forces américaines en Irak de frapper le convoi transportant le général Soleimani et de sa mort en martyr ».

Première réaction de Téhéran, le ministre iranien des A.E. a envoyé il y a quelques minutes un message via twitter :

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

The US’ act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

« Le terrorisme international que pratiquent les Etats-Unis et qui vient de s’illustrer à travers l’assassinat du général Soleimani, l’une des figures les plus saillantes de la lutte contre Daech, Al-Nosra, Al-Qaida et Cie est un acte éminemment dangereux et marquant une escalade dans des comportements fous des Américains. C’est aux Etats-Unis qui revient droit la responsabilité et les répercussions de cet aventurisme ».

A suivre …

Vidéo: les premières images de l’attaque au missile des hélicoptères américains contre le convoi du haut commandant en chef de la Force Qods

Source: Press TV

<div style= »position:relative;width:100%;display:inline-block; »>https://flowplayer.com/e/?t=L’Iran%20entier%20r%C3%A9clame%20la%20vengeance%20(en%20direct)%20&c=eyJkZWJ1ZyI6ZmFsc2UsImRpc2FibGVkIjpmYWxzZSwiZnVsbHNjcmVlbiI6dHJ1ZSwia2V5Ym9hcmQiOnRydWUsInJhdGlvIjowLjU2MjUsImFkYXB0aXZlUmF0aW8iOmZhbHNlLCJydG1wIjowLCJwcm94eSI6ImJlc3QiLCJobHNRdWFsaXRpZXMiOnRydWUsInNwbGFzaCI6ZmFsc2UsImxpdmUiOmZhbHNlLCJsaXZlUG9zaXRpb25PZmZzZXQiOjEyMCwic3dmIjoiLy9yZWxlYXNlcy5mbG93cGxheWVyLm9yZy83LjEuMC9mbG93cGxheWVyLnN3ZiIsInN3ZkhscyI6Ii8vcmVsZWFzZXMuZmxvd3BsYXllci5vcmcvNy4xLjAvZmxvd3BsYXllcmhscy5zd2YiLCJzcGVlZHMiOlswLjI1LDAuNSwxLDEuNSwyXSwidG9vbHRpcCI6dHJ1ZSwibW91c2VvdXRUaW1lb3V0Ijo1MDAwLCJ2b2x1bWUiOjEsImVycm9ycyI6WyIiLCJWaWRlbyBsb2FkaW5nIGFib3J0ZWQiLCJOZXR3b3JrIGVycm9yIiwiVmlkZW8gbm90IHByb3Blcmx5IGVuY29kZWQiLCJWaWRlbyBmaWxlIG5vdCBmb3VuZCIsIlVuc3VwcG9ydGVkIHZpZGVvIiwiU2tpbiBub3QgZm91bmQiLCJTV0YgZmlsZSBub3QgZm91bmQiLCJTdWJ0aXRsZXMgbm90IGZvdW5kIiwiSW52YWxpZCBSVE1QIFVSTCIsIlVuc3VwcG9ydGVkIHZpZGVvIGZvcm1hdC4gVHJ5IGluc3RhbGxpbmcgQWRvYmUgRmxhc2guIl0sImVycm9yVXJscyI6WyIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCIiLCJodHRwOi8vZ2V0LmFkb2JlLmNvbS9mbGFzaHBsYXllci8iXSwicGxheWxpc3QiOltdLCJobHNGaXgiOm51bGwsImRpc2FibGVJbmxpbmUiOmZhbHNlLCJhdXRvcGxheSI6ZmFsc2UsImNsaXAiOnsic291cmNlcyI6W3sidHlwZSI6ImFwcGxpY2F0aW9uL3gtbXBlZ3VybCIsInNyYyI6Imh0dHBzOi8vdmlkZW8ucHJlc3N0di5jb20vdm9kL19kZWZpbnN0Xy9zbWlsOmh0dHAvL3Byb2dyYW0vMjAyMDAxMDMvbWFuaWZlc3RhdGlvbi1pcmFuLnNtaWwvcGxheWxpc3QubTN1OCJ9XX0sImhvc3RuYW1lIjoiZnJlbmNoLnByZXNzdHYuY29tIiwib3JpZ2luIjoiaHR0cDovL2ZyZW5jaC5wcmVzc3R2LmNvbS9EZXRhaWwvMjAyMC8wMS8wMy82MTUyNTkvSXJhbi1IYWNoZC1DR1JJLVFhc3NlbS1Tb2xlaW1hbmkiLCJqcyI6W10sImNzcyI6W119&r=http%3A%2F%2Ffrench.presstv.com%2FDetail%2F2020%2F01%2F03%2F615259%2FIran-Hachd-CGRI-Qassem-Soleimani<div style= »padding-top:56.25%; »></div></div>

Les Iraniens ont été spontanément mobilisés pour condamner le terrorisme américain, suite à l’assassinat de Qassem Soleimani et d’un certain nombre de combattants de la Résistance.

Des millions d’Iraniens sont descendus dans la rue, dans plusieurs provinces, geste spontané pour chérir le mémoire du général de corps d’armée Qassem Soleimani et exprimer leur colère contre les États-Unis et Israël.

Les manifestants ont demandé aux responsables de la République islamique d’Iran de soumettre les tueurs américains et israéliens à une dure vengeance.

Au Cachemire aussi, des manifestants sont descendus dans la rue pour condamner le lâche assassinat de Qassem Soleimani par les États-Unis.

Par ailleurs, le Leader de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, a nommé, ce vendredi 3 janvier, le général de brigade, Ismaïl Qaani, au poste de commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Cette nomination a été annoncée quelques heures seulement après la mort en martyr du général de corps d’armée Qassem Soleimani, assassiné à Bagdad par les forces militaires américaines.

Le général de brigade Ismaïl Qaani était le commandant adjoint de la Force Qods du CGRI.

Source: Press TV

A l’heure qu’il est, le cabinet sécuritaire israélien a décidé le déploiement des renforts au nord de la Palestine occupée. Ce vendredi, le discours du secrétaire général du Hezbollah, fidèle compagnon du commandant Soleimani est attendu. « La mort en martyr a été depuis toujours le vœu le plus cher du général Qassem Soleimani, dit Nasrallah qui affirme souhaiter autant que le commandant défunt le « martyr ». « J’envie cette fin heureuse et héroïque. Nous accomplirons son chemin jusqu’à ce que ses objectifs soient réalisés et nous garderons son drapeau, celui de la Résistance, éternellement hissé sur tous les fronts », souligne Nasrallah avant de promettre aux assassins une « punition adéquate » qui est désormais « la mission de la Résistance ». « Il relève de notre mission première, celle de la Résistance de punir d’une manière adéquate les assassins de ses combattants », a-t-il martelé.

Et d’ajouter : « Les assassins américains n’atteindront aucun de leurs objectifs par ce crime lâche alors que tous les objectifs de Qassem Soleimani seront concrétisés par les combattants de la Résistance ».

Irak

Le pays est sens dessus dessous : aux premières heures de la matinée, le Premier ministre irakien Adel Abdel Mehdi a demandé au Parlement de se réunir en urgence pour examiner la réponse à apporter à l’assassinat en plein territoire irakien du général Soleimani, du numéro deux des Hachd al-Chaabi, ainsi que 10 autres commandants et membres des Hachd al-Chaabi. « Nous condamnons l’assassinat d’Abou Mahdi al-Mohandes, de Qassem Soleimani et d’autres personnalités irakiennes et iraniennes dans les termes les plus vifs », a souligné le Premier ministre irakien, ajoutant que l’assassinat d’un commandant militaire irakien ayant un degré officiel constituait une violation de la souveraineté irakienne: «l’assassinat de commandants d’un pays frère sur le sol irakien ne signifie que la violation flagrante de la souveraineté d’Irak », a-t-il réaffirmé. Le haut responsable irakien a souligné que l’assassinat du général de corps d’armée Soleimani intensifierait les risques d’une guerre dévastatrice en Irak, dans la région et dans le monde, car cet « acte terroriste des États-Unis contredit les conditions déjà posées pour la présence des forces américaines en Irak et l’implication des États-Unis dans la formation militaire des soldats irakiens dans le cadre de la lutte contre Daech ». Le président irakien, Barham Saleh, met en garde contre les conséquences qu’aura « l’assassinat du général Soleimani et d’Abou Mahdi Mohandes » pour l’Irak et la région.

Le chef du courant sadriste, Muqtada Sadr, a fait état de son côté de la mobilisation de ses milliers de combattants pour venger « la mort des martyrs irakiens ». « Le fait que l’Arrogance mondiale a pris pour cible Qassem Soleimani signifie qu’elle a pris pour cible un esprit révolutionnaire, mais elle est loin d’ébranler notre volonté », a déclaré Moqtada al-Sadr. Il a appelé les combattants irakiens, notamment ceux appartenant à l’Armée du Mahdi, à se tenir en état d’alerte. « Il faut que les groupes nationaux qui sont sous notre commandement se tenir en état d’alerte pour protéger l’Irak », a-t-il indiqué. Dans la foulée de cet ordre, « Jaish al-Mahdi » et la brigade » Al Youm al Mooud » se disent disponibles à suivre cet ordre.

Dans ce droit fil, Hashim al-Haïdari, un haut commandant des Hachd al-Chaabi, a déclaré, dans un entretien exclusif avec la chaîne de télévision iranienne Al-Alam, que cet assassinat constituait une transgression de toutes les lignes rouges. « Les États-Unis vont payer cher pour cette sottise », a-t-il martelé. Hashim al-Haïdari a souligné que le front de la Résistance ne reculerait jamais et que le sang des martyrs le renforcerait davantage.Dans la foulée, Hadi al-Ameri, chef de la Brigade irakienne Badr, a déclaré que « la présence des forces étrangères en Ira »k avait perdu sa raison d’être et qu’ »elle ne faisait que provoquer l’effusion de sang ».

Ansarallah

Mais la réaction la plus attendue a été celle d’Ansarallah, dont l’exploit du 14 septembre a définitivement changé les rapports de force en Asie de l’ouest. Le leader du mouvement yéménite d’Ansarallah, Abdel Malek al-Houthi, a condamné, pour sa part, l’attaque terroriste américaine visant le général de corps d’armée Qassem Soleimani et Abou Mahdi Mohandes, numéro deux des Hachd al-Chaabi. Abdel Malek al-Houthi a également présenté ses condoléances aux Iraniens. De son côté, Mohammed al-Bokhaïti, membre du Conseil politique d’Ansarallah, a déclaré que les États-Unis paieraient cher dans la région pour les sangs purs qui avaient été versés. « Les États-Unis s’en mordront les doigts alors que cet événement mobilisera de plus en plus les membres du front de la Résistance », a souligné le haut responsable d’Ansarallah, ajoutant que la violation de l’espace aérien de l’Irak constituait une déclaration de guerre contre ce pays. « Il faut soutenir l’Irak pour qu’il puisse confronter Washington », a-t-il précisé.

Source: Press TV

Quelques heures avant le lâche assassinat du haut commandant iranien, Qassem Soleimani non loin de l’aéroport de Bagdad, assassinant aussitôt revendiqué par le Pentagone, un think tank américain mettait en garde contre toute folie de l’administration US qui la mettrait face à face avec l’Iran. « Atlantic Council » ralliait ces déclarations du démocrate Joe Biden qui en réagissant à l’assassinat ciblé du commandant iranien, a critiqué Trump ce vendredi « pour avoir fait la pire des choses à savoir ce qui pourrait, au lieu de réduire les pertes US en Irak, en redoubler le nombre ». Atlantic va ainsi de son commentaire : la présence militaire des Américains en Irak touchera à sa fin en 2020″

Spécialisé dans les relations internationales, Atlantic Council affirme dans son article du mercredi 1er janvier, que la frappe américaine visant des positions des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) le 29 décembre suivie des manifestations en masse des Irakiens devant l’ambassade US à Bagdad n’augurent rien de bon et donnent à penser à plus d’un titre que « les diplomates et les militaires américains comptent leurs derniers jours en Irak ». Citant Abbas Kadhim, directeur de l’Initiative d’Irak à Atlantic Council et chercheur du Moyen-Orient, l’auteur écrit : « Début 2019, j’avais déjà prédit que les forces américaines se retireraient d’Irak avant la fin d’année et ma prévision tenait surtout compte des appels au Parlement irakien pour adopter une loi exigeant le retrait US. Ma prédiction était juste. Puisque tout au long de l’année passée, les tensions n’ont cessé de s’amplifier au parlement, diverses formations politiques ayant appelé à la révision du pacte de sécurité signé avec Washington. Pour cette année 2020, ma prévision est qu’aucune force américaine ne restera en Irak d’ici la fin de l’année ».

Kadhim fait remarquer que « la frappe du 29 décembre contre les 5 bases des Hachd al-Chaabi à Qaëm et à Abou-Kamal avait faussé tous les calcules des stratèges américains car « elles ont renversé la tendance et liguer tous les Irakiens, politiques comme hommes de rue, derrière les Hachd » : « Des blocs politiques irakiens toutes tendances confondues ont condamné les frappes américaines et cette erreur de calcule a poussé les dirigeants politiques irakiens à formuler très clairement l’exigence du retrait des troupes américaines d’Irak. C’est une erreur inouïe qui fait très rapidement perdre aux États-Unis le contrôle de la situation ».

Abbas Kadhim relève que « les manifestants, qui campent depuis des mois sur la place Tahrir pour la justice sociale, ajouteront désormais le retrait des forces américaines à la liste de leurs revendications à remettre au futur Premier ministre, si ce n’est au PM par intérim et avec du sang sur les mains, les États-Unis ne sont plus défendables. S’il est vrai qu’Abdel-Mahdi a réussi, l’année dernière, à empêcher un vote parlementaire pour demander le retrait des troupes américaines, il n’en reste pas moins que la situation en Irak est aujourd’hui tout à fait différente et le futur Premier ministre ne sera pas dans une position plus forte non plus pour pouvoir contrer une telle exigence. Et pour toutes ces raisons, je crois sincèrement que les jours des Américains en Irak son comptés, que ce soit en termes diplomatiques, militaires voire commerciaux », a-t-il conclu.

Abbas Kadhim prédit qu’au cas où les forces américaines ne quitteraient pas le sol irakien, il se peut qu’il y ait des victimes dans leurs rangs, tout comme ce qui s’est passé avant 2012.

Et de continuer : « Comme nous l’avons vu ces derniers jours, les principaux dirigeants irakiens ont rejoint la colère anti-US. Moqtada al-Sadr a aussi fait état de son entière disponibilité à travailler avec les Hachd al-Chaabi pour mettre fin à la présence militaire américaine en Irak. Il a dit que ce sera par voie politique et juridique mais rien ne dit que l’option politique puisse reste définitivement de vigueur. Le bureau du grand ayatollah Sistani a publié quant à lui une déclaration condamnant l’attaque américaine, appelant au respect de la souveraineté de l’Irak. L’une des conséquences les plus importantes de cette crise est que tout candidat proaméricain au poste de Premier ministre n’aura pratiquement aucune chance d’être confirmé par le Parlement irakien dans les semaines à venir. Une autre conséquence critique, qui sera exploitée par beaucoup, est que l’attention, en Irak, se détournera de la place Tahrir pour se focaliser sur la présence américaine, son ambassade et ses troupes. C’est donc un combat perdu d’avance pour les États-Unis ».

L’auteur de l’article rappelle que les manifestants, qui avaient campé à l’extérieur de l’ambassade des États-Unis, ont accepté de démonter leurs tentes, mais non pas par crainte de la réaction US mais à la demande des dirigenats des Hachd qui ont accepté l’appel du gouvernement en échange de la réactivation de la procédure légale pour un retrait des Etats-Unis de leur pays. Ils ont dit : «Leur prochaine étape consiste à mener la lutte au Parlement pour expulser les troupes américaines », a écrit Abbas Kadhim, ajoutant que cette étape était l’objectif de nombreux dirigeants irakiens depuis l’annonce de la victoire sur Daech.

Et de continuer : « En février 2019, lorsque le président Donald Trump a déclaré que des troupes américaines étaient stationnées en Irak pour surveiller l’Iran, de nombreux dirigeants irakiens ont appelé à leur expulsion, mais l’administration américaine a réussi à assurer aux Irakiens que l’accord signé entre Washington et Bagdad, ainsi que la Constitution irakienne seraient pleinement respectés. Quand Israël a bombardé des bases des Hachd al-Chaabi à l’intérieur de l’Irak en août 2019, les États-Unis ont évité une crise en niant toute coordination avec les Israéliens. Maintenant que les États-Unis ont frappé les Hachd en Irak, écrasante sera la pression sur le gouvernement et le Parlement irakiens pour l’adoption d’une loi permettant l’expulsion des troupes américaines. L’adoption d’une telle loi, ce n’est qu’une question de temps. La seule question est de savoir si ce sera un retrait complet, comme le demandent les partisans des faucons, ou s’il y aura un compromis pour réduire les troupes et laisser un très petit nombre de formateurs ».

Le chercheur d’Atlantic Council a ajouté : « Il en va de même pour les demandes de fermer l’ambassade des États-Unis à Bagdad. Les États-Unis seront très probablement en mesure de maintenir une présence diplomatique importante en Irak, mais celle-ci ne sera pas aussi importante que par le passé. Si les relations entre les États-Unis et les Hachd al-Chaabi restent aussi hostiles, il sera très difficile de maintenir une forte présence américaine à l’extérieur du complexe de l’ambassade dans la Zone verte ».

Source: Press TV

« Un stratège militaire hors paire, un général infatigable, un brave soldat de la cause de la Résistance »

Le général de division Qassem Soleimani a reçu la médaille Zulfakar, la plus haute distinction militaire de l’Iran, le 10 mars 2019. ©Fars News