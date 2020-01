La Russie teste les missiles Kinzhal et Kalibr | Les vidéos

© Sputnik / Alexei Druzhinin

Les flottes de la mer Noire et du Nord ont mené des exercices conjoints. Au cours des manœuvres, des missiles de croisière Kalibr et le missile hypersonique Kinzhal ont été lancés.

Deux chasseurs MiG-31K ont lancé des projectiles Kinzhal contre une cible dans l’un des champs de tir. La vidéo a été capturée depuis un autre avion.

Le projectile est capable d’atteindre une vitesse de Mach 10 – 12 348 km/h – et de surmonter tous les systèmes de défense antiaérienne et antimissile existants, envoyant des ogives nucléaires et conventionnelles à une distance allant jusqu’à 2 000 kilomètres.

Le Kalibr a été lancé à partir de la frégate de l’amiral Grigorovich, d’un petit navire lance-missiles Orejovo-Zuevo et du sous-marin Kolpino. Les fusées ont définitivement frappé leur cible.

Plus de 50 navires, bateaux et navires de soutien, ainsi qu’une quarantaine d’avions ont participé aux manœuvres. Le président russe Vladimir Poutine a observé l’exercice depuis le croiseur lance-missiles du maréchal de la flotte du Nord Ustinov.

