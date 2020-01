Image d’archives

Auparavant, Poutine avait suggéré lors de son discours au parlement du pays de modifier la constitution du pays afin qu’une personne ne puisse occuper le poste de président que pour un total de deux mandats sans exception.

Vladimir Poutine a déclaré qu’il valait mieux ne pas revenir à laisser le chef de l’Etat du pays pour une durée indéterminée, faisant la déclaration en réponse à une proposition qui a été soulevée lors d’une réunion avec le président par un vétéran de la guerre russe de mettre en œuvre une telle une pratique.

« En ce qui concerne les mandats présidentiels, je comprends que cela est lié aux préoccupations des gens pour la stabilité dans la société, dans le pays, dans les relations étrangères », a-t-il déclaré.

Poutine a ajouté qu’il serait « extrêmement inquiétant » de revenir à la pratique du milieu des années 80 en URSS, lorsque ses dirigeants ont servi jusqu’à leur mort sans préparer une transition appropriée du pouvoir.

Les déclarations du chef de l’État russe viennent juste après son discours devant le parlement du pays, dans lequel il a proposé, entre autres, de modifier la Constitution réglementant la manière dont les présidents sont élus. À savoir, il a suggéré de limiter les candidats à la présidence aux citoyens russes qui n’ont jamais eu de citoyenneté ou de permis de séjour étrangers et qui leur imposent de vivre en Russie depuis au moins 25 ans. [Cette proposition du président Poutine est juste dans un Etat réellement démocratique (il ne s’agit pas ici de la démocratie libérale tronquée) et bien gérée comme la Fédération de Russie dans le but de protéger les intérêts de la nation en écartant les opposants corrompus et corruptibles, mais elle n’est franchement pas bonne pour les pays corrompus et dictatoriaux et où les dirigeants et leur cour sont des prédateurs internes associés à des prédateurs externes, où de vrais opposants peuvent s’être exilés pour ne pas être tués et se battent pour survivre à la dictature. – MIRASTNEWS]

En outre, Poutine a suggéré de supprimer une clause qui permet à une personne d’être réélue président après avoir purgé deux mandats, puis de quitter le poste pour au moins un mandat.

