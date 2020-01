L’offre grecque d’envoyer des troupes de maintien de la paix en Libye pourrait déclencher un conflit «indirect» entre Ankara et Athènes

PHOTO DE DOSSIER: Soldats grecs © REUTERS / Muhammad Hamed

La proposition de la Grèce d’envoyer des forces pour observer une trêve fragile en Libye pourrait conduire à un conflit indirect entre Ankara et Athènes, ont déclaré des analystes à RT, avertissant que les alliés de l’OTAN pourraient bientôt verrouiller la question.

Nikos Dendias, le ministre grec des Affaires étrangères, a annoncé que son gouvernement était prêt à déployer des forces dans la nation nord-africaine déchirée par la guerre afin de surveiller le cessez-le-feu entre l’Armée nationale libyenne (ANL) et le gouvernement d’accord national (GNA) basé à Tripoli). L’offre a été présentée après que Dendias ait rencontré le chef de l’ANL, le général Khalifa Haftar, qui combat les forces fidèles à Tripoli. Ankara a apporté son soutien total derrière le GNA, envoyant des troupes pour soutenir le gouvernement et mettant en garde Haftar contre toute nouvelle action militaire.

L’évolution, qui survient quelques jours seulement avant un sommet à Berlin pour discuter de la situation en Libye, pourrait avoir des implications géopolitiques plus larges, a fait valoir l’ancien diplomate et ambassadeur grec Leonidas Chrysanthopoulos.

La Grèce pourrait se retrouver dans un conflit «indirect» avec la Turquie si Ankara poursuivait ses forages au large des côtes de la Crète, a déclaré Chrysanthopoulos à RT, notant que les accords économiques récemment signés entre la Turquie et le GNA affectaient la propre zone économique d’Athènes. Il a prédit que, si la présence de la Grèce en Libye pourrait exacerber les tensions, une impasse potentielle entre Athènes et Ankara ne se produirait pas nécessairement sur le territoire libyen.

La Grèce n’essaie pas de provoquer une confrontation avec la Turquie en faisant une déclaration sévère sur la Libye, a déclaré à RT Aleskey Khlebnikov, expert du Moyen-Orient pour le Carnegie Moscow Centre.

Elle essaie seulement « d’attirer plus d’attention d’autres pays européens » sur le conflit et de persuader les principaux acteurs de l’UE, comme l’Allemagne et la France, « de prendre des mesures décisives afin d’équilibrer les parties belligérantes en Libye », a-t-il déclaré.

Athènes n’enverra pas ses troupes en Libye parce qu’elle est membre de l’UE, et le bloc n’est intéressé par aucune escalade. L’autre raison est que la Grèce n’a pas «suffisamment de capacités militaires» pour mener à bien une telle opération. Même s’il est fourni, « le soutien grec ne suffira pas à donner à Haftar un avantage décisif sur le Premier ministre du GNA, Fayez al-Sarraj », a ajouté Khlebnikov.

Le journaliste Abdel Bari Atwan pense que les troupes grecques en Libye pourraient être le «premier pas» vers une guerre par procuration entre Ankara et Athènes, la Turquie ayant déjà envoyé des troupes pour soutenir Tripoli. Il a noté que le conflit en Afrique du Nord pourrait potentiellement dégénérer et «diviser» l’OTAN, et finir par entraîner les «superpuissances» dans la mêlée.

La Turquie et la Grèce sont déjà divisées sur un différend territorial vieux de plusieurs décennies à Chypre, et les deux alliés de l’OTAN ont eu des rencontres rapprochées, à la fois en mer et dans les airs.

