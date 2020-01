Il est temps de vendre vos lingots? Le prix du palladium bat le record de 2008

© Sputnik / Ilya Naymushin

Le prix du palladium a culminé depuis 2008, dépassant 2 500 $ l’once. Il s’agit d’une augmentation jamais vue auparavant de 9,7% en raison du manque d’approvisionnement en Afrique du Sud et de la forte demande qui existe sur le marché pour ce métal précieux grâce au développement de l’industrie automobile.

La semaine du 13 janvier a également été la meilleure depuis 2001 pour l’once de palladium. La dynamique positive a dépassé toutes les attentes des experts concernant la hausse des prix de ce métal, a déclaré l’analyste René Hochreiter de la société Noah Capital Markets. Mais il a ajouté que les prix peuvent encore retomber à 2 250 $ l’once pour le reste de l’année.

« Les prix n’augmenteront pas toujours et la récente augmentation connaîtra une correction même si les déficits fondamentaux de ce métal ne disparaissent pas dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

Les stratèges de l’Australia & New Zealand Banking Group, Daniel Hynes et Soni Kumari, partagent cette opinion et soulignent qu’une baisse des prix est susceptible de se produire après « sa croissance impressionnante ».

À leur tour, les analystes Warren Patterson et Wenyu Yao de la banque ING ont rappelé à leurs clients que, bien que la valeur la plus élevée par once poussera les mineurs à extraire plus de palladium, il s’agit d’un métal précieux qui est produit comme sous-produit. Ce fait rend son offre « inélastique » en ce qui concerne le changement de prix.

L’élasticité de l’offre est un terme économique qui reflète la sensibilité des quantités offertes d’un bien à l’évolution de son prix. On considère que l’offre d’un bien est toujours élastique lorsqu’elle évolue plus vite que son prix, et inélastique si l’inverse se produit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News