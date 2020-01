L’opposant vénézuélien Juan Guaido reçoit la clé d’or de la ville de Madrid – pourquoi pas la présidence du gouvernement espagnol ?

« Nous apprécions profondément la reconnaissance de la lutte des Vénézuéliens, du fond du cœur, il est essentiel d’être ici, les mots ont de la valeur et la reconnaissance a eu un effet », a déclaré Guaido lors d’une apparition au Palacio de Cibeles, siège de la mairie de Madrid.

Juan Guaido est arrivé à l’aéroport de Barajas à Madrid en début d’après-midi et a ensuite été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, après le refus du président Pedro Sánchez de le rencontrer.

Au lieu de recevoir personnellement le leader vénézuélien autoproclamé, Sanchez a occupé son agenda avec une visite dans certaines des régions du pays touchées par la tempête qui a récemment fait 13 morts en Espagne.

Après avoir rencontré environ une heure avec le chancelier espagnol, Guaido s’est rendu au Palacio de Cibeles, où le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lui a remis les clés d’or de la ville.

Selon le protocole de la capitale espagnole, tous les chefs d’État qui visitent officiellement la ville pour la première fois sont reçus avec cet honneur.

« Être ici aujourd’hui signifie que les valeurs fondamentales du Venezuela ont résisté et que, malgré les bombes, elles ne les détruiront pas », a déclaré l’opposant à Nicolas Maduro dans son discours de remerciement. [Puisque la « démocratie » libérale, néolibérale ou ultralibérale accepte et encourage des cas de coup d’Etat interne et externe, il aurait été intéressant que celui-ci lui propose de prendre le pouvoir et de diriger l’Espagne ou la Mairie de Madrid ! – MIRASTNEWS].