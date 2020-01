Les criminels nazis avaient des complices dans plusieurs pays d’Europe, rappelle Poutine

Les crimes commis à l’encontre de la population juive pendant la Seconde Guerre mondiale sont l’une des pages les plus noires et les plus honteuses de l’Histoire mondiale, a estimé Vladimir Poutine intervenant au Forum dédié à la mémoire de la Shoah et à la lutte contre l’antisémitisme.

Et de rappeler que les crimes commis par les nazis, leur soi-disant «résolution définitive de la question juive», avaient «des collaborateurs» dans plusieurs pays d’Europe.

«Dans leur cruauté, ils ont souvent dépassé leurs maîtres. Il n’y avait pas que le nazis qui faisaient fonctionner les usines de la mort et les camps de concentration et d’extermination, mais aussi leurs complices dans plusieurs pays d’Europe. Dans les territoires soviétiques, où sévissaient ces bandits, a été tuée la majeure partie des juifs», a souligné le chef de l’État russe.

Politisation de la mémoire de la Shoah

Poutine a souligné qu’il était inadmissible que l’héritage et les leçons de la Seconde Guerre mondiale fassent l’objet d’une «conjoncture politique momentanée».

«Le devoir des politiciens et des personnalités d’État et publiques d’aujourd’hui et de ceux à venir est de défendre le nom des héros vivants et tombés, des civils, des victimes des nazis et de leurs collaborateurs. Et tous les moyens doivent être mis à ce service».

«Une plaie profonde»

Six millions de juifs ont été exterminés, tués dans les camps de concentrations et dans les ghettos, mais aussi massacrés pendant les opérations punitives, a rappelé le Président russe. Et de souligner de nouveau que 40% de ces victimes étaient citoyens de l’URSS.

Ainsi, a déclaré le Président, 1,4 million de juifs ont péri en Ukraine, en Lituanie 220.000 personnes, soit 95% de la population juive d’avant-guerre de ce pays, en Lettonie seules quelques centaines ont survécu.