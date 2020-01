L’évasion de Ghosn laisse Kelly de Nissan faire face à la musique seule

Image d’archives

La décision de Carlos Ghosn de fuir au Liban la semaine dernière a effectivement mis fin à ses poursuites judiciaires au Japon, laissant l’ancien dirigeant de Nissan Motor Co., Greg Kelly, au centre de cette affaire tentaculaire.

Selon le droit pénal japonais, seules des accusations mineures peuvent être jugées sans accusé, selon Nobuo Gohara, ancien procureur. Ce n’est pas Ghosn. S’il avait été reconnu coupable des allégations de faute financière, le président-directeur général de Nissan et de Renault SA aurait pu être condamné à plus de 10 ans de prison.

Les avocats de Ghosn ont demandé au professeur de droit de l’Université de Tokyo, Wataru Tanaka, de fournir un témoignage d’expert sur l’affaire. Maintenant, selon Tanaka, les avocats ne s’attendent pas à ce que le procès de Ghosn se poursuive.

Absent Ghosn, Kelly pourrait devenir un mandataire pour savoir si l’ancien titan automobile est considéré comme innocent ou coupable. Les deux ont été arrêtés le même jour; Kelly reste au Japon pour faire face à des accusations qui allèguent avoir aidé à sous-estimer la compensation de Ghosn par des dizaines de millions de dollars. « Que Kelly soit ou non reconnu coupable nous permettra de juger si l’arrestation de Ghosn était juste », a déclaré Gohara.

L’avocat de Kelly, Yoichi Kitamura, a déclaré qu’il s’attend à ce que le procès de son client commence en avril comme prévu.

L’arrestation de Ghosn a attiré l’attention sur le système de justice pénale du Japon, qui affiche un taux de condamnation de plus de 99% et a été critiqué pour ses longues périodes de détention. Ghosn a passé près de 130 jours en prison et a déclaré qu’il avait été interrogé à plusieurs reprises par des procureurs en l’absence d’un avocat. Les procureurs ont déclaré avoir agi conformément à la loi japonaise.

« Je suis intéressé de voir ce qui se passe dans la carrière des personnes concernées », a déclaré Colin Jones, professeur de droit à l’Université Doshisha. «Le ministère de la justice est dirigé par des procureurs. Il sera intéressant de voir si les cheminements de carrière des gens reflètent une sorte d’impact négatif.»

Après l’évasion cinématographique de Ghosn, les procureurs ont échoué dans une tentative de saisir un ordinateur utilisé par Ghosn dans les bureaux de son équipe de défense légale. Ils ont également obtenu un mandat d’arrêt contre l’épouse de Ghosn, Carole, pour faux témoignage. Il est peu probable qu’elle revienne au Japon volontairement.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière à Beyrouth, Ghosn a insisté sur le fait qu’il se présenterait partout où il pourrait obtenir une audience équitable. Il a également reconnu l’ancien collègue qu’il avait laissé derrière lui.

« Greg reste victime du système de justice pour otages japonais, sans date de procès en vue 14 mois après son arrestation », a déclaré Ghosn. «Il est puni précisément parce qu’il est honorable et a refusé de participer à un accord de négociation de plaidoyers suspect.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bloomberg