Poutine effectue une visite surprise en Syrie et discute des conditions de sécurité avec Assad

Le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite surprise en Syrie, s’entretenant avec son homologue, Bachar al-Assad, au centre de commandement militaire russe.

Poutine « a parcouru les rues de Damas » en se rendant au centre de commandement, où il s’est dirigé après avoir atterri à l’aéroport de la ville, a déclaré le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le président russe y a rencontré Assad alors que les deux dirigeants écoutaient les rapports des responsables militaires sur les conditions sur le terrain dans différentes régions du pays. La Russie aide la Syrie dans la lutte contre les terroristes depuis 2014.

Lors de leur rencontre, Poutine a déclaré à Assad que « les signes d’une vie paisible sont visibles à l’œil nu dans les rues de Damas », a déclaré Peskov.

Il a également souligné que l’on peut désormais affirmer qu’une «énorme distance a été franchie sur le chemin de la restauration de l’État et de l’intégrité territoriale de la Syrie».

Assad a remercié Poutine et les militaires du pays pour leur soutien au rétablissement de la paix dans le pays.

Le dirigeant russe devrait visiter plusieurs autres lieux pendant son séjour en Syrie, a ajouté Peskov sans révéler aucun détail.

Le dernier voyage de Poutine en Syrie a eu lieu en 2017 lorsqu’il a inspecté la base aérienne de Khmeimim dans la province occidentale de Lattaquié.

Les Etats-Unis d’Amérique créent des ravages au Moyen-Orient pour perturber l’alliance Chine-Russie-Iran: un chercheur

Les États-Unis d’Amérique font des ravages au Moyen-Orient afin de perturber l’alliance de plus en plus étroite entre la Chine, la Russie et l’Iran et de restreindre l’influence croissante de la Chine, selon Dennis Etler, analyste politique américain-états-unien qui s’intéresse depuis des décennies aux affaires internationales.

Dans une interview accordée à Press TV mardi, Etler, ancien professeur d’anthropologie au Cabrillo College à Aptos, en Californie, a déclaré: «L’assassinat du lieutenant-général Qassem Soleimani était un acte de désespoir et de lâcheté.»

«L’une des raisons du meurtre de Soleimani est les liens de plus en plus étroits entre la Chine, la Russie et l’Iran, comme en témoignent les récents exercices navals conjoints dans le golfe d’Oman. Cela a démontré que la tentative d’isoler l’Iran au niveau international a été un échec abject. Il devrait être clair que les sanctions économiques imposées par Washington aux trois les rapprochent de plus en plus, ne les isolent pas de la communauté internationale», a-t-il ajouté.

Les tensions entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran se sont intensifiées après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a ordonné l’assassinat du haut commandant iranien qui avait joué un rôle de premier plan au Moyen-Orient dans la lutte contre les terroristes de Daech.

Les craintes d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient sont apparues à la suite de l’assassinat du général Soleimani, commandant de la Force Quds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI ; IRGC en anglais), et d’Abu Mahdi al-Muhandis, commandant en second de la mobilisation populaire irakienne. Unités (PMU) la semaine dernière.

Samedi, Trump a déclaré que ses militaires frapperaient des cibles «très importantes», y compris des sites du patrimoine culturel, si les Iraniens voulaient prendre des mesures de représailles contre l’assassinat du lieutenant-général Soleimani.

Etler a déclaré: «La politique américaine-états-unienne de pression maximale dirigée contre Téhéran visait également à fomenter la discorde nationale. Mais, la répression des manifestations soutenues par les Etats-Unis d’Amérique a empêché une révolution des couleurs en Iran similaire aux manifestations de Maidan en Ukraine ou aux récentes manifestations à Hong Kong.»

«Entre-temps, les rôles de la Chine et de la Russie dans la région avancent à pas de géant. On peut donc conclure que la tentative des Etats-Unis d’Amérique d’isoler et de déstabiliser l’Iran a échoué. La politique de Trump au Moyen-Orient est en train de flancher et les forces de son administration voient la Russie et la Chine comme les bénéficiaires. Ils ressentent donc le besoin de le réinitialiser en commettant plus d’agression, pas moins», a-t-il déclaré.

«Il a été suggéré dans les médias occidentaux que les faux pas des Etats-Unis d’Amérique dans la région rebondiraient en faveur de la Chine et augmenteraient son influence. Mais, le rôle croissant de la Chine dans la région est une raison majeure de l’assassinat de Soleimani, et non une conséquence de celui-ci», a-t-il noté.

«Les États-Unis d’Amérique ne peuvent plus rivaliser avec la Chine au Moyen-Orient ou ailleurs. Ils doivent créer des ravages afin de perturber et de réduire l’influence de la Chine. Mais cela aura l’effet inverse. L’arrogance et le mépris de Washington pour les normes civilisées montrent son désespoir et sa lâcheté. Les États-Unis d’Amérique sont donc dans un dilemme. Quoi qu’ils fassent à court terme, il perdront à long terme», a-t-il conclu.

Pétrole: Kataeb Hezbollah prêt à expulser les USA et à sécuriser la présence chinoise

En réponse à la menace des Etats-Unis d’imposer de sanctions contre l’Irak, les brigades du Hezbollah ont promis de bloquer l’exportation de pétrole depuis le golfe Persique et nous réduirons en «poussière » ses bases dans ce pays, a mis en garde Ali-al-Askari, chef de la sécurité des Kataeb Hezbollah. « En réaction à la menace formulée par Washington d’imposer des sanctions à l’Irak, le Hezbollah irakien a promis d’empêcher l’acheminement du pétrole du Golfe Persique vers les Etats-Unis », a rapporté Russia al-Yaoum.

« Nous sommes prêts à aider le gouvernement irakien à assurer la sécurité des entreprises chinoises en Irak », a assuré Ali-al-Askari en allusion

Après l’assassinat du général de corps d’armée Qassem Soleimani, commandant en chef de la Force Qods, par un tir de drone américain près de l’aéroport de Bagdad dimanche dernier le Parlement a voté le dimanche 5 Janvier l’expulsion des troupes américaines.

Dans la nuit de lundi à mardi, le président américain, a menacé en réaction au vote du Parlement irakien d’imposer des sanctions les plus dures à ce jour à l’Irak. « Nous retirerons nos forces d’Irak mais ce pays doit d’abord nous rembourser le coût de nos bases aérienne », a déclaré Trump sans comprendre que le temps des menaces est déjà terminé. Lundi 6 janvier, le PM par interim, Adel Mahdi a d’ailleurs fait remarquer que la Chine est un « partenaire important pour l’Irak » et que « son pays compte bien faire aboutir » les quelques 2 milliards de dollars de contrats signés avec Pékin lors de sa visite en été 2019 à Pékin. « Les temps sont dures pour les Américains. En tuant Soleimani ils se sont fait deux ennemis acharnés; l’Iran et l’Irak et ce, au profit de la Chine et de la Russie qui vient de reformuler son offre de livrer des S-400 aux Irakiens, estime un expert joint par PressTV.

Deir ez-Zor: les batteries de HIMARS pour viser la Russie

En cas de guerre avec l’Iran, les États-Unis seraient prêts à attaquer les bases aériennes russes en Syrie. Selon le site d’information et d’analyse politique Avia.pro, les États-Unis ont expédié en Syrie au cours de ces 48 dernières heures des missiles tactiques destinés à frapper des cibles au sol à des distances allant jusqu’à 300 kilomètres.

Au cours des deux derniers jours, les troupes américaines dans la province de Deir ez-Zor dans l’Est syrien ont déployé trois batteries de DCA HIMARS, dont deux dans une base près du champ gazier Conoco et une autre dans une base près du champ pétrolier d’al-Omar.

Le missile HIMARS a une portée de 300 km et les trois batteries de missiles sont capables de lancer 12 missiles en même temps, rapporte Avia.pro, en se référant à la page Twitter du site d’information syrien Deir Ezzor 24.

Les experts estiment probable que les États-Unis utilisent ces missiles tactiques pour frapper la base aérienne T4, située dans la province voisine de Homs, sous prétexte que des militaires iraniens s’y trouvent, d’autant plus que cet aérodrome est largement utilisé par les forces aéroportées russes, surtout, par des avions d’assaut Soukhoï Su-25 ainsi qu’un grand nombre d’hélicoptères de l’aviation russe.

Pour le moment, on ne sait pas si la base aérienne du T4 est protégée par des systèmes de défense aérienne russes pouvant repousser une attaque aux missiles tactiques. Si c’est le cas, les Russes ne resteront pas les bras croisés. La Russie, quant à elle, ripostera durement en cas d’agression, même minime, de la part des États-Unis, contre ses positions en Syrie, ajoute l’article.

Présentant ses condoléances lundi 6 janvier à la nation, au gouvernement et aux forces armées iraniens, le ministre russe de la Défense a qualifié lors de son entretien téléphonique avec le chef d’état-major de l’armée iranienne, le général de division Mohammad Baqeri, le grand général iranien de « héros national », ce qu’ont bien prouvé ses funérailles « historiques ».

