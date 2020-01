Le PDG d’Ericsson déclare que sa société n’a «personne devant nous» dans la technologie 5G

Image d’archives

Dans une interview avec CNBC, le PDG d’Ericsson, Borje Ekholm, a contredit les affirmations selon lesquelles sa société est derrière Huawei en 5G, ou qu’elle obtient un trajet gratuit en raison de problèmes de sécurité concernant la société chinoise.

« Tout d’abord, toute cette idée que nous obtenons une sorte de trajet gratuit ici, je ne dirais pas », a déclaré Ekholm. «Jusqu’à présent, il n’y a que très peu d’effets sur nos carnets de commandes issus de ces discussions. En fait, cela crée davantage d’incertitude sur le marché et réduit globalement les investissements.»

«Je pense donc que toute l’incertitude que nous avons géopolitiquement n’est pas positive. En même temps, j’espère que nous trouverons une solution qui permettra au monde d’avancer. Les aspects de sécurité vont être critiques dans un monde 5G – nous connectons tout. Bien sûr, cela va imposer des exigences de sécurité supplémentaires aux réseaux, la cybersécurité est une menace plus importante. Nous devons donc penser différemment la sécurité. Dans une certaine mesure, c’est une politique de sécurité nationale.»

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si Ericsson était derrière Huawei en matière de technologie, ou dans sa capacité à fournir l’échelle et l’économie dont Huawei est souvent crédité, Ekholm était catégorique: son entreprise est en tête.

«Juste deux ou trois faits, alors nous les avons ici:

«Les premiers réseaux lancés – ils étaient en Amérique du Nord – c’était en fait avec nos équipements. Les premiers réseaux 5G opérationnels étaient équipés de nous. Il est difficile d’être derrière alors.

«Le second est que, si vous regardez le premier réseau européen lancé, il était ici en Suisse. La 5G a été lancée avec Swisscom et c’est un client à 100% d’Ericsson. Soit dit en passant, Swisscom possède le meilleur réseau de tous les opérateurs au monde et c’est tout l’équipement Ericsson. Je trouve donc un peu difficile de dire que nous sommes en retard quand je ne vois personne devant nous.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Web Pro News