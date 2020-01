Tuer l’iranien Qassem Suleimani change la donne au Moyen-Orient – Mais Trump a-t-il vraiment réfléchi à la suite?

Note de l’éditeur: Le meurtre de Qassem Suleimani, le chef de longue date de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, devrait prouver un tournant dans les relations de Washington avec l’Irak et l’Iran et affectera considérablement la position globale des États-Unis d’Amérique au Moyen-Orient, écrit Daniel Byman. Cette pièce est apparue à l’origine dans Vox.

Jeudi soir, le Pentagone a annoncé que les Etats-Unis d’Amérique (EUA) avaient tué le major-général Qassem Suleimani, chef des forces paramilitaires iraniennes, lors d’une frappe aérienne en Irak «sur les instructions du président».

La frappe qui a fait sortir Suleimani aurait également tué le chef du Kataib Hezbollah, une milice iranienne par procuration en Irak qui a attaqué à plusieurs reprises les forces américaines-états-uniennes et alliées et a récemment lancé des roquettes sur une base militaire des Etats-Unis d’Amérique. Ces attaques ont tué un entrepreneur américain-états-unien, ce qui a conduit les États-Unis d’Amérique à riposter et à tuer 25 agents lors d’attaques en Irak et en Syrie. Dans des opérations distinctes,

Les forces états-uniennes-américaines ont également capturé et arrêté des dirigeants d’autres milices irakiennes importantes ayant des liens étroits avec l’Iran.

Le meurtre de Suleimani, le chef de longue date de la Force Quds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC-QF) iranien est susceptible de prouver un tournant dans les relations de Washington avec l’Irak et l’Iran et affectera considérablement la position globale des États-Unis d’Amérique au Moyen-Orient. Le retour de flamme peut être énorme, et tout dépend de la préparation des États-Unis d’Amérique à la réponse de l’Iran et de celle de ses nombreux mandataires au Moyen-Orient.

Sur la base du bilan de l’administration Trump dans la région, il y a lieu de s’inquiéter.

Il est difficile d’exagérer l’influence de Suleimani. Parce que les forces conventionnelles de l’Iran sont faibles, Téhéran travaille souvent par le biais de milices, de groupes terroristes et d’autres mandataires pour faire avancer ses intérêts à l’étranger. L’IRGC prend la tête de bon nombre de ces opérations. En Irak, et dans d’autres pays où l’Iran joue à la fois un rôle militaire et politique – comme le Yémen, le Liban, la Syrie, l’Afghanistan, ainsi qu’avec les Palestiniens – le CGRI est souvent l’acteur dominant de la politique étrangère de l’Iran, ou du moins une voix importante.

En avril, l’administration Trump a pris la mesure inhabituelle de officiellement désigner le CGRI comme groupe terroriste même s’il est un bras de l’État iranien, et donc pas un acteur non étatique, contrairement à la plupart des entités figurant sur la liste des Etats-Unis d’Amérique des organisations terroristes.

Suleimani a été l’architecte de bon nombre des questions de politique étrangère les plus controversées de l’Iran, et lui et le CGRI-QF sont responsables de la mort de nombreux Américains-états-uniens.

La Force Quds, avec peut-être entre 10 000 et 20 000 combattants [Ce nombre n’est pas certain pour un pays comme l’Iran, il apparaît comme volontairement minimiser – MIRASTNEWS] dans son organisation, fournit une formation, des armes, des conseils organisationnels et d’autres soutiens à une gamme de groupes pro-iraniens.

Le CGRI, avec la Force Qods en tête, est la principale liaison iranienne avec le Hezbollah libanais, l’organisation paramilitaire la plus puissante du Liban – et celle qui a attaqué Israël et les États-Unis d’Amérique à la demande de l’Iran. La Force Quds travaille également avec des groupes terroristes palestiniens comme le Hamas et le Jihad islamique, entre autres organisations néfastes dans d’autres pays. Lorsque les États-Unis d’Amérique se sont affrontés avec les forces pro-iraniennes en Irak, la force Quds les a rendus beaucoup plus meurtriers, leur fournissant après 2005 des explosifs sophistiqués qui pourraient pénétrer dans les véhicules blindés états-uniens, tuant près de 200 Américains-états-uniens.

A la tête de la Force Quds depuis 1998, Suleimani a cultivé un réseau électrique en Iran même et à travers les nombreux mandataires du CGRI. Il est un symbole du pouvoir, du prestige et de la portée de l’Iran.

La réponse de l’Iran au meurtre de Suleimani sera grave et imprévisible

Avec la mort de Suleimani, il y aura un enfer à payer – et en raison de la portée de la force Quds, l’Iran disposera de plusieurs théâtres pour attaquer les États-Unis d’Amérique.

Des attaques contre les forces et installations américaines-états-uniennes en Irak sont particulièrement probables. Téhéran a passé plus de 15 ans à constituer de vastes réseaux entre les milices et les politiciens en Irak. Plus tôt cette semaine, avant la mort de Suleimani, l’Iran a pu mobiliser rapidement des mandataires locaux pour manifester violemment à l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Bagdad, créant un grave risque pour la sécurité du personnel là-bas, alors même que les alliés locaux de Téhéran ont évité de tuer plus d’Américains-états-uniens. Maintenant, les gants risquent de se détacher.

Lors de la frappe qui a tué Suleimani, les États-Unis d’Amérique auraient également retiré le chef de la milice pro-iranienne Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis et plusieurs autres personnalités pro-iraniennes en Irak. Kataib Hezbollah était responsable de nombreuses attaques contre les forces américaines-états-uniennes et irakiennes, souvent à la demande de l’Iran. Cela aussi ne restera pas impuni: en plus de vouloir plaire à l’Iran, les milices pro-iraniennes en Irak seront irritées par la mort d’al-Muhandis et les arrestations de leurs dirigeants et désireuses de les venger.

Le meurtre de Suliemani ne fera que renforcer la main de l’Iran, politiquement

De nombreux politiciens irakiens, par nécessité et dans certains cas par choix, ont des liens étroits avec l’Iran, et la pression va augmenter pour évincer les forces américaines-états-uniennes du pays. S’il y a un va-et-vient entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran, c’est simplement que l’Iran a plus d’alliés et plus d’influence là-bas, et de nombreux dirigeants irakiens sont susceptibles de se plier à la pression iranienne.

Les forces militaires des Etats-Unis d’Amérique en Afghanistan et en Syrie sont également menacées, bien que les deux soient déjà bien défendues en raison des menaces de Daech, des talibans et d’autres groupes dangereux. Le CGRI et ses mandataires peuvent également frapper les ambassades américaines-états-uniennes officielles et d’autres cibles liées au gouvernement. En 1983, le Hezbollah libanais soutenu par l’Iran a fait exploser l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Beyrouth ainsi que la caserne marine là-bas, tuant 220 Marines et des dizaines d’autres Américains-états-uniens. Les civils aussi peuvent être dans le collimateur. Certains mandataires iraniens n’ont pas les compétences nécessaires pour frapper des cibles officielles bien défendues, de sorte que Téhéran peut également chercher à envoyer un message plus large afin d’intimider les États-Unis d’Amérique.

Bien que l’Iran soit susceptible de riposter, l’ampleur et la portée de sa réponse sont difficiles à prévoir. Les partisans de la ligne dure demanderont aux États-Unis d’Amérique de payer la mort de Suleimani. De plus, un conflit avec les États-Unis d’Amérique pourrait s’avérer un moyen utile pour le régime de détourner l’attention de l’économie en déclin [due aux sanctions des Etats-Unis d’Amérique qui pensent par ce biais en passant par des proxys-manipulateurs pouvoir affaiblir le régime en retournant son peuple contre lui – MIRASTNEWS] et manifestations massives qui ont secoué le pays.

Cependant, l’Iran reconnaît depuis longtemps sa faiblesse militaire par rapport aux États-Unis d’Amérique, et ses dirigeants savent qu’il ne peut perdre qu’en cas de confrontation totale. Au cours des nombreuses années de confrontations entre les EUA et l’Iran, l’Iran a provoqué Washington avec des attaques terroristes [les EUA sont également accusés de créer, former, redynamiser, financer et armer les groupes terroristes comme Daesh – MIRASTNEWS] et en soutenant des mandataires anti-américains-états-uniens, mais a également essayé de reculer lorsque les choses semblaient devenir hors de contrôle. Il n’est pas clair, cependant, si le même scénario s’applique après le meurtre d’un personnage clé comme Suleimani.

L’administration Trump est-elle préparée aux conséquences de son escalade?

Tout dépend de la préparation des États-Unis d’Amérique à la réponse iranienne inévitable. La pensée délibérative n’est pas un point fort de l’administration Trump, et il est facile de se concentrer sur la gratification immédiate qui vient de tuer un ennemi juré responsable de nombreux décès américains-états-uniens et alliés que de réfléchir aux implications à long terme de la frappe.

Les États-Unis d’Amérique ont le plus besoin d’alliés. Ils sont nécessaires pour dissuader l’Iran, soutenir de nouvelles opérations militaires contre lui si la dissuasion échoue, aider à garder les installations des Etats-Unis d’Amérique et autrement partager le fardeau. Malheureusement, l’administration Trump a repoussé de nombreux alliés traditionnels, faisant un pied de nez à l’OTAN, l’Australie et autres.

Au Moyen-Orient, l’administration a refusé de riposter après que l’Iran ait attaqué une installation pétrolière saoudienne [il s’agissait ici des forces combattantes du Yémen qui ripostaient contre les nombreuses attaques de l’Arabie saoudite contre leur pays – MIRASTNEWS], une ligne rouge traditionnelle, envoyer un message que le Royaume était seul pour sa sécurité. Il est également resté en place alors que le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis ont travaillé à contre-courant dans des pays comme la Syrie et la Libye [que les prédateurs veulent absolument occupés en raison des richesses en hydrocarbures et des intérêts sur le positionnement géostratégique – MIRASTNEWS], plutôt que d’essayer de créer une position commune qui augmenterait l’influence des Etats-Unis d’Amérique et le pouvoir de négociation dans le conflit avec l’Iran. On ne sait pas si les alliés se rallieront désormais à la bannière de Washington, et même s’ils le font, ils ne seront peut-être pas impatients de soutenir les États-Unis d’Amérique.

Le président Trump lui-même n’a pas caché son désir de mettre fin à la présence militaire des Etats-Unis d’Amérique au Moyen-Orient. «Nous sortons. Laissez quelqu’un d’autre se battre sur ce long sable taché de sang. Le travail de nos militaires n’est pas de surveiller le monde», a-t-il déclaré.

En tuant Suleimani, cependant, les États-Unis d’Amérique sont susceptibles de faire face à un dilemme. Ils peuvent continuer à rester au Moyen-Orient avec des déploiements de forces relativement limités en Irak, en Syrie et en Afghanistan et être ainsi vulnérables aux attaques iraniennes. Ou les États-Unis d’Amérique peuvent encore se replier face à une menace iranienne et maintenir leurs forces isolées, affaiblissant leur influence et donnant à l’Iran plus de pouvoir dans la région.

Le meurtre de Suleimani et le ciblage de personnalités pro-iraniennes en Irak seront probablement un moment charnière pour les États-Unis d’Amérique dans la région. La gravité des conséquences et la capacité des États-Unis d’Amérique à se renforcer dépendront de la capacité de l’administration Trump à rester ferme, à planifier à long terme et à travailler en étroite collaboration avec ses alliés [sauf si l’Iran obtenait aussi l’appui ferme de la Russie et de la Chine, parce que n’approuvant pas les méthodes d’assassinat des EUA et leur tendance à s’attaquer aux alliés des autres pays – MIRASTNEWS]. Jusqu’à présent, la politique de Trump au Moyen-Orient suggère cependant que le contraire est plus probable. En fin de compte, la mort de Suleimani pourrait être une victoire creuse et de courte durée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Brooking.edu