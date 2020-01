La route de la Corniche à Brazzaville s’effondre, le pouvoir de Sassou Nguesso en fera de même !

Image d’archives de Press TV

Les routes et les quartiers de Brazzaville inondés, des rues entières emportées dans des torrents tumultueux, l’Université Denis Sassou Nguesso qui s’enfonce inexorablement dans les flots du fleuve Congo. Voici que cette route récemment offerte par la France, via l’AFD, emblème d’une coopération incestueuse avec un pouvoir illégitime et dévoyé, s’effondre à son tour. Le tableau qui s’offre à nous est dantesque et s’impose comme la préfiguration d’une fin des temps ; au moins celui de l’incompétence et de l’imposture de ceux qui depuis vingt-ans prétendent gouverner la puissante terre congolaise. C’est bien elle, aidée par les cieux, qui se soulève aujourd’hui !

Les forces divines se liguent contre la tyrannie. Si le Peuple congolais n’ose lever la voix contre l’ignominie de ce régime, les éléments naturels déchainés n’ont point peur de Ndenguet, Mboulou et autres marionnettes du tyran de l’Alima. Certes, il sera facile de trouver des vices de construction, tant dans la route de la Corniche que dans l’Université Denis Sassou Nguesso ; pour la première les garanties décennales et autres assurances ne manqueront pas de fonctionner. Cependant aujourd’hui, plus que jamais, l’imposture qui est à la tête de notre malheureux, et très riche pays, doit en tirer toutes les conséquences et s’effacer définitivement afin de permettre une autre gouvernance qui ne soit basée sur la concussion et la corruption généralisée d’une gestion clanique et familiale.

La population éprouvée a besoin d’un Etat qui ne soit plus sous l’emprise d’un même gang mafieux qui détourne, depuis des décennies, à son unique profit toutes les ressources du pays. Il est grand temps d’ouvrir la direction du Congo à toutes ses compétences et toutes ses forces vives et d’écarter à jamais tous les prédateurs responsables de son actuel naufrage.

Voici le texte de présentation des travaux de la Corniche sur le site de l’AFD

Le vaste projet d’aménagement urbain autour de la nouvelle route de la Corniche de Brazzaville, inaugurée le 15 juin 2018, redéfinit les contours de la ville au bénéfice des habitants de quartiers périphériques. Retour sur l’un des projets les plus emblématiques de l’AFD au Congo.

Ouvrir un nouveau chemin modifie bien plus que le paysage. Inscrite au plan d’urbanisme de Brazzaville depuis les années 1980, l’extension de la route dite « de la Corniche » inaugurée en juin 2018 constitue une étape décisive dans le renouveau de la capitale du Congo, notamment pour l’amélioration des conditions de vie de la population.

Bien plus qu’une simple voie de circulation, la route de la Corniche est un vaste programme d’aménagement urbain. En plus de faciliter l’accès des habitants au centre-ville, le dispositif permet de renforcer les relations économiques et sociales dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Et intègre les quartiers périphériques dans l’espace de la ville en réduisant l’exclusion urbaine et en favorisant une plus grande mixité sociale.

Grâce à un meilleur accès aux services essentiels (eau, assainissement, traitement des déchets, électricité et transports en commun), le programme de la route de la Corniche transforme la vie des populations en termes d’hygiène, de santé publique, d’opportunités économiques et de créations d’emplois.

Étalés sur trois ans, les travaux avaient débuté en mars 2015, après la signature du premier Contrat désendettement et développement (C2D) entre la France et le Congo en 2010. À travers ce dispositif destiné à soulager les pays endettés, l’État français a accordé un financement de 80 millions d’euros pour mettre en œuvre le programme, sous l’égide de l’AFD.

Quotidien amélioré, emploi développé

Le détail du projet permet d’en mesurer l’ampleur : la construction d’une route de 2×2 voies longue de 5 km en bordure du fleuve Congo a amélioré l’accès à la capitale et la desserte des quartiers de Bacongo et Makélékélé. En parallèle, 6 km de voiries ont été rénovées pour développer l’accessibilité et la sécurité de ces quartiers.

Le quotidien des habitants et l’hygiène ont par ailleurs été grandement améliorés par la réhabilitation du canal de Makélékélé sur plus d’1 km, et par la construction de plusieurs aires de transit des ordures ménagères. De grands travaux qui mettent également en valeur le site remarquable des berges du Congo, situé au sud de la ville. Grâce au développement de petites activités économiques sur les sites réhabilités, l’emploi local connaît lui aussi une certaine embellie. Avec la route de la Corniche, tous les chemins mènent au développement.

