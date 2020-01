Les Xenobots sont là: de minuscules bio-robots dans vos veines peuvent vous guérir et seront définitivement militarisés par l’Occident pour éliminer les «méchants»

Crédit: cdorgs.github.io

Peter Andrews est un journaliste et écrivain irlandais basé à Londres. Il a une formation en sciences de la vie et est diplômé de l’Université de Glasgow avec un diplôme en génétique

Les xénobots – de minuscules essaims de robots biologiques conçus par un ordinateur – sont sur nous. Que signifie la naissance de ces étranges créatures pas tout à fait vivantes pour la robotique – et pour nous?

Les vrais robots ne sont pas des boîtes en acier à deux pattes avec une voix métallique

L’humanité imagine depuis longtemps une technologie de robot avancée – la culture pop regorge de Terminators, Cylons and Droids. Mais en fait, ces conceptions humanoïdes montrent un net manque d’imagination. Pourquoi avons-nous toujours supposé que les robots seraient conçus pour avoir la même forme de base que nous: des primates légèrement disgracieux trottinant sur deux pieds, peut-être même avec une arme à feu? Les derniers modèles donnent à cette notion un aspect des années 1950.

Un de ces modèles sont les redoutables xénobots lancés par des scientifiques américains-états-uniens cette semaine. Ce sont des robots biologiques de moins d’un millimètre de large, qui peuvent se déplacer, libérer une charge utile et se réparer eux-mêmes. Cultivées à partir de cellules souches (cellules qui peuvent se transformer en n’importe quel type de cellules du corps) qui ont été coupées en formes spécifiques conçues par un supercalculateur, elles peuvent nager à l’intérieur du corps humain pendant des semaines, travaillant ensemble pour accomplir une tâche.

Ils peuvent marcher et nager, ce qui signifie qu’ils ne sont qu’un sport à part le triathlon. En plus de tout cela, ils ont une superpuissance supplémentaire – le facteur de guérison de Wolverine. Eh bien, il ne peut pas être arraché des bandes dessinées Marvel, mais ils peuvent se réparer sans aucune aide. Et lorsque les pauvres petits xénobots atteignent la fin de leur courte mais glorieuse vie (sont-ils vivants?) À l’intérieur de votre corps, vous pouvez être tranquille en pensant qu’étant entièrement organiques, ils se biodégraderont naturellement. Quoi de plus réconfortant que des créatures artificielles qui meurent dans vos veines et qui ne sont rien d’autre que de l’ADN de grenouille africaine à griffes inoffensif?

Le supercalculateur crée la sensibilité

Blagues à part, c’est un bond en avant étonnant dans le jeu pour jouer à Dieu. Mais qui est exactement le Dr Frankenstein pour ces monstres xénobots? Inévitablement, leurs formes spécifiques – elles viennent dans une gamme de formes qui ressemblent un peu à des blocs Tetris – ont été conçues non pas par des scientifiques intelligents, mais plutôt par un supercalculateur.

Il l’a fait via une sorte de xenobot Battle Royale, dans lequel des tonnes de conceptions assemblées au hasard se sont affrontées dans une simulation pour éliminer les plus faibles et muter les plus fortes. Certaines des formes gagnantes sont en forme de C, d’autres triangulaires et il y en a même une en forme de beignet avec un trou au milieu. Mais ce ne sont que ceux qui ont atteint l’itération finale. On se demande si elles pourraient être faites pour former n’importe quelle forme, comme les lettres de l’alphabet – la soupe au xénobot pourrait être un grand succès, si seulement elles étaient un peu plus grandes. (En outre, la viande issue d’embryons de grenouilles ne peut pas être la plus savoureuse. Idée idiote de toute façon.)

Guérir ou tuer?

Ainsi, les xénobots, en bref, sont un essaim de robots semi-sensibles génétiquement modifiés invisibles conçus par une intelligence artificielle pour vivre dans le corps humain pendant des jours ou des semaines à la fois, où ils peuvent survivre sans nourriture et se guérir s’ils sont endommagés. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Eh bien, probablement rien pour l’instant. Mais la course aux armements pour développer des xénobots pour de nouvelles applications est déjà en cours, et les militaires seront certainement impatients de les déployer avec des armes biologiques. Le supercalculateur qui a conçu les xenobots n’était pas disponible pour commenter.

En regardant les xenobots, je savais qu’ils me rappelaient quelque chose sur lequel je ne pouvais pas mettre le doigt. Enfin, cela m’a frappé: les petits gars ont une ressemblance frappante, à la fois dans la couleur et la texture, avec le méchant titulaire dans le blockbuster hollywoodien de 1958 The Blob. La seule différence étant bien sûr qu’heureusement, les xénobots mesurent moins d’un millimètre de large, et ne présentent donc aucune menace pour les petites villes américaines-états-uniennes. Mais que se passerait-il si l’un des membres de l’équipe devenait fou et tentait de créer un énorme xénobot, un qui pourrait ouvrir les portes des voitures et absorber les adolescents? Nous espérons ici que l’approvisionnement en cellules souches d’embryons de grenouilles à griffes africaines est faible dans leurs laboratoires. Apparemment, les xénobots ont été nommés d’après Xenopus laevis, au nom latin de la grenouille. Est-ce donc une coïncidence que le préfixe «xéno-» soit grec pour «étrange», «étranger» ou «alien»? Quoi qu’il en soit, il convient parfaitement à ces nouvelles formes de vie.

