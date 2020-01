© REUTERS / Murad Sezer

L’historien argentin Leandro Morgenfeld a déclaré à Sputnik que les pays d’Amérique latine auraient dû condamner plus énergiquement le « meurtre extrajudiciaire » commis par les États-Unis d’Amérique. De plus, selon lui, la région devrait éviter des positions comme celles de Bolsonaro, uniques pour soutenir l’incursion de Trump.

L’Amérique latine doit condamner plus catégoriquement l’assassinat du général iranien Qassem Soleimaní par les Etats-Unis d’Amérique et éviter des positions telles que celle du président brésilien, Jair Bolsonaro, a déclaré l’historien argentin Leandro Morgenfeld.

En dialogue avec Sputnik, l’enquêteur spécialisé dans les relations entre les États-Unis d’Amérique et le système interaméricain, a estimé que l’attaque qui a déterminé la mort du général iranien constituait « un meurtre extrajudiciaire et unilatéral qui viole la souveraineté d’un pays tiers tel que l’Irak ».

Selon le scientifique du Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet) d’Argentine, les pays de la région et les Nations Unies (ONU) devraient « cesser de naturaliser ces actions de guerre américaines-états-uniennes auxquelles nous sommes habitués ».

Morgenfeld a également estimé que les pays d’Amérique latine devraient s’écarter de positions telles que celles de Bolsonaro, qui a soutenu l’attaque des Etats-Unis d’Amérique et a exprimé son soutien à Trump dans une vidéo dans laquelle il était attentif au discours du président des Etats-Unis d’Amérique.

« Nous devons éviter toute position d’alignement non critique avec les États-Unis d’Amérique comme Bolsonaro, qui est l’un des rares gouvernements au monde à avoir soutenu le meurtre de Soleimaní », a-t-il déclaré.

Selon lui, la position exprimée par Bolsonaro « aura des conséquences pour le Brésil » car les pays arabes, et parmi eux l’Iran, sont des partenaires commerciaux importants pour l’économie brésilienne et peuvent générer des pressions après « cette déclaration de soutien téméraire ». L’Amérique latine manque de sa propre voix avant le meurtre de Soleimani.

L’historien a souligné que le sommet du Celac (Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes), qui s’est tenu à Mexico le 8 janvier, aurait pu être une bonne occasion pour les pays de la région de se mettre d’accord sur une position commune face à l’escalade des tensions.

En ce sens, il a souligné l’importance de l’Amérique latine « d’avoir sa propre voix pour défendre les intérêts des pays du tiers monde et des pays non centraux contre ces agressions telles que celles subies par l’Iran ».

Les États-Unis d’Amérique isolés après l’attaque de Soleimani

Morgenfeld a déclaré que l’action militaire des Etats-Unis d’Amérique contre Soleimani n’a pas reçu de soutien de la communauté internationale et pourrait même ouvrir « une fissure avec ses partenaires de l’OTAN » qui ne saluent pas une escalade des tensions au Moyen-Orient.

«Cela a des dommages géopolitiques importants pour les États-Unis d’Amérique, car non seulement cela approfondit leurs confrontations avec leurs adversaires au Moyen-Orient et dans le monde, mais il y a également une fracture avec ses partenaires de l’OTAN et d’autres puissances occidentales qui ne voudront pas augmenter les sanctions économiques ni attaquer l’Iran», a-t-il développé.

Dans ce sens, il a noté que des pays comme la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont déjà plus proches de la possibilité de retirer leurs troupes en Irak. D’autres puissances clés telles que la Russie et la Chine ont également exprimé leur divergence avec l’action militaire des Etats-Unis d’Amérique et ont appelé à une modération du conflit.

Source : Sputnik News