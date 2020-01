Bolsonaro considère que les peuples autochtones ne sont pas des êtres humains et reviens à nouveau à outrager tout le monde

Image d’archives

© REUTERS / Adriano Machado

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a suscité la fureur des organisations indigènes brésiliennes, qui ont annoncé un procès après que le président eut assuré que les peuples autochtones « devenaient de plus en plus des êtres humains ».

La controverse a été déclenchée par les commentaires de Bolsonaro dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux dans laquelle, entre autres sujets, il voulait aborder la situation des populations autochtones vivant dans la région amazonienne.

« L’Indien a changé, évolue et devient de plus en plus un être humain comme nous », a déclaré Bolsonaro.

Le président brésilien a ajouté que l’indigène vise « à être intégré dans la société pour posséder sa terre ».

La réponse des organisations autochtones a été rapide. L’Association des peuples autochtones du Brésil (APIB) a fait part de son intention de traduire le président brésilien en justice « pour un crime de racisme », a annoncé la coordinatrice de l’organisation, Sonia Guajajara, sur son compte Twitter.

« Nous, les peuples autochtones, originaires de cette terre, exigeons le respect! Bolsonaro viole une fois de plus la Constitution en niant notre existence en tant qu’êtres humains. Il faut en dire assez à ce pervers! », a écrit le leader.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News