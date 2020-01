La Chine va construire un deuxième hôpital d’une capacité de 1 300 lits en 15 jours

Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus originaire de Wuhan est passé à 41 et le nombre de personnes infectées dépasse déjà 1 300.

Des pelles sur le chantier de construction du premier hôpital à traiter le coronavirus à Wuhan, en Chine, le 24 janvier 2020.cnsphoto / Reuters

Alors que les décès et les personnes infectées par le nouveau coronavirus continuent d’augmenter, la Chine continue de prendre des mesures pour contenir l’épidémie. La construction d’un deuxième hôpital est actuellement en cours de préparation pour desservir 1 300 patients dans la ville de Wuhan et prendra 15 jours, rapporte le quotidien populaire People’s Media.

Le bâtiment, qui s’appellera Hôpital Leishenshan, rejoint un autre centre médical qui sera prêt le 3 février, dont la construction se déroulera en un temps record de six jours. La propriété sera une structure préfabriquée située sur un terrain de 25 000 mètres carrés avec une capacité de 1 000 lits.

D’autre part, les autorités de la ville chinoise de Wuhan ont annoncé l’interdiction de la circulation des « véhicules inutiles », à l’exception de ceux destinés à un usage spécial, tels que les bus gratuits, les véhicules officiels et de ravitaillement dans la zone centrale, entre autres.

Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus originaire de Wuhan est passé à 41 et le nombre de personnes infectées dépasse déjà 1 300.

Le virus est transmis de personne à personne par les voies respiratoires et en cas de contacts étroits. La maladie a franchi les frontières de la Chine, certains cas ont été détectés dans des pays comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis d’Amérique, Singapour, le Vietnam, l’Australie et la France, entre autres.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Pas moins de 41 décès et 1 372 personnes infectées par le coronavirus en Chine

Le virus est transmis d’homme à homme par les voies respiratoires et en cas de contacts étroits.

Un groupe de personnes participe à un exercice d’urgence pour la prévention et le contrôle du virus de la grippe aviaire H7N9 à Hebi (Chine).

Les décès du nouveau coronavirus originaire de Wuhan (Chine) s’élèvent désormais à 41, dont 39 vivaient dans la province du Hubei, rapportent les autorités. Pendant ce temps, le nombre de personnes infectées atteint déjà le chiffre de 1 372.

Le virus est transmis d’homme à homme par les voies respiratoires et en cas de contacts étroits. La maladie a déjà franchi les frontières de la Chine, détectant certains cas dans d’autres pays tels que le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis d’Amérique, Singapour ou le Vietnam, tous chez des personnes originaires du territoire chinois. Le virus a également atteint l’Europe, avec trois cas d’infection en France.

Pour empêcher une nouvelle propagation, les autorités ont fermé 13 villes chinoises, dont Wuhan, avec plus de 11 millions d’habitants, où la dangereuse infection est née en décembre, liées à un marché local de fruits de mer; Huanggang (plus de 6 millions), Chibi (environ un demi-million d’habitants) et Xianning (2,5 millions d’habitants).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La Chine envoie des centaines de médecins militaires au front des coronavirus de Wuhan

Des spécialistes des forces armées envoyés à l’épicentre pour soulager le personnel hospitalier tendu par une charge de travail écrasante

Rien n’indique pour le moment qu’une implication plus large de l’Armée de libération du peuple soit nécessaire, a déclaré un colonel à la retraite

Les médecins militaires se préparent à quitter Chongqing pour Wuhan vendredi soir. Photo: Xinhua

La Chine a déployé 450 membres du personnel médical de l’armée à l’épicentre d’un coronavirus mortel

épidémie qui s’est propagée dans le monde entier, notamment aux États-Unis d’Amérique, en France, [au Canada – MIRASTNEWS] et au Népal.

Trois avions de transport militaire, transportant des médecins, des infirmières et des fournitures médicales de masques et de médicaments de Shanghai, Chongqing et Xian, ont atterri vendredi soir dans l’aéroport international de Wuhan Tianhe, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, selon le ministère de la Défense nationale.

Le ministère a déclaré que le personnel était tous les meilleurs spécialistes des maladies respiratoires et infectieuses ainsi que des soins intensifs des hôpitaux affiliés à l’armée, à la marine et à l’armée de l’air. Ils aideraient à alléger le fardeau imposé au personnel des hôpitaux inondés de cas de pneumonie.

Certains membres du personnel de l’Armée de libération du peuple (APL) avaient de l’expérience dans les situations d’urgence telles que le déclenchement du syndrome respiratoire aigu sévère (Sars) en 2003, le tremblement de terre de 2008 au Sichuan et la crise du virus Ebola entre 2014 et 2016, a indiqué le ministère.

Virus de Wuhan

Zones Cas Morts Total victimes Territoire continental de Chine 1785 55 1840 Hong Kong 5 – 5 Macao 2 – 2 Taiwan 3 – 3 Le reste de l’Asie 19 – 19 Europe 3 – 3 Amérique du Nord 3 (dont 1 au Canada – MIRASTNEWS) – 3 Amérique du Sud – – – Australasie 4 – 4 Reste du monde – – – Total victimes 1824 55 1824

Source: NHC de la Chine, médias d’État, autres autorités SCMP

Le déploiement du personnel médical de l’APL à Wuhan, une ville de plus de 11 millions d’habitants, intervient alors que l’épidémie de pneumonie virale, identifiée pour la première fois dans un marché de fruits de mer de la ville en décembre, se propage à travers le pays et à l’étranger, avec des cas ayant été signalés à Macao, au Japon, en Corée du Sud, à Hong Kong, à Taiwan et en Malaisie ainsi qu’en Australie, aux États-Unis et au Népal.

Samedi midi, 41 personnes étaient décédées et un total de 1 345 cas avaient été confirmés en Chine continentale. Parmi les cas confirmés figurait celui d’une fillette de deux ans dans la région du Guangxi, dans le sud de la Chine. Environ 2 000 cas suspects faisaient l’objet d’une enquête.

La décision de déployer du personnel médical de l’APL fait suite aux appels des hôpitaux de Wuhan pour aider à couvrir les pénuries de fournitures médicales et de personnel. Les médecins et les infirmières auraient travaillé 24 heures sur 24 car le nombre de cas suspects continue d’augmenter.

Coronavirus chinois: un aperçu de la ville bouclée de Wuhan

L’APL est déployée beaucoup plus tôt qu’elle ne l’était lors de l’épidémie de Sars en 2003, lorsqu’une réponse lente des autorités n’a pas réussi à contenir la maladie aux premiers stades, avec 774 décès dans le monde.

En avril 2003, six mois après la détection du premier cas dans la ville de Shunde, dans le sud de la Chine, la Chine a envoyé 1 200 membres du personnel médical de l’APL à l’hôpital Xiaotangshan de type caserne à la périphérie de Pékin pour traiter des patients isolés.

Selon l’agence de presse d’Etat Xinhua, 1 383 médecins et infirmières militaires travaillaient à l’époque à Xiaotangshan, ce que Pékin a salué comme une mesure clé pour arrêter la propagation.

Yue Gang, un commentateur militaire à Pékin, a déclaré qu’il était de tradition que l’APL soit mobilisée pour les secours en cas de catastrophe et les urgences publiques, mais rien n’indiquait qu’un déploiement militaire plus large était nécessaire pour contrôler la situation à Wuhan. Si cela était nécessaire, les autorités de Wuhan devraient soumettre une demande à Pékin.

«Si la police locale ne peut pas maintenir l’ordre, les autorités locales peuvent faire une telle demande à Pékin. Cependant, à en juger par la situation actuelle, nous sommes loin de cela», a-t-il déclaré.

Dans le cadre des mesures extrêmes visant à contenir la propagation, Wuhan a fermé les transports publics dans la ville depuis jeudi, avec au moins 12 autres villes de la province qui lui ont emboîté le pas.

Wuhan a également restreint les véhicules dans les districts centraux. À partir du dimanche, seules les voitures transportant des fournitures et des véhicules officiels sont autorisées à circuler dans ces zones.

« Ces mesures sont bien mises en œuvre, montrant que la police de la circulation peut mener à bien la mission [de contrôle du trafic] », a déclaré Yue. «Une demande de mobilisation de personnel militaire supplémentaire ne serait nécessaire que si les autorités locales ne contrôlaient pas la ville. Les autorités de la ville pourraient demander l’aide du gouvernement central, mais jusqu’à présent, je ne pense pas que la situation en soit arrivée là.»

Laura Zhou

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post

Confirmation du premier décès d’un médecin d’un coronavirus en Chine

Le spécialiste Liang Wudong était « en première ligne » pour soigner les victimes du virus appelé 2019-nCoV dans la ville où la flambée est née.

Unité de soins intensifs de l’hôpital Zhongnan de Wuhan (Chine). 24 janvier 2020. Xiong Qi / Xinhua / AP

Un médecin d’un hôpital de la ville de Wuhan (Chine), le centre de l’épidémie du nouveau coronavirus, est décédé après avoir été infecté par la maladie, ont rapporté samedi les médias officiels chinois.

Liang Wudong, 62 ans, qui était « en première ligne » pour soigner les victimes de l’épidémie du virus appelé 2019-nCoV à l’hôpital Hubei Xinhua, est décédée de la maladie, a confirmé le China Global Television Network dans un tweeter Il s’agit du premier cas mortel connu impliquant un médecin.

Plusieurs médias, dont The Guardian, ont rapporté ce même jour la mort d’un autre médecin chinois identifié comme Jiang Jijun. Il aurait subi un arrêt cardiaque alors qu’il soignait des patients infectés par le virus. Cependant, dans ce cas, il n’est pas clair si Jijun est mort d’épuisement ou s’il a également été victime de l’épidémie.

Dans le pays asiatique, le nouveau coronavirus continue de tuer plus de personnes, le chiffre officiel atteint déjà 41 morts et le nombre de personnes infectées dépasse 1 300.

Redoubler d’efforts

Pendant ce temps, les autorités sanitaires chinoises redoublent d’efforts pour soigner les malades et lutter contre l’épidémie.

Pour empêcher une nouvelle propagation, les autorités ont fermé un total de 18 villes chinoises, dont Wuhan, avec plus de 11 millions d’habitants; Huanggang (sur 6 millions de personnes), Chibi (environ un demi-million d’habitants) et Xianning (2,5 millions d’habitants), limitant ainsi les déplacements d’un total de 56 millions de personnes.

Le virus est transmis de personne à personne par les voies respiratoires et en cas de contacts étroits. La maladie a déjà franchi les frontières de la Chine, détectant certains cas dans des pays comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis d’Amérique, Singapour ou le Vietnam, tous chez des personnes originaires du territoire chinois. Le virus a également atteint l’Europe, avec trois cas d’infection en France.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Des équipes médicales militaires arrivent à Wuhan pour combattre l’épidémie

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (HUANG SHIFENG / CHINADAILY.COM.CN)

Vendredi, environ 450 membres du personnel médical militaire et huit équipes médicales sont arrivés à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine centrale, pour combattre la nouvelle pneumonie de coronavirus.

Le personnel médical militaire, dont 143 de l’Air Force Medical University de Xi’an, dans la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine), 150 de la deuxième université de médecine militaire de Shanghai et 135 de l’armée de l’Université de médecine de Chongqing. Eux et un lot de fournitures et d’équipements médicaux ont été envoyés à Wuhan par l’Airborne Force.

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (HUANG SHIFENG / CHINADAILY.COM.CN)

A LIRE AUSSI: La Chine rapporte 1 287 cas de coronavirus, 41 décès

Le personnel médical a une riche expérience dans la prévention, le contrôle et le traitement des maladies infectieuses. Certains d’entre eux ont participé à la lutte contre le SRAS et aidé l’Afrique à lutter contre une épidémie d’Ebola. Ils se rendront samedi à l’hôpital Jinyintan, à l’hôpital Hankou et à l’hôpital Wuchang à Wuhan pour effectuer des secours médicaux.

Vendredi soir, des équipes médicales de huit hôpitaux de la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, se sont également précipitées à Wuhan.

Selon la Commission nationale de la santé, le territoire continental chinois a confirmé 1 287 cas de nouvelle pneumonie à coronavirus et 41 décès.

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (LI ZIYUN / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (ZHU YONG / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (LI ZIYUN / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (LI ZIYUN / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie àdecoronavirus, 24 janvier 2020. (JIN ZHENQIANG / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (JIN ZHENQIANG / CHINADAILY.COM.CN)

Le personnel médical militaire arrive à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale, pour lutter contre la nouvelle pneumonie de coronavirus, 24 janvier 2020. (JIN ZHENQIANG / CHINADAILY.COM.CN

Traduction : MIRASTNEWS

Source : China Daily

Coronavirus chinois: Pékin confirme l’utilisation de médicaments anti-VIH dans certains hôpitaux

Trois hôpitaux de Pékin ont commencé à traiter des patients avec les médicaments anti-VIH Lopinavir et Ritonavir

Les décès en Chine dus à une infection à coronavirus qui se propage rapidement sont passés à 55

Une femme portant un masque à Pékin récemment comme précaution contre le coronavirus. Photo: EPA-EFE

Le gouvernement de Pékin a annoncé dimanche que certains des hôpitaux de la ville donnaient aux patients infectés le médicament contre le coronavirus de Wuhan utilisé pour traiter le VIH, dans le cadre des efforts pour arrêter la propagation de la maladie mortelle.

« Des rumeurs en ligne disent qu’un médicament anti-sida a été utilisé et s’est révélé efficace dans le traitement du coronavirus », selon un communiqué de la Commission municipale de la santé de Pékin. «La Commission nationale de la santé a recommandé les noms répandus pour traiter le coronavirus auparavant et nous avons du Lopinavir / Ritonavir en stock à Pékin»,

Trois hôpitaux de Pékin désignés pour traiter les cas confirmés de coronavirus – l’hôpital Ditan de Pékin, l’hôpital Youan de Pékin et le centre médical n° 5 de l’hôpital général de l’APL – ont commencé à utiliser cette thérapie pour le traitement, ajoute le communiqué.

Les deux médicaments sont des antirétroviraux, qui bloquent la capacité du VIH à se lier aux cellules saines et à se reproduire, et sont souvent utilisés en association pour traiter la maladie.

Coronavirus chinois: un aperçu de la ville bouclée de Wuhan

De nouvelles recherches sur 41 cas de coronavirus de Wuhan en Chine publiées dans l’édition de vendredi du journal médical The Lancet ont noté un « avantage clinique substantiel » de l’utilisation du médicament dans le traitement du SRAS, une épidémie de coronavirus qui a balayé la Chine en 2002 et 2003.

Cependant, les auteurs – experts de nombreux instituts de recherche médicale en Chine continentale – ont également déclaré qu’aucune telle méthode de traitement n’avait été prouvée.

« Aucun traitement antiviral contre l’infection à coronavirus ne s’est révélé efficace », selon l’article publié dans The Lancet. «Dans une étude de contrôle historique, l’association du lopinavir et du ritonavir chez les patients atteints du SRAS-CoV a été associée à un bénéfice clinique substantiel (moins de résultats cliniques défavorables).»

Samedi, 51 cas de coronavirus de Wuhan ont été confirmés à Pékin. Parmi ceux-ci, deux ont été guéris et les 49 autres restent hospitalisés, dont un dans un état critique.

Les décès causés par l’infection à coronavirus à propagation rapide qui a commencé dans la province chinoise du Hubei est passé à 55, tandis que le nombre de cas confirmés dans le pays a dépassé 1 700, ont annoncé dimanche les autorités.

Des cas confirmés sont apparus dans toutes les provinces et municipalités de la Chine continentale, à l’exception de la région autonome du Tibet.

La nouvelle maladie de type pneumonie s’est propagée à d’autres parties de l’Asie, des États-Unis d’Amérique, de l’Australie et de la France, avec au moins 30 cas confirmés dans ces pays.

Le personnel de l’hôpital chinois de Wuhan fait face à des craintes au milieu de la bataille de première ligne contre l’épidémie de coronavirus

Samedi, Zhong Nanshan, qui dirige une équipe d’experts établie par le gouvernement de Pékin pour tenter de contrôler la contagion, a déclaré au Guangzhou Daily que les médicaments pour traiter le coronavirus de Wuhan étaient disponibles et sûrs, «mais leur efficacité devra être observée «

Zhong n’a pas donné les détails des médicaments et a déclaré que la détection précoce et la quarantaine étaient toujours la meilleure méthode préventive.

« Si les patients affectés sont mis en quarantaine à temps, le nombre de patients dans cette dernière phase diminuera considérablement », a-t-il déclaré.

Cissy Zhou

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post