La course mondiale est lancée pour la recherche technologique 6G et l’utilisation commerciale

Avant que la première image d’un trou noir ne puisse être ajoutée au trésor des plus grandes réalisations scientifiques de l’humanité en avril, les scientifiques responsables du traitement ont eu un gros problème: ils ont dû reconstituer l’image d’une demi-tonne de disques durs se tenant autour 5 millions de gigaoctets de données.

Selon le projet Event Horizon Telescope, l’international, il faudrait des années, voire des décennies, pour envoyer autant de données efficacement sur Internet. Les scientifiques ont donc chargé ces disques durs maladroits sur des camions et des avions et les ont livrés à des centres de données du monde entier, selon le projet Event Horizon Telescope, l’organisme scientifique international responsable de l’image.

On pourrait ressentir un sentiment d’ironie qu’une telle image emblématique d’une merveille cosmique ait dû être produite d’une manière si ancienne, mais les scientifiques ont déclaré qu’ils travaillaient déjà sur la prochaine génération de technologie de télécommunication après la 5G qui sera capable de transporter des données plus rapides, mieux adaptées aux besoins des utilisateurs et rendant la réalisation de projets scientifiques mondiaux plus pratique et efficace

Cependant, la technologie dite 6G est encore à ses balbutiements et doit surmonter plusieurs obstacles techniques dans la recherche fondamentale, la conception matérielle et son impact environnemental avant que la technologie ne soit commercialisée en 2030, selon un livre blanc sur la 6G publié en septembre par Université finlandaise d’Oulu.

De plus, certains scientifiques craignaient que la nouvelle infrastructure de la 6G, l’intégration accrue des technologies de communication espace-air-sol-mer et l’utilisation d’une nouvelle gamme de fréquences pour transmettre des données puissent affecter les instruments astronomiques ou la santé publique, ou être trop coûteuses ou peu sûres pour chercheurs à utiliser.

« Le partage, l’analyse et la gestion des données de recherche sont cruciaux pour l’innovation scientifique et technologique à l’ère des mégadonnées d’aujourd’hui », a déclaré Wang Ruidan, directeur adjoint du National Science and Technology Infrastructure Center, lors d’un forum sur la recherche scientifique numérisée à Beijing début décembre.

En novembre, le ministère des Sciences et de la Technologie a annoncé que la Chine était entrée dans la course mondiale 6G et a créé deux bureaux dédiés, l’un pour l’élaboration des politiques connexes et l’autre, comprenant 37 experts des collèges, des instituts de recherche et des entreprises, pour élaborer les détails techniques.

China Telecom, China Unicom et Huawei, ainsi que des entreprises et des fournisseurs de télécommunications aux États-Unis d’Amérique, en Russie et en Europe mènent des recherches connexes sur les technologies 6G, selon les médias.

Les technologies des télécommunications, couplées à une infrastructure informatique à grande échelle et aux mégadonnées, ont joué un rôle crucial dans certains des plus grands projets scientifiques de la Chine ces dernières années, en particulier ceux impliquant des instruments scientifiques majeurs, selon un livre bleu publié dans Springer Nature le mois dernier.

Par exemple, « nous avons utilisé des technologies de télécommunication pour connecter des observatoires de toute la Chine afin de fournir des données de navigation clés pour aider la sonde Chang’e 4 à atterrir de l’autre côté de la lune pour la première fois de l’histoire de l’humanité », a déclaré Wang Shuzhi, directeur adjoint exécutif du Leading Group of Cyberspace à l’Académie chinoise des sciences.

« De meilleures connexions amélioreront sans aucun doute la précision et l’efficacité de l’utilisation des mégadonnées pour mener des mégaprojets transrégionaux et interdisciplinaires », a-t-il déclaré.

Nigel Jefferies, président du Wireless World Research Forum, a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de définition universellement acceptée pour la technologie 6G jusqu’à présent, son application future aura un impact profond sur la vie quotidienne et la façon dont la recherche scientifique est menée.

La vitesse de la 6G dépassera 125 Go/s, permettant une réalité virtuelle ultra-haute fidélité, une latence zéro pour la communication de machine à machine et une couverture Internet haut débit mondiale utilisant de vastes réseaux satellite, a-t-il déclaré lors de la Convention mondiale 5G à Pékin. en novembre.

« La 6G intégrera des technologies qui sont exclues de la 5G, telles que les signaux térahertz, les satellites et la communication en lumière visible », a-t-il déclaré.

Les ondes de signal térahertz occupent la bande de 300 gigahertz à 3 térahertz du spectre. Cela signifie que les fréquences sont supérieures aux fréquences les plus élevées qui seront utilisées par la 5G, appelées ondes millimétriques, et se situent entre 30 et 300 GHz, a déclaré Lu Jianhua, président de l’École des sciences et technologies de l’information de l’Université de Tsinghua.

Les longueurs d’onde plus courtes et les fréquences plus élevées suggèrent que les ondes térahertz devraient être capables de transporter plus de données plus rapidement que les ondes millimétriques. Mais ils auront plus de mal à pénétrer les objets que les ondes millimétriques 5G, qui nécessitent déjà l’installation d’une grande quantité d’équipements cellulaires intérieurs et extérieurs pour assurer une couverture fiable.

« Cela crée un problème existentiel avec la technologie des télécommunications, car le but de notre domaine est de transporter plus de données efficacement avec moins d’énergie et d’infrastructures », a-t-il déclaré. « Mais nous faisons le contraire pour la technologie 5G et au-delà. Il sera extrêmement coûteux et non durable si nous utilisons toujours la même stratégie pour déployer la 6G comme nous l’avons fait avec la 5G. »

L’une des solutions les plus populaires consiste à créer un réseau de communication mondial intégré avec des infrastructures terrestres, maritimes, aériennes et spatiales pour fournir une couverture 6G, a déclaré Lu. Cependant, Li Jinzeng, professeur de recherche aux Observatoires astronomiques nationaux du CAS et scientifique en chef du radiotélescope sino-argentin, a déclaré que de nombreux télescopes s’appuient sur la gamme térahertz pour examiner l’univers et qu’un réseau mondial terahertz 6G pourrait interférer avec l’observation astronomique.

De plus, les effets physiologiques des rayonnements électromagnétiques associés à la technologie 5G sont toujours à l’étude, a-t-il déclaré.

Zhang Zhang, directeur adjoint exécutif du BIG Data Center de l’Institut de génomique de Beijing du CAS, a déclaré que la technologie 6G sera un facteur positif pour les projets scientifiques qui nécessitent la transmission et l’analyse de grandes quantités de données.

Mais il y a aussi deux problèmes majeurs – la sécurité des données et les coûts, a-t-il déclaré. « Avec la 6G, nous transmettons tellement de données si rapidement que nous ne remarquons ni petites fuites ni risques de sécurité. »

En outre, il en coûte des millions de yuans par an pour exploiter un grand centre de données, et ces dépenses sont généralement assumées par le gouvernement ou l’institution. « Un réseau 6G à grande vitesse peut être trop coûteux à utiliser, donc les bailleurs de fonds et les décideurs devront équilibrer les coûts et les avantages et personnaliser la technologie pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs », a déclaré Zhang.

China Daily

Traduction : MIRASTNEWS

Source : en.people.cn