Le nouveau bombardier russe PAK DA: nouveau membre de la triade nucléaire?

La compagnie aéronautique russe Tupolev a commencé l’assemblage du nouveau bombardier russe PAK DA. L’expert militaire Alexéi Leonkov a déclaré à Sputnik que l’avion pourrait faire partie de la triade nucléaire russe.

Il est prévu que la fabrication du PAK DA en série commencera en 2028 ou 2029. On sait que l’avion disposera de technologies furtives. L’avion aura une plus grande autonomie par rapport au bombardier Tu-160 et une plus grande capacité de chargement.

En plus des munitions conventionnelles et nucléaires, le PAK DA pourrait transporter des armes hypersoniques et des missiles de classe air-air.

Cependant, on sait très peu de choses sur le nouvel avion. La plupart des informations sont classées, a expliqué à Sputnik l’expert militaire Alexéi Leonkov, directeur du magazine Arsenal Otechestva.

« À l’avenir, cet avion devrait remplacer les bombardiers existants, tels que le Tu-160 et le Tu-95. Autrement dit, il fera partie de la soi-disant triade: il transportera des ogives nucléaires. Il s’agit très probablement de missiles de croisière. Kh-101 et Kh-102 à longue portée et autres armes. »

En d’autres termes, ce sera un transporteur stratégique, a ajouté l’analyste. En termes d’autonomie et de vitesse, selon Leonkov, le PAK DA sera meilleur que ses prédécesseurs.

« Et en ce qui concerne la technologie furtive – je l’appellerais technologie de détection radar réduite – nous l’avons déjà utilisée dans un autre avion prometteur: le Su-57« , a expliqué l’expert.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News