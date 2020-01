Image d’archives

Le transfert des terroristes de Daech par les opérations héliportées de Daech. ©AP

Dans le but de maintenir à tout prix leur présence en Irak, les États-Unis héliportent en ce moment même les commandants de Daech en Irak depuis Al-Tanf et Hassaké en Syrie. Mais au contraire de 2014 les forces armées irakiennes ne se laisseraient pas faire. Comment?

Qusai al-Anbari, le chef du bureau de l’organisation Badr à Anbar, a révélé samedi 18 janvier les nouvelles opérations héliportées américaines visant à transférer un nombre d’éléments de Daech depuis la Syrie vers la vallée de Houran libérée de joug des terroristes suite à l’opération connue sous le nom de « Volonté de victoire » menée par les Unités de mobilisation populaire irakiennes (Hachd al-Chaabi).

Et lui d’ajouter : « Après les opérations de déminage, les forces américaines présentes près de la vallée travaillent pour faciliter le mouvement des éléments de Daech et les amener dans la vallée de Houran et le désert occidental en leur ouvrant les voies routières ou bien via des opérations héliportées ».

S’efforçant de perturber la situation sécuritaire en Irak en réintroduisant Daech, les Américains ont dans un premier temps transféré les commandants de Daech de nationalité étrangère, a-t-il précisé.

La nouvelle intervient alors que les forces de Hachd al-Chaabi ont déjoué dans la soirée du samedi 18 janvier une attaque de Daech contre la vielle d’al-Hawija à Kirkouk dans le nord de l’Irak, a rapporté Al-Malooma.

Les opérations ont fait deux morts côté daechistes qui tentaient à bord d’un véhicule d’attaquer un poste sécuritaire aux alentour de la ville d’al-Hawija appartenant aux Hachd al-Chaabi. Mais la Résistance irakien se laissera-t-elle faire? Selon des sources bien informées, les Hachd al-Chaabi se préparent à faire une bonne surprise aux Américains. L’expert irakien en matière de sécurité révèle le plan de Washington visant à contourner le Parlement irakien qui tient à expulser les troupes américaines déployées en Irak. : « Washington cherche à transférer vers l’Irak un nombre de commandant de Daech qu’il a formés dans ses bases à al-Tanf et Hassaké. Dans le but de contenir la décision du Parlement irakien qui a voté le retrait des troupes étrangères, les États-Unis transfèrent un nombre de ses terroristes censés lancer des opérations terroristes pour ainsi prétendre auprès du Conseil de sécurité des Nations unies que l’Irak représente toujours une menace majeur pour la sécurité du monde, ce qui pourrait justifier la poursuite de la présence US et celle de la coalition que dirige Washington en Irak ».

« Mais, ajoute l’expert, face à ces démarches, les forces sécuritaires irakiennes travaillent à renforcer leur présence dans différentes régions du pays, et ce sur fond des négociations intenses menées par le gouvernement pour l’achat des systèmes de défense antiaérienne russe S-400 mais aussi à s’accorder avec Pékin et Moscou sur l’approvisionnement des ballons de reconnaissance et des caméras thermiques à longue portée pour surveiller le moindre agissement des terroristes ».

Source: Press TV

Syrie : quatre officiers russes ont été tués suite à une attaque probablement US

Les Etats-Unis et l’OTAN ont déclaré la guerre à la Russie au Levant?(Photo: Avia.pro)

A peine 4 jours après que l’aviation israélienne a pris pour cible des « objectifs russes » à T-4, l’aéroport stratégique de l’est de Homs, 4 officiers russes ont été tués le 18 janvier à Idlib tandis qu’un convoi militaire russe s’est fait menacer par les forces américains qui l’ont empêché de se rendre à la base russe à Qamichli. Il semblerait que les USA et alliés aient décidé à en découdre avec la Russie ou néanmoins à tâter à ce stade des choses la réaction russe. La Russie réagira-t-elle?

A Idlib, ce sont les terroristes pro-Ankara derrières lesquels se cache l’OTAN qui ont pris pour cible dans la nuit du 18 janvier le QG des forces armées syriennes à Tel Musait à l’est de la province, tuant quatre officiers russes et en en blessant un autre. Le site russe Avia.pro y revient sans pour autant porter davantage de précision sur les modalités de l’attaque : s’agit-il des tirs des snipers, des tirs de roquettes, de drones …? » Ce lourd bilan sur le nombre de victimes dans les rangs des forces russes constitue un premier cas depuis l’engagement de la Russie en Syrie, précise Avia.pro ce dimanche 19 janvier.

Et Avia.pro de poursuivre : « Mais ce n’est pas tout; dans le nord de la Syrie, de nouveaux affrontements ont été enregistrés entre les militaires russes et américains, ce qui pourrait bien se transformer en une véritable confrontation à l’aide de véhicules blindés et d’armes. Les actes provocateurs des Américains dans le village syrien de Gir Kehfik, non loin de la base russe à Qamichli en sont la raison principale. Les militaires américains ont non seulement déployé des véhicules blindés de transport de troupes devant les militaires russes, mais aussi ils ont forcé ces derniers à quitter les leurs. A vrai dire, l’armée américaine est allée jusqu’à stopper la patrouille des militaires russes, les menaçant du recours à l’action militaire».

Initialement, Avia.pro avait fourni des preuves selon lesquelles l’armée russe avait «intercepté» le convoi militaire américain, mais il s’est avéré plus tard que les actions agressives étaient dirigées spécifiquement contre l’armée russe. Il va sans dire que l’assassinat de 4 officiers russes ne peut aller sans rapport avec le contexte actuel en Syrie et en Irak qui comme chacun le sait est marqué par la mort du haut commandant en chef de la Force Qods, le général de corps d’armée, Qassem Soleimnai, le 3 janvier par les États-Unis à Bagdad. Il y a quelques jours, le secrétaire d’état, Mike Pompeo a confirmé que ce criminel assassinat fait partie d’une nouvelle stratégie adoptée très clairement par le Pentagone et qui est un remake de celle d’Israël. Le site Avia.pro, proche de la Défense russe reconnait la tournure dangereuse que constitue ces quatre assassinats : « Cependant, les experts estiment que le déploiement d’équipements militaires sur le chemin de la patrouille russe est un incident très grave et pourrait conduire à un conflit armé ».

Dans ce contexte, Yury Borenkov, chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, a pour sa part confirmé l’attaque terroriste contre l’armée syrienne à Idlib, indiquant que les groupes armés poursuivent leurs actes provocateurs dans les zones de désescalade et prennent pour cible non seulement les positions de l’armée syrienne, mais aussi les zones résidentielles et que ces frappes s’étendent désormais à la Russie. Faisant état de 66 attaques terroristes menées durant la journée du 18 janvier, Borenkov qualifie la situation de la région de « très compliquée ».

Selon la version livrée par cette autorité russe, dans la nuit du 17 janvier, un groupe de 50 terroristes équipés de blindés et de six chars avait attaqué les positions de l’armée syrienne et les affrontements se poursuivent à l’heure de la diffusion de l’info. Estimant le nombre des terroristes du Front al-Nosra à plus de 20 000, dont certains des ressortissants étrangers, Borenkov a jugé l’avenir de la trêve russo-turque » compromis ». Mais il y a plus : Après avoir frappé en plein cœur l’axe de la Résistance ne Irak, les États-Unis et l’OTAN semblent s’être livrés à des assassinats ciblés anti-russe en Syrie. Il s’agit d’une action militaire parfaitement coordonnée à laquelle participe Israël. Il est grand temps que la Russie sorte de sa patience stratégique, car les Américains et leurs alliés sont militairement trop faibles pour pouvoir contrer une attaque générale de la Résistance plus la Russie, constate un observateur.

Source: Press TV