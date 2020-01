Coup d’Etat permanent – Pourquoi les Etats-Unis d’Amérique ont-ils construit une tournée internationale à Juan Guaido?

Image d’archives

Les États-Unis d’Amérique ont organisé une tournée internationale de l’opposant [putshiste (incapable de remporter la présidentielle dans les urnes) – MIRASTNEWS] vénézuélien Juan Guaido avec un premier point en Colombie. En Europe, Guaido participe à plusieurs réunions. Quel est le but de la tournée et pourquoi cela se produit-il en ce moment?

Guaido a fait son apparition en Colombie à côté du président du pays, Ivan Duque. Le voyage à Bogota de l’ancien président de l’Assemblée nationale (AN) n’a pas été annoncé et a été présenté par les médias qui le soutiennent comme un triomphe car il lui était interdit de quitter le Venezuela.

La première photo était avec Duque et la vice-présidente, Marta Lucía Ramírez, où Guaido a été vu en train de marcher sur un tapis rouge pour serrer la main du président colombien d’un pas en dessous, puis s’asseoir dans une pièce sans protocole présidentiel. Les photos ne sont pas un détail politique, notamment dans le cas de Guaido et de sa crise.

« Il est important de comprendre que toute la légitimité de Guiado est basée sur la reconnaissance internationale, d’avoir des « photos de président ». Et dans le contexte de la perte de la présence à l’AN, ces photos sont des béquilles pour le garder dans l’actualité en tant que président (autoproclamé du Venezuela) », a déclaré à Sputnik l’avocate vénézuélienne Ana Cristina Bracho, maîtrise en droit public et droits fondamentaux.

L’objectif de la photo a été atteint à l’arrivée en Colombie, et renforcé avec le moment le plus important pour le récit construit autour de Guaido: la rencontre avec le secrétaire d’État américain-états-unien, Mike Pompeo, et le responsable spécial du Venezuela pour les États-Unis d’Amérique, Elliot Abrams.

Guaido est apparu comme ça sur la scène internationale avec ceux qui dirigent et financent la stratégie contre le Venezuela, c’est-à-dire qu’ils lui disent quoi et quand faire les choses. Une image photographiée, cependant, avec des sourires en temps de crise.

Le recul de Juan Guaido

L’arrivée de Guaido en Colombie intervient à un moment de crise profonde de l’opposition vénézuélienne. Le principal point de rupture a été le 5 janvier, lorsque Guaido a perdu la présidence du pouvoir législatif, alors qu’il s’était autoproclamé en charge depuis l’extérieur du Parlement.

« Il perdu l’AN, il a échoué dans ses appels à l’opposition et a été réduit à tenir des assemblées non officielles en dehors de la zone parlementaire, tandis que ses partis alliés s’effondrent en raison des fractures qui s’accumulent », a déclaré l’avocat.

L’image de Guaido est à ce moment le plus négatif du pays. Cette crise a eu lieu au cours des derniers mois en raison de plusieurs scandales de corruption, et surtout en raison de l’impossibilité de traduire les annonces en actes: [le beau gosse, enfant gâté par Washington – MIRASTNEWS] Guaido a vendu une promesse de victoire qui n’a jamais eu lieu et une grande partie de ceux qui l’ont cru ont été déçus.

Il n’est plus le nouveau président autoproclamé en charge du Venezuela le 23 janvier de l’année dernière, projeté à travers un puissant appareil politique, médiatique et économique. Il ne parvient pas à mobiliser les bases de l’opposition à l’intérieur du pays, il ne préside plus le pouvoir législatif, il a perdu sa crédibilité, sa fiction gouvernementale était dénudée.

Ce qui préserve toujours Guaido, c’est le soutien international de ceux qui mènent l’opération de coup d’État contre le gouvernement vénézuélien, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique, qui ont l’une de leurs principales bases d’opérations en Colombie pour déployer les actions contre le pays voisin.

Le facteur Colombie

Guaido était accompagné à Bogota par d’autres dirigeants tels que Julio Borges, un fugitif de la Justice pour sa participation à la tentative d’assassinat du président du Venezuela, Nicolas Maduro, en août 2018.

Borges, ainsi que plusieurs dirigeants recherchés par la justice vénézuélienne, résident en Colombie, un pays que Bracho qualifie de « fondamental pour l’opposition » et d' »enclave américaine-états-unienne qui a de la pertinence même dans les futurs conflits de l’OTAN avec l’Irak, où il est attendu que la Colombie soutient activement. »

Le territoire colombien a été une plate-forme d’opérations contre le Venezuela dans les cas les plus importants d’attaques récentes: ceux qui ont tenté de tuer Maduro y ont été entraînés, et à partir de là, l’opération a commencé à essayer d’entrer au Venezuela par la force le 23 février, avec la présence du vice-président des Etats-Unis d’Amérique, Mike Pence, sur le même territoire frontalier.

Cette opportunité était la seule fois où Guaido a quitté le Venezuela. Leur franchissement de la frontière, présenté dans leurs réseaux comme une œuvre de leur bravoure, était en fait le produit de leur alliance avec les paramilitaires colombiens de la zone frontalière, le groupe Los Rastrojos, allié du gouvernement colombien [alors que les autorités du Venezuela se sont toujours tenus à l’écart en ne soutenant pas les FARC opposés au pouvoir colombien, entrés au maquis dans la jungle colombienne – MIRASTNEWS].

Que peuvent faire les États-Unis d’Amérique contre le Venezuela?

Le départ de Guaido en Colombie lui donne un bref moment d’actualités et de photos, mais ne résout pas le problème principal: que faire pour que la stratégie du coup d’État fonctionne au Venezuela après des défaites successives? La réponse à cette question ne dépend pas de Guaido, ni de Borges, ni des facteurs vénézuéliens de droite, mais des États-Unis d’Amérique.

« Les États-Unis d’Amérique peuvent essayer plusieurs choses, en fait, c’est l’une des déclarations que Washington a maintenues », explique Bracho.

Le récit du gouvernement américain-états-unien a été d’affirmer que toutes les options sont sur la table, bien que la possibilité militaire ait été reléguée par plusieurs porte-parole de l’administration, y compris Pompeo lui-même.

Que peuvent alors essayer les États-Unis d’Amérique? « Vous devez considérer quelle est la faiblesse aux États-Unis entre la destitution et les débats auxquels sont confrontés le Congrès et l’exécutif pour les dernières actions contre l’Iran », explique l’avocat vénézuélien.

Les élections aux USA

Washington fait face à un problème de temps: alors que ses opérations via Guaido et les groupes armés ne donnent pas les résultats escomptés, la politique au Venezuela se dirige vers le stade des élections constitutionnelles prévues pour 2020.

Cet horizon électoral proche est motivé à la fois par le chavisme et par un secteur de plus en plus important de l’opposition qui a décollé de la stratégie menée depuis les États-Unis d’Amérique. L’objectif est de parvenir à un accord politique pour le concours, qui a comme premier point de parvenir à un Conseil électoral national renouvelé. Une fois cette étape franchie, les élections seraient déclenchées, un appel qui divisera davantage les partis qui restent encore autour de la stratégie dirigée par les États-Unis d’Amérique.

Les États-Unis d’Amérique sont donc confrontés à une crise persistante au Venezuela. La tournée internationale que Guaido a construite vise à lui donner de l’oxygène politique, en le montrant non seulement avec Duque et Pompeo mais aussi avec, par exemple, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josef Borrell.

La principale question reste sur la table: comment les États-Unis d’Amérique envisagent-ils de résoudre leur opération au Venezuela pour renverser le gouvernement? [Pourraient-ils finalement réussir à faire une fois de plus le tour de force bolivien au Venezuela avec une armée et un service de sécurité aussi nationalistes, jaloux de leur indépendance et intègres ? – MIRASTNEWS] Le président Nicolás Maduro, d’autre part, a exprimé sa volonté et sa volonté de dialoguer, rejetant l’idée de quitter le pouvoir politique pour former un « gouvernement de transition », comme Washington le nomme.

« Je crois que Mike Pompeo a échoué au Venezuela et est responsable de l’échec de Donald Trump dans sa politique envers notre pays », a déclaré Maduro dans une récente interview. Les États-Unis d’Amérique continueront-ils avec la même stratégie et un plus grand désespoir? Une partie de cette réponse sera connue dans les prochains jours et semaines.

