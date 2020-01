Voici comment les EUA rêvent de faire péricliter l’Allemagne par sanctions mondiales interposées – l’économie allemande se débat avec des pertes d’emplois alors même que les prix augmentent

L’Allemagne a connu une hausse des prix et des pertes d’emplois à la fin de 2019, une année marquée par un ralentissement de la fabrication qui menace de saper l’économie de consommation relativement forte.

L’inflation s’est accélérée à 1,5% en décembre, contre 1,2% le mois précédent. C’est le rythme le plus rapide depuis juin, bien que le taux soit encore bien en deçà de l’objectif de la Banque centrale européenne pour la zone euro d’un peu moins de 2%. Plus tôt dans la journée, les données ont montré que le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 8 000, deux fois plus que prévu.

La plus grande économie d’Europe est à un point critique, les dépenses publiques et de consommation compensant à peine le pire malaise manufacturier depuis une décennie. Au milieu des craintes que les pertes d’emplois dans les usines saperont le revenu des ménages et nuiront à la demande de services, les appels ont été lancés pour que le gouvernement intervienne avec des mesures de relance budgétaire.

Jusqu’à présent, les signaux sont mélangés. Alors que les inquiétudes concernant la guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine et le Brexit se sont quelque peu apaisées, les entreprises restent nerveuses à l’idée que les tensions commerciales puissent à nouveau éclater à tout moment. La perspective de chocs géopolitiques a été mise en évidence jeudi soir lorsqu’une frappe aérienne des Etats-Unis d’Amérique en Irak, ordonnée par le président Donald Trump, a tué l’un des généraux les plus puissants d’Iran et a incité l’Iran à promettre des représailles.

La confiance s’est affaiblie et l’industrie automobile allemande, économiquement vitale, a du mal à passer aux véhicules électriques. Le pays n’a évité de justesse qu’une récession l’année dernière. Un indice des directeurs des achats cette semaine a souligné l’aggravation du marasme manufacturier.

Les projections les plus récentes de la Bundesbank montrent que la demande intérieure sera de plus en plus affectée par l’affaiblissement du marché du travail. La Banque centrale a réduit de moitié ses prévisions de PIB pour 2020 et prévoit désormais une expansion de seulement 0,6%.

Dans le même temps, des prix plus élevés sont exactement ce que la BCE veut voir. L’inflation française s’est également accélérée le mois dernier, à 1,6%, mais ces relevés restent instables et en deçà de l’objectif de la BCE pour la zone euro.

L’année dernière, la Banque centrale a choisi de baisser son taux directeur à un niveau record de moins 0,5% et de reprendre l’assouplissement quantitatif afin de stimuler l’économie. Il a également exhorté les gouvernements disposant d’un espace budgétaire – comme l’Allemagne – à dépenser davantage.

Jusqu’à présent, cet appel est resté largement inouï. Le gouvernement fait valoir que l’économie n’est pas en crise, une opinion soutenue par le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, qui dit que les dépenses publiques sont déjà en hausse mais qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un paquet budgétaire significatif.

– Avec l’aide de Catherine Bosley et Tom Lavell.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bloomberg