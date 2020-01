Le Liban et le Japon entament un compte à rebours de 40 jours pour décider où Carlos Ghosn sera jugé: sources

Image d’archives

Le Liban et le Japon ont environ 40 jours pour décider si le patron évincé de Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, sera extradé vers le Japon ou jugé au Liban, a annoncé jeudi une source judiciaire et une source proche de Ghosn.

Ghosn s’est enfui au Liban, son pays d’enfance, juste avant le Nouvel An alors qu’il attendait son procès pour sous-déclaration de revenus, abus de confiance et détournement de fonds de l’entreprise, ce qu’il nie.

Le Japon et le Liban n’ont pas d’accord d’extradition et le Liban ne remet généralement pas ses ressortissants. L’équipe juridique de Ghosn espère tenir le procès au Liban, où l’ancien dirigeant automobile jouit de liens étroits et espère innocenter son nom.

La partie japonaise a demandé ces derniers jours au Liban de clarifier les fichiers que Tokyo doit envoyer dans le cadre d’une demande d’extradition officielle, ont déclaré les deux sources.

«Ils sont revenus et ont demandé des éclaircissements. Aujourd’hui, nous avons envoyé cela aux Japonais », a déclaré la source judiciaire.

Cette communication est importante car, selon les règles d’Interpol sur la régularité de la procédure, elle déclenche une période de 40 jours à la fin de laquelle un accord doit être conclu entre les pays sur où et comment Ghosn sera jugé, ont indiqué les sources.

La source proche de Ghosn a déclaré que le Japon doit désormais soit envoyer une demande d’extradition formelle au Liban, soit envoyer le dossier de Ghosn à Beyrouth et convenir d’un processus pour le juger là-bas.

